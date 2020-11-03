Yumurta Dondurma İşlemi İle Nasıl Çocuk Sahibi Olunur?

Yumurtalıklarınızdan toplanan yumurtalar döllenmeden dondurulur ve daha sonra kullanılmak üzere saklanır. Dondurulmuş bir yumurta çözülebilir, bir laboratuvarda sperm ile birleştirilebilir ve rahminize yerleştirilebilir. Hamile kalmaya hazır değilseniz veya daha sonra hamile kalacağınızdan emin olmak istiyorsanız yumurta dondurma işlemi sizin için uygun bir yöntemdir.