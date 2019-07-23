Yüksek Proteinli Kahvaltı Önerileri

Kahvaltıda her gün aynı şeyleri yemek oldukça can sıkıcı olabiliyor. Öte yanda bazen canımız sağlıksız şeyler de isteyebiliyor. Ancak unutmayın, kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve kahvaltıda yediğiniz şeyler günün geri kalanında ne kadar acıkıp acıkmayacağınızı, enerjinizin seviyesini ve canınızın abur cubur isteyip istemeyeceğine etki eder.