Yürüyüş Yaparak Karın Kaslarına Sahip Olmak İçin 4 Öneri
Bu haber mekik çekmekten hoşlanmayan, karın egzersizlerini zahmetli bulanlara gelsin! Karın kaslarına sahip olmak için sadece yürüyüş yapmanız gerektiğini söylesek ne düşünürdünüz? İşte yürüyüş yaparak karın kasları elde edebilmenin 4 püf noktası...
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1
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Yürüyüşünüze ekleyeceğiniz basit hareketlerle karın kası elde etmeniz mümkün. Karınınızın sıkılaşması için yan karın kaslarınızın güçlenmesi gerekiyor. Yürüyüş yaparken bu kasları çalıştırmanın basit ve etkili noktaları var.
2
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Kollarınızı hareket ettirin
Yürüyüş yaparken kollarınızı hızlıca hareket ettirin. Bu hareket sadece kalori yakımını hızlandırmakla kalmaz aynı zamanda karın bölgeniz de dahil olmak üzere tüm bedeninizi harekete geçirir.
3
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Özetle yürüyüş esnasında kollarınızı hızlıca hareket ettirmeniz daha fazla enerji harcamanızı, kalori yakmanızı ve karın bölgenizdeki yağları daha hızlı yakmanıza yardımcı olur.
4
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Karınınız içeride olsun
Yan kasları harekete geçirmenin en basit yolu karnı içeri çekmektir. Bu basit hareket sayesinde nefesiniz düzene girer, postürünüz düzelir, karın ve bel bölgeniz sıkılaşır. Yürüyüş yaparken karnınızı sıkın ve içeri çekin. Bunu yaparken sırtınızın dik olmasına dikkat edin.
5
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Yukarı tırmanın
Yürüyüşünüze düz devam etmek yerine bazı eğimli yollar seçin. Bu daha fazla kalori yakımına ve kas kütlesini artırmaya yardımcı olur.
6
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Yokuş yukarı tırmanmaya başladığınızda sadece kalça kaslarınız harekete geçmez, bel bölgeniz incelir, karın kaslarınız da sıkılaşır. Bu hareketi her yürüyüşünüze birkaç dakika olacak şekilde ekleyin.
7
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Tempoyu artırın
Yürüyüş mükemmel bir kardiyo egzersizidir. Ancak yağ yakımını artırmak için nabzınızı hızlandıracak bir tempo yakalamalı ve bunu uzun süre devam ettirmelisiniz. Etkili bir yürüyüş 45-60 dakika arasında sürmeli.
8
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Gün içinde attığınız adımlar elbette ki faydalıdır ancak egzersiz olarak sayılmaz. Yürüyüşü gerçek anlamda bir kardiyo olarak gerçekleştirmek istiyorsanız haftada üç gün düzenli olarak yapmalısınız. Yukarıda saydığımız hareketleri de ekleyerek karın kası elde edebilirsiniz.