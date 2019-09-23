MAHMURE ÖZEL
Yoganın Ruha ve Bedene 7 Faydası
Yoga; fiziksel düzeyde esnekliğin, gücün, dengenin ve dayanıklılığın gelişmesinde yardımcı oluyor fakat bir yandan da ruhu iyileştirip stresi azaltıyor. İşte yoganın ruha ve bedene 7 muhteşem faydası...
Yoga ruhsal sağlığı arttırır ve stresi azaltır
Yoga, hem bedeni hem de zihni çalıştıran bir egzersizdir. Yoga uygulaması sadece hareketten ibaret değildir, nefes almaya bağlı dinamik hareketlerden de oluşur. Frontiers dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre yoganın, depresyon ve şizofreni hastalarına fayda sağlayabileceğini gösteriyor.
Yoga kronik sırt ağrısına yardım eder
Yoga, sırt ağrısını hafifletiyor çünkü esnekliği ve kas gücü arttırıyor. Yapılan araştırmalar, yoganın kronik bel ağrısı için, bel fonksiyonları iyileştirme konusunda normalden daha etkili olduğunu göstermektedir. Mevcut bir bel probleminiz veya başka bir tıbbi rahatsızlığınız varsa, yogaya başlamadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var.
Kalp hastalığına karşı mücadele ediyor
2017 yılında Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, yoganın yüksek tansiyon gibi bilenen kalp rahatsızlıklarındaki riski azalttığı belirtildi. Kalp yetmezliği olan hastaların tedavilerine 8 haftalık bir yoga eklemenin, hastaların kalp sağlığını iyileştirdiğini ve düzenli olarak tedavi yapan hastaların, yapmayanlara oranla yaşam kalitesinin daha çok arttığı görüldü.
Yoga artrit ağrısını azaltır
Düzenli olarak yapılan egzersiz eklemlerin esnek kalmasını, kasların ve kilonun kontrol altında kalmasına yardımcı olur. Yoga, artrit hastalarının aktif kalması için harika bir yol olabilir çünkü hafif hareket hızı diğer egzersiz türlerinden daha kolay ve stressiz olabilir.
Yoga Multipl sklerozlu hastalığına iyi gelir
Yoga yapmak denge ve kas uyumunu iyileştirerek stres seviyesine yardımcı olup gevşemeyi sağlar. Araştırmalar, MS’li insanlar için düzenli bir yoga pratiğininin, yorgunluğu azaltıp enerji seviyelerini yükseltebileceğini gösteriyor.
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