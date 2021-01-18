Yılın İlk Merkür Retrosu! 30 0cak-20 Şubat Merkür Gerilemesinin Burçlara Etkileri

Başak: Kova burcunda gerileyen Merkür kendinizi ifade ediş şeklinizi yeniden değerlendirmeniz için size bir kapı aralıyor. Bunun için kabuğunuza çekilmek, içinize kapanmak isteyebilirsiniz. Kapanmak yerine bir iki adım geri giderek gözlem yapmalı ve gerçekleri uzaktan izlemelisiniz. Çevrenizden ziyade sizin fikirleriniz kendinizdeki iyileşmede daha etkili olduğunu unutmayın. Sorumluluklarınızın artış gösterebileceği günlerden geçerken kendinize de zaman ayırmalısınız. Özeleştirinizin odağındaki konulardan biri de bu olmalıdır ve siz artık hizmet dürtünüzü kendiniz için de çalıştırmayı ilke edinmelisiniz. Çalışma ortamınızda yaşadığınız bazı olaylar yeniden gündeme gelebilir. Doğru bilinenler yanlış, yanlış bilinenler doğru olarak ortada duruyorsa her şeyi yerli yerine koymanızın zamanı gelmiş demektir.