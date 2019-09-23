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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Yoganın Ruha ve Bedene 7 Faydası
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Yoganın Ruha ve Bedene 7 Faydası

Yoga; fiziksel düzeyde esnekliğin, gücün, dengenin ve dayanıklılığın gelişmesinde yardımcı oluyor fakat bir yandan da ruhu iyileştirip stresi azaltıyor. İşte yoganın ruha ve bedene 7 muhteşem faydası...

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1Yoga ruhsal sağlığı arttırır ve stresi azaltır

Yoga ruhsal sağlığı arttırır ve stresi azaltır

Yoga, hem bedeni hem de zihni çalıştıran bir egzersizdir. Yoga uygulaması sadece hareketten ibaret değildir, nefes almaya bağlı dinamik hareketlerden de oluşur. Frontiers dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre yoganın, depresyon ve şizofreni hastalarına fayda sağlayabileceğini gösteriyor.

2Yoga iyi bir gece uykusunu garanti eder

Yoga iyi bir gece uykusunu garanti eder

Yatmadan önce hafif bir yoga pratiği, uykusuzluk problemi çeken insanlara iyi gelecektir. Yaşam tarzınızda yapacağınız bu ufak değişiklikle uyku probleminizi aşabilirsiniz. Yoga; vücudunuzun ve en önemlisi zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olur.

3Yoga kronik sırt ağrısına yardım eder

Yoga kronik sırt ağrısına yardım eder

Yoga, sırt ağrısını hafifletiyor çünkü esnekliği ve kas gücü arttırıyor. Yapılan araştırmalar, yoganın kronik bel ağrısı için, bel fonksiyonları iyileştirme konusunda normalden daha etkili olduğunu göstermektedir. Mevcut bir bel probleminiz veya başka bir tıbbi rahatsızlığınız varsa, yogaya başlamadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var.

4Kalp hastalığına karşı mücadele ediyor

Kalp hastalığına karşı mücadele ediyor

2017 yılında Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, yoganın yüksek tansiyon gibi bilenen kalp rahatsızlıklarındaki riski azalttığı belirtildi. Kalp yetmezliği olan hastaların tedavilerine 8 haftalık bir yoga eklemenin, hastaların kalp sağlığını iyileştirdiğini ve düzenli olarak tedavi yapan hastaların, yapmayanlara oranla yaşam kalitesinin daha çok arttığı görüldü.

5Yoga artrit ağrısını azaltır

Yoga artrit ağrısını azaltır

Düzenli olarak yapılan egzersiz eklemlerin esnek kalmasını, kasların ve kilonun kontrol altında kalmasına yardımcı olur. Yoga, artrit hastalarının aktif kalması için harika bir yol olabilir çünkü hafif hareket hızı diğer egzersiz türlerinden daha kolay ve stressiz olabilir.

6Astım semptomlarına yardımcı olur

Astım semptomlarına yardımcı olur

Nefes egzersizleri akciğerlerinizin farklı bölgelerindeki kasları gevşetmeye yardımcı olur. Bu sayede yoga, kontrollü nefes almayı sağlar ve stresi azaltmada yardımcı olur.

7Yoga Multipl sklerozlu hastalığına iyi gelir

Yoga Multipl sklerozlu hastalığına iyi gelir

Yoga yapmak denge ve kas uyumunu iyileştirerek stres seviyesine yardımcı olup gevşemeyi sağlar. Araştırmalar,  MS’li insanlar için düzenli bir yoga pratiğininin, yorgunluğu azaltıp enerji seviyelerini yükseltebileceğini gösteriyor.

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