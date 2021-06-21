Yüz Şeklinize En Uygun Saç Modelleri

Oval yüz şekli: Hepsinden çok yönlü Eğer oval yüz hatlarına sahipseniz, saçınıza şekil vermek çok kolay olacaktır. Güzellik uzmanlarına göre bu yüz şekli, kısa saçtan omuzlarda biten saç modellerine kadar hemen her tür kısa saç modelinde etkili sonuçlar veriyor. Hatta biraz daha uzun saçları tercih ederseniz de yüzünüze çok yakışacağından emin olabilirsiniz. Orta uzunlukta saçlar iyi bakıldığında harika görünür; daha dolgun, katsız, küt stiller düşünün. Çünkü saç ne kadar uzun ve dolgun olursa kontrol etmesi de o kadar kolay olur.



Saçınız ince telliyse uzun ve seyrek katları olan saç modellerini denemek isteyebilirsiniz. Çünkü çok fazla kat, saçın daha ince ve seyrek görünmesine neden olur.