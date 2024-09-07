Yükselen burç tam olarak neyi temsil ediyor? İşte yükselen burcunuzun kişiliğinizi nasıl etkilediği…
Eğer Güneş burcunuzun hatta Ay burcunuzun sizi hiç temsil etmediğini hissettiyseniz, bunun bir açıklaması olabilir. Astrologlar aslında yükselen burcunuzla, yani doğduğunuz anda Dünya'nın doğu ufkuna yaklaşan burcunuzla daha fazla rezonansa giriyor olmanızın çok olası olduğunu söylüyor.
Yükselen burcunuz ‘üç büyük’ astrolojik yerleşiminizin bir parçasıdır. Astrolog Valerie Mesa, bu burçla ilişkilendirilen özelliklerin, yaşamınız boyunca somutlaştırmaya yazgılı olduğunuz şeyler olduğunu söyledi ve ekledi:
“Yani, eğer gerçekten kendini soğuk, eğlenceyi seven özgür bir ruh olarak tanımlamayan bir Kova burcuysanız, yükselen burcunuzun kişiliğinizin parlayan kısmı olması muhtemeldir. Yükselen burcunuz dünyaya sunduğunuz özünüzdür.”
Peki yükselen burcunuzu nasıl bulursunuz ve sizin hakkınızda ne söyler? İşte bilmeniz gereken her şey…
YÜKSELEN BURÇ NEDİR?
Astrolog Liz Simmons, “Her şeyi harekete geçirdiği için bunu haritanızın en önemli yönlerinden biri olarak düşünün. Evlerinizdeki burçların sırası (her biri hayatınızın önemli bir bölümünü temsil eden 12 burç vardır) yükselen burcunuz neyse onu takip eder. Yani, yükselen burcunuz temelde tüm haritanızı belirler” dedi.
Astrolog Jasmin Alejandrez-Prasad ise şöyle devam etti: “Yükselen burcunuz tipik olarak kendinizi dünya üzerinde nasıl taşıdığınızı temsil eder. Genellikle yeni insanların tanıştığı ilk ‘kişidir’ ve birisi sizin için rahat bir ortam yaratabileceğini kanıtladığında, Güneş burcu enerjinize girmesine izin verebilirsiniz. Bundan sonra, eğer karşınızdaki kişi duygusal güvenlik ve açıklık için bir alan yaratabilirse, o zaman Ay burcunuzu deneyimleme ayrıcalığına sahip olur."
YÜKSELEN BURCUMU NASIL HESAPLAYABİLİRİM?
Yükselen burcunuzu hesaplamak için doğum tarihinize, doğum yerinize ve tam doğum saatinize ihtiyacınız var. Liz Simmons, yükselen burcunuzun tam olarak hangi burçta olduğunu hesaplamak için doğum saatinizin çok önemli olduğunu, çünkü Dünya'nın doğu ufkundaki burcun her bir ila iki saatte bir değiştiğini söylüyor.
YÜKSELEN BURCUM NEYİ TEMSİL EDİYOR?
Yükselen burcunuz kimliğinizi ve verdiğiniz ilk izlenimi temsil eder. Liz Simmons, bunun fiziksel görünüşünüze bile gönderme yapabileceğini söylüyor. Yükselen burcunuzu dünyada nasıl göründüğünüz olarak düşünün. Aynı zamanda kendinizi nasıl gördüğünüzü de ifade eder, bu nedenle yükselen burcunuzla Güneş burcunuzdan daha fazla özdeşleşebilirsiniz.