Yürüyüş Yaparak Karın Kaslarına Sahip Olmak İçin 4 Öneri

Gün içinde attığınız adımlar elbette ki faydalıdır ancak egzersiz olarak sayılmaz. Yürüyüşü gerçek anlamda bir kardiyo olarak gerçekleştirmek istiyorsanız haftada üç gün düzenli olarak yapmalısınız. Yukarıda saydığımız hareketleri de ekleyerek karın kası elde edebilirsiniz.



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