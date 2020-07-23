Yüzünüzde Makyaj İle Uyursanız Ne Olur?

Makyajınızı temizlemeden uyuyakaldıysanız ertesi gün şunları yapmanızda fayda var:



İlk olarak yüzünüzü yıkayın. Favori temizleme jelinizde yüz yıkama işlemini iki kere gerçekleştirmenizi öneriyoruz. Sonrasında da bir yüz toniği ile yüzünüzü silin. En son aşama olarak ise bir detoks yüz maskesi uygulayın.



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