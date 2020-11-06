Yulaf Sütünü Beslenmenize Dahil Etmeniz İçin 9 Harika Neden
Başlarda daha çok veganların tercihi iken şimdilerde sağlığına düşkün herkesin alternatifleri arasında yer alan yulaf sütü, son zamanların gıda trendleri arasında yerini alıyor. Peki bu besinin sağlığımıza nasıl etki ettiğini biliyor musunuz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
1- Saçları, cildi ve tırnakları besler
Yulaf sütünün en büyük avantajlarından biri saçların, cildin ve tırnakların tam anlamıyla uzamasına ve parlamasına yardımcı olma yeteneğidir. Yulaf sütü, B vitamini açısından zengindir ve bu değerli vitamin sayesinde saçlarınız daha sağlıklı görünür ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.
2
Abone Ol
2- Protein ihtiyacını karşılar
Sağlığımız için vücudumuzun yeteri kadar protein alması gerekir. Ancak diyet yaparken bu o kadar da kolay olmayabilir. Neyse ki, yulaf sütü tipik olarak diğer bitki bazlı sütlerden daha fazla proteine sahiptir.
3
Abone Ol
3- Besin değeri yüksektir
Araştırmalara göre, insanların sebze temelli bir diyete geçme konusundaki en büyük korkularından biri, et ve süt ürünlerinden aldıkları besinleri kaybedecek olmalarıdır. Ancak yulaf sütünün içeriğindeki B vitaminleri, magnezyum, fosfor, çinko, bakır ve mineraller sayesinde, her gün içtiğinizde vücudunuza tonlarca besin sağlarsınız.
4
Abone Ol
4- Daha fazla lif tüketirsiniz
Her şeyi düzenli tutmak ve mümkün olduğunca sağlıklı olmak için yeterli lif almak kesinlikle çok önemlidir. Çünkü bağırsaktaki dost bakterilerin işlevini optimize eder. İnek sütü lif içermezken, badem ve soya porsiyon başına 1 gram lif içerir. Yulaf sütü ise porsiyon başına 2 gram lif ile şampiyon!
5
Abone Ol
5- Kolesterolü düşürebilir
Her gün yulaf sütü içmenin en önemli faydalarından biri kolesterolünüzü düşürmesidir ki bu bir içecek için oldukça etkileyicidir! Yapılan araştırmalarda, yulaf sütünün çözünür bir lif olan beta-glukan açısından yüksek olduğu bulunmuştur. Beta-glukanlar, vücudunuzun işlevi için çok önemlidir. Bağırsağınızın içinde, kolesterole bağlanabilen ve emilimini azaltabilen jel benzeri bir madde oluşturur. Bu nedenle her gün yulaf sütü içmek, kolesterol seviyelerini düşürebilir.
6
Abone Ol
6- Kemikleriniz güçlenir
Yulaf sütü kemiklerinize fayda sağlayabilecek kalsiyum ve D vitamini ile doludur. Kalsiyum, güçlü ve sağlıklı kemikler için gereklidir, çünkü onları oluşturmak için kullanılan ana mineraldir. Diyetinizdeki kalsiyum eksikliği ise kemiklerinizin çukurlaşma ve zayıflama olasılığını da artırır.
7
Abone Ol
7- Kalp hastalığı riskini azaltır
Yulaf sütündeki beta-glukanlar sadece kolesterolünüzü düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kalp hastalığına yakalanma riskinizi de azaltır. Ancak kalbiniz ve bağışıklık sisteminiz, her gün başka ne yediğinize de bağlıdır. Bu nedenle yulaf sütü dışında ne yediğinize de dikkat etmeniz gerekir.
8
Abone Ol
8- Bağırsak sistemini düzenler
Genel sağlığınıza yardımcı olmanın en önemli yollarından biri sağlıklı bağırsaklara sahip olmaktır. Bağırsak mikrobiyomu, besinlerin sindirimini, bağışıklık sistemini, merkezi sinir sistemini ve diğer vücut süreçlerini kontrol ederek vücudu doğumdan itibaren ve yaşam boyunca etkiler. Eğer bağırsak problemi yaşıyorsanız, inek sütü yerine yulaf sütünü tercih etmeniz iyi bir seçim olabilir.
9
Abone Ol
9- Uzun süre tok tutar
İster kahvenize ekleyin ister sadece bir bardak soğuk yulaf sütünün tadını çıkararak tüketin, her şekilde bir sürü fayda elde etmiş olursunuz. Tıpkı yulaf lapası gibi, yulaf sütü de gün içinde uzun süre tok kalmanızı sağlar ve kilo vermenize yardımcı olur.
10
Abone Ol
YULAF SÜTÜ TARİFİ
Malzemeler
• 1 ölçek yulaf
• 3 ölçek su
• Bir tutam tuz
Hazırlanışı:
Yulafınızı bir miktar su ile ıslatın. En az 30 dakika, mümkünse 1 gece suda bekletin. Suyu süzerek yulaflarınızı yıkayın.
Makinenizin içine su, yulaf ve tuzu ekleyerek süt haline gelene kadar makineyi çalıştırın.
Tülbent, yoğurt torbası veya temiz bir bez yardımıyla süzün.