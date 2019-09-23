Yoganın Ruha ve Bedene 7 Faydası

Kalp hastalığına karşı mücadele ediyor 2017 yılında Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, yoganın yüksek tansiyon gibi bilenen kalp rahatsızlıklarındaki riski azalttığı belirtildi. Kalp yetmezliği olan hastaların tedavilerine 8 haftalık bir yoga eklemenin, hastaların kalp sağlığını iyileştirdiğini ve düzenli olarak tedavi yapan hastaların, yapmayanlara oranla yaşam kalitesinin daha çok arttığı görüldü.