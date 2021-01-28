Yılın İlk Dolunayı Aslan Burcunda Gerçekleşiyor! İşte Etkileri...

Siz istediğiniz için mi onun dönmesini istiyorsunuz?



Yoksa gerçekten sevdiğiniz için mi?



Onun süründüğünü mü görmek istiyorsunuz?



Aslan burcu teması aynı zamanda çocukları anlatır. Birdenbire hamile kaldığınızı da öğrenebilirsiniz. Bu sizin beklediğiniz bir durum olmayabilir. Bunun dışında tüp bebek için tedavilerinizde bu dönem başlatmayı düşünebilirsiniz.