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GeriDiyet Rehberi Yüksek Proteinli Kahvaltı Önerileri
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Yüksek Proteinli Kahvaltı Önerileri
Diyet Rehberi

Yüksek Proteinli Kahvaltı Önerileri

Kahvaltıda her gün aynı şeyleri yemek oldukça can sıkıcı olabiliyor. Öte yanda bazen canımız sağlıksız şeyler de isteyebiliyor. Ancak unutmayın, kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve kahvaltıda yediğiniz şeyler günün geri kalanında ne kadar acıkıp acıkmayacağınızı, enerjinizin seviyesini ve canınızın abur cubur isteyip istemeyeceğine etki eder.

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İşte size protein deposu, sağlıklı, doyurucu, görüntüsü kadar tadı da nefis kahvaltı önerileri…

2YUMURTALI MUFFİN

YUMURTALI MUFFİN

Yumurta ile yapılabilecek en yaratıcı tariflerden biri yumurtalı muffindir. Yumurtayı zeytinyağı ile karıştırın ve muffin kalıplarına dökerek fırında pişirin. Dilerseniz içine beyaz peynir, zeytin, biber de ekleyebilirsiniz.

3SMOOTHIE KASESİ

SMOOTHIE KASESİ

Kahvaltıyı renkli bir hale getirmenin en güzel yollarından biri rengarenk kaseler hazırlamaktır. İhtiyacınız olan şeyler, yoğurt, chia tohumu, yulaf ezmesi, fıstık ezmesi ve meyveler. Gerisi hayal gücünüze kalmış!

4YUMURTALI AVOKADO TOST

YUMURTALI AVOKADO TOST

Son zamanların en popüler kahvaltı seçeneklerinden biri de avokado tost. Avokadoyu ezin, biraz limon suyu, çörek otu ilave edin ve karıştırın. Kızarmış ekmeğinizin üzerine avokado karışımını sürün. Diğer yanda zeytinyağlı tavaya yumurtayı kırın ve pişirin. Pişen yumurtayı da ekmeğin üzerine koyun. Afiyet olsun!

5KEFİR SMOOTHIE

KEFİR SMOOTHIE

Kefir, en sağlıklı içeceklerin başında geliyor. Pribiyotik bir besin olan kefir, vücut için inanılmaz faydalı bir besin. Kahvaltıda kefir kullanarak leziz bir smoothie yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, 8 adet çilek ya da yaman mersini ve 1 tatlı kaşığı balı blendar’dan geçirin. Üzerine 200 ml kefir ekleyin. Keten tohumu ile süsleyin.

6RENKLİ EKMEKLER

RENKLİ EKMEKLER

Kahvaltınızı renklendirmek için evdeki tüm malzemelerden yardım alabilirsiniz. Tam buğdaylı ekmek dilimlerini fıstık ezmesi-muz, krem peynir-hindi füme, avokado-yumurta gibi malzemeler ile süsleyin.

7KAKAOLU YULAF LAPASI

KAKAOLU YULAF LAPASI

1 su bardağı yulaf ve 1 su bardağı sütü bir kaba koyun. Ardından 1 yemek kaşığı toz kakao ve 1 çay kaşığı bal ekleyin. İyice karıştırın ve buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi sabah karıştırın ve afiyet olsun. İsterseniz içine fındık, badem gibi yemişler ekleyebilirsiniz.

8YEŞİL İÇECEK

YEŞİL İÇECEK

Elma, maydanoz, ıspanak yaprakları, zencefil, bal ve suyu blendara atın. İşte size harika bir kahvaltı alternatifi.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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