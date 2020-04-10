Yumurta Tüketmek İçin 6 Muhteşem Neden

Türk mutfağında geniş bir yere sahip olan yumurta, sağlığımız için de çok faydalı. Haşlanmış halde yenmesinin yanı sıra menemen ve omlet gibi lezzetlerin baş kahramanı olan yumurta, salata ve sandviçlere de dahil edilince enfes oluyor. Bu sağlık dolu besini tüketmek için 6 muhteşem nedeni aşağıya bırakıyoruz.