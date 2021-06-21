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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Yüz Şeklinize En Uygun Saç Modelleri
Stil Önerileri
Fotoğraflar: iStock

Yüz Şeklinize En Uygun Saç Modelleri

Saçınızda bir değişim yapmak istiyor ama hala nasıl model olması gerektiğine karar veremiyor musunuz? Bunun için öncelikle hangi yüz hatlarına sahip olduğunuzu belirlemeniz gerekiyor. Yuvarlak, üçgen, dikdörtgen… İşte bunu nasıl yapacağınızı ve sonrasında yüz şeklinize uygun saç modellerinden size en uygun olanını seçmek için haberimize bir göz atalım.

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Hala yüz şeklinize göre bir saç modeli seçmediyseniz, güzelliğinizi ön plana çıkarmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü saç şekliniz yüzünüzün ifadesini bile değiştirebilecek güce sahiptir. Ancak hangi yüz hatlarına sahip olduğunuzu bulmak da bir o kadar zordur, tabii şimdi vereceğimiz tüyoları bilmiyorsanız… Hangi yüz hatlarına sahip olduğunuzu; yüzünüzün en geniş kısmını, çenenizin şeklini ve yüzünüzün toplam uzunluğunu belirleyerek yüz şeklinizi hemen keşfedebileceksiniz.

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Artık yüz şeklinize karar verdiyseniz, size mükemmel bir şekilde uyması garanti edilen bir saç modeli seçebilirsiniz. İşte bazı seçenekler…

3Oval yüz şekli: Hepsinden çok yönlü

Oval yüz şekli: Hepsinden çok yönlü

Eğer oval yüz hatlarına sahipseniz, saçınıza şekil vermek çok kolay olacaktır. Güzellik uzmanlarına göre bu yüz şekli, kısa saçtan omuzlarda biten saç modellerine kadar hemen her tür kısa saç modelinde etkili sonuçlar veriyor. Hatta biraz daha uzun saçları tercih ederseniz de yüzünüze çok yakışacağından emin olabilirsiniz. Orta uzunlukta saçlar iyi bakıldığında harika görünür; daha dolgun, katsız, küt stiller düşünün. Çünkü saç ne kadar uzun ve dolgun olursa kontrol etmesi de o kadar kolay olur.

Saçınız ince telliyse uzun ve seyrek katları olan saç modellerini denemek isteyebilirsiniz. Çünkü çok fazla kat, saçın daha ince ve seyrek görünmesine neden olur.

4Yuvarlak yüz şekli: Kare saç modeli stili seçin

Yuvarlak yüz şekli: Kare saç modeli stili seçin

Yüz şeklinizin ovalden daha yuvarlak olduğunu belirlediyseniz, daha uzun olan bir saç stili tercih etmek isteyebilirsiniz. Ayrıca daha ince katlar tercih etmeniz sizi daha havalı gösterecektir. Hatta normalde saçınızı ortadan ayırmıyorsanız, bu saç stiliyle bunu da deneyebilirsiniz. Yuvarlak yüzlerde temel kural; daha kare saç kesimlerini tercih etmektir.

5Üçgen yüz şekli: Kulak arkası ve örgü modelleri

Üçgen yüz şekli: Kulak arkası ve örgü modelleri

Üçgen yüzler daha küçük bir alın ve daha geniş bir çene hattı ile kategorize edilir. Çene uzunluğunu ön plana çıkaracak bu yüz tiplerinde örgü modelleri, kulak arkası modeller ve sivri çene detayının ön plana çıktığı bir model seçmelisiniz. Ayrıca alnınızın dar olması nedeniyle kâkül kestirmekten kaçınmalısınız.

6Kalp yüz şekli: Elmacık kemiklerini vurgulayın

Kalp yüz şekli: Elmacık kemiklerini vurgulayın

Kalp şeklinde bir yüzünüz varsa, yeni bir saç kesimi seçerken özellikle dikkatli olmanız gerekir. Yüzünüzün üst kısmındaki genişliği azaltırken, kesiminizin yüzünüzün alt bölgelerine genişlik katacaktır. Ayrıca, kalp şeklinde yüz hatlarına sahip kadınlarda genellikle sahip olduğu çıkık elmacık kemiklerini de vurgulamak istemeniz mantıklı bir seçim olacaktır.

7Elmas yüz şekli: Bobun en iyi arkadaşı

Elmas yüz şekli: Bob'un en iyi arkadaşı

Elmas şeklinde bir yüzünüz olup olmadığından emin değil misiniz? Bunu anlamak aslında göründüğünden daha basit. Yüzünüz yanaklarda genişse ve alında ve çene çizginizde daralmışsa, bu kriterlere uyuyorsunuz demektir. Bu durumda son zamanlarda da trend olan bob saç modelini denemeniz size ayrı bir hava katacaktır.

8Kare yüz şekli: Hafif dalgalar

Kare yüz şekli: Hafif dalgalar

Kare bir yüze sahipseniz, incecik, narin bir stil olağanüstü bir seçim olacaktır. Görünümünüzü biraz yumuşatmak istiyorsanız, daha yuvarlak ve dokulu katmanlar seçmelisiniz. Hafif dalgalı katlar size yazın sıcaklarında çekici bir görünüm katacaktır.

9Dikdörtgen yüz şekli: Saçınızı yana ayırın

Dikdörtgen yüz şekli: Saçınızı yana ayırın

Dikdörtgen bir yüz şekli genellikle oval bir yüzle karıştırılabilir, ancak bunu anlamanın birkaç yolu vardır. Ovalden farklı olarak, dikdörtgen şekilli bir yüz, daha uzun ve daha dardır. Genel olarak daha dar olmasına rağmen, dikdörtgen bir yüz şekli, oval bir yüze kıyasla hala daha geniş bir alın profili çizer. Tıpkı Kate Beckinsale gibi…

Eğer bu yüz hatlarına sahipseniz saçınızı yandan ayırıp özgürce dağınık bırakabilirsiniz. Çapraz ve asimetrik kesim özellikle dikdörtgen yüz tiplerinde harika görünür. Uzun buklelerden hoşlanmıyorsanız, kısa ancak hafif katlı dalgalı saç modellerini de seçebilirsiniz.

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