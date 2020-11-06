Yulaf Sütünü Beslenmenize Dahil Etmeniz İçin 9 Harika Neden

5- Kolesterolü düşürebilir Her gün yulaf sütü içmenin en önemli faydalarından biri kolesterolünüzü düşürmesidir ki bu bir içecek için oldukça etkileyicidir! Yapılan araştırmalarda, yulaf sütünün çözünür bir lif olan beta-glukan açısından yüksek olduğu bulunmuştur. Beta-glukanlar, vücudunuzun işlevi için çok önemlidir. Bağırsağınızın içinde, kolesterole bağlanabilen ve emilimini azaltabilen jel benzeri bir madde oluşturur. Bu nedenle her gün yulaf sütü içmek, kolesterol seviyelerini düşürebilir.