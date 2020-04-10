Yumurta Tüketmek İçin 6 Muhteşem Neden

Yumurta, kalvaltılarımızın vazgeçilmez parçası hatta bazen öğle ve akşam yemeklerimizin de kurtarıcısı olan mükemmel bir besin. Vücudumuzun temel protein kaynaklarından biri olan yumurtayı sofranızdan eksik etmemek için birçok sebep var.
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1
Türk mutfağında geniş bir yere sahip olan yumurta, sağlığımız için de çok faydalı. Haşlanmış halde yenmesinin yanı sıra menemen ve omlet gibi lezzetlerin baş kahramanı olan yumurta, salata ve sandviçlere de dahil edilince enfes oluyor. Bu sağlık dolu besini tüketmek için 6 muhteşem nedeni aşağıya bırakıyoruz.
2
Protein deposu
Bir adet yumurta 6 gram protein içeriyor. Bu özelliği bile tek başına yumurta tüketmek için yeterli bir sebep. Protein miktarından ötürü yumurta sporcular başta olmak üzere yaşlıdan gence, hamileden çocuğa herkesin tüketebileceği bir besin.
3
Kolesterol düşürücü
Yumurtanın sarısındaki kolesterol içeriği çoğu zaman tartışma konusu oluyor. Ancak tüketiminde sınır aşılmadığı sürece yumurta kolesterole olumlu yönde etki ediyor. Yumurta, ceviz gibi omega 3 yağ asitleri barındıran besinler ile beraber tüketildiğinde kötü huylu koleksterol (LDL) seviyesinin düşmesine yardım ediyor.
4
Düşük kalorili
Bir yumurta ortalama 70 kalori. Yumurta, sadece 70 kalori alarak uzun süre tokluk sağlamasıyla diğer besinlerden hemen ayrılıyor. Yapılan çalışmalar, güne yumurta içeren bir kahvaltıyla başlayanların gün içinde daha az abur cubura yöneldiklerini ortaya çıkardı.
5
Ekonomik besin kaynağı
Protein almak için her zaman kırmızı ya da beyaz et tüketemeyebiliyoruz. Bu noktada da hem yüksek protein kaynağı oluşuyla hem de uygun fiyata satılmasıyla devreye yine yumurta giriyor.
6
Kalp hastalığından koruyucu
Uzmanlar, günde bir adet yumurta tüketenlerin kalp hastalıklarına yakalanma riskinin % 20 oranında azaldığını söylüyor. Ayrıca yumurta, tip 2 diyabet hastalığının tedavi sürecinde de önemli bir rol oynuyor.
7
D vitamini kaynağı
D vitamini eksikliği, son zamanlarda hemen herkeste meydana gelebiliyor. Yumurta birçok besin değerinin yanında içeriğinde D vitamini de barındırıyor. D vitamini eksikliği yaşayanların yumurta tüketmesi tavsiye ediliyor.