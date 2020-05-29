Yumurta Dondurma İşlemi: Nedir? Kimlere ve Nasıl Yapılır?

İyi bir yumurta rezervi ve doğurganlık potansiyeli için sağlıklı beslenmek, stres faktörlerini en aza indirmek, toksik maddelerden arınmak, sigara ve alkol kullanmamak oldukça önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra genetiğin yumurta ve sperm kalitesi için çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Evli ya da bekar, çocuklu ya da çocuksuz her şekilde düzenli kontrollerden geçmek sağlıklı yaşam ve gelecek için çok önemlidir.



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