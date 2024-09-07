Yükselen burç tam olarak neyi temsil ediyor? İşte yükselen burcunuzun kişiliğinizi nasıl etkilediği…

Yükselen burcunuz ‘üç büyük’ astrolojik yerleşiminizin bir parçasıdır. Astrolog Valerie Mesa, bu burçla ilişkilendirilen özelliklerin, yaşamınız boyunca somutlaştırmaya yazgılı olduğunuz şeyler olduğunu söyledi ve ekledi:

“Yani, eğer gerçekten kendini soğuk, eğlenceyi seven özgür bir ruh olarak tanımlamayan bir Kova burcuysanız, yükselen burcunuzun kişiliğinizin parlayan kısmı olması muhtemeldir. Yükselen burcunuz dünyaya sunduğunuz özünüzdür.”

Peki yükselen burcunuzu nasıl bulursunuz ve sizin hakkınızda ne söyler? İşte bilmeniz gereken her şey…