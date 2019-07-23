Yüksek Proteinli Kahvaltı Önerileri

Kahvaltıda her gün aynı şeyleri yemek oldukça can sıkıcı olabiliyor. Öte yanda bazen canımız sağlıksız şeyler de isteyebiliyor. Ancak unutmayın, kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve kahvaltıda yediğiniz şeyler günün geri kalanında ne kadar acıkıp acıkmayacağınızı, enerjinizin seviyesini ve canınızın abur cubur isteyip istemeyeceğine etki eder.
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1
İşte size protein deposu, sağlıklı, doyurucu, görüntüsü kadar tadı da nefis kahvaltı önerileri…
2
YUMURTALI MUFFİN
Yumurta ile yapılabilecek en yaratıcı tariflerden biri yumurtalı muffindir. Yumurtayı zeytinyağı ile karıştırın ve muffin kalıplarına dökerek fırında pişirin. Dilerseniz içine beyaz peynir, zeytin, biber de ekleyebilirsiniz.
3
SMOOTHIE KASESİ
Kahvaltıyı renkli bir hale getirmenin en güzel yollarından biri rengarenk kaseler hazırlamaktır. İhtiyacınız olan şeyler, yoğurt, chia tohumu, yulaf ezmesi, fıstık ezmesi ve meyveler. Gerisi hayal gücünüze kalmış!
4
YUMURTALI AVOKADO TOST
Son zamanların en popüler kahvaltı seçeneklerinden biri de avokado tost. Avokadoyu ezin, biraz limon suyu, çörek otu ilave edin ve karıştırın. Kızarmış ekmeğinizin üzerine avokado karışımını sürün. Diğer yanda zeytinyağlı tavaya yumurtayı kırın ve pişirin. Pişen yumurtayı da ekmeğin üzerine koyun. Afiyet olsun!
5
KEFİR SMOOTHIE
Kefir, en sağlıklı içeceklerin başında geliyor. Pribiyotik bir besin olan kefir, vücut için inanılmaz faydalı bir besin. Kahvaltıda kefir kullanarak leziz bir smoothie yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, 8 adet çilek ya da yaman mersini ve 1 tatlı kaşığı balı blendar’dan geçirin. Üzerine 200 ml kefir ekleyin. Keten tohumu ile süsleyin.
6
RENKLİ EKMEKLER
Kahvaltınızı renklendirmek için evdeki tüm malzemelerden yardım alabilirsiniz. Tam buğdaylı ekmek dilimlerini fıstık ezmesi-muz, krem peynir-hindi füme, avokado-yumurta gibi malzemeler ile süsleyin.
7
KAKAOLU YULAF LAPASI
1 su bardağı yulaf ve 1 su bardağı sütü bir kaba koyun. Ardından 1 yemek kaşığı toz kakao ve 1 çay kaşığı bal ekleyin. İyice karıştırın ve buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi sabah karıştırın ve afiyet olsun. İsterseniz içine fındık, badem gibi yemişler ekleyebilirsiniz.
8
YEŞİL İÇECEK
Elma, maydanoz, ıspanak yaprakları, zencefil, bal ve suyu blendara atın. İşte size harika bir kahvaltı alternatifi.