Yılın İlk Dolunayı Aslan Burcunda Gerçekleşiyor! İşte Etkileri...
Yılın ilk dolunayı Aslan burcunda gerçekleşiyor. Show zamanı! 28 Ocak saat 22:15’te Aslan burcunda dolunay gerçekleşiyor. Küllerin yeniden alevlendiği ve kararsız kaldığınız konularınızda bir seçim yapacağınız bir dönemi kapsıyor.
Ateş, rüzgârı seçmek için bir adım önde olsa da suyun verdiği dinginlik ateşin aklını karıştıracaktır.
Ya söneceksin ya da yanacaksın?
Ya seçimin su olacak ya da rüzgâr?
Yanmak mı iyi sönmek mi?
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Hani soruyorsunuz ya da bu iyi mi kötü mü dolunay diye…
İşte aslında kiminiz suyu seçecek ve ateşi söndürecek.
Kimi rüzgârı seçecek ve ateş her yeri saracak…
Aslan dolunayı 9. derecede yani yine kendi yerinde Güneş dekanında gerçekleşecek.
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Öz kimlik kargaşası, benlik duygusu, tehditkâr söylemler ve ikili ilişkiler konusunda ego savaşları etkilerine oldukça sahip olacak.
Aslan burcu lider, öncü, heyecanlı ve kitlesel örgütleşmede güçlü bir kişiliğe sahiptir.
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Dolunay etkisi ile provokasyon, isyan, birlikte hareket etme güdüsü artarak toplumda infial uyandıracak sonuçlar doğurabilir.
Güneş demek astrolojide iradedir. İradenizi tamamen ortaya koymanız gereken olayları karşınıza çıkartır.
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Otorite figürleri ile tartışmalar yaşanabilir.
Egosal gösteriş yarışı kızışırken gerçek asalet sahibi kral soyluların farkının bir kez daha ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır.
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Dolunaylar tamamlanma enerjisine sahiptir
Özellikle ilişkiler noktasında sonlanma vererek temelinde sevgi olmayan her şeyin üzerine çizik atacaktır. Bireysel ilişkiler de ben sen kavgası artarak sabit fikirli düşüncelere sahip kişileri duygusal gerilimlerle sınayacaktır. Ego sahnede olunca gönül maalesef hiçbir şeyi görmez hale gelir.
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Siz istediğiniz için mi onun dönmesini istiyorsunuz?
Yoksa gerçekten sevdiğiniz için mi?
Onun süründüğünü mü görmek istiyorsunuz?
Aslan burcu teması aynı zamanda çocukları anlatır. Birdenbire hamile kaldığınızı da öğrenebilirsiniz. Bu sizin beklediğiniz bir durum olmayabilir. Bunun dışında tüp bebek için tedavilerinizde bu dönem başlatmayı düşünebilirsiniz.
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Covid-19 pandemi sürecinde en büyük yara alan tüp bebek merkezlerinde gelişmeler yaşanarak uzun zamandır bebek özlemi taşıyan ve süreci olumsuzluğun verdiği üzüntü ile kapatan çiftlerde yeniden umut ışığını hissetmelerini sağlayacaktır.
Dolunay sürecinde kendinizi açıklama seviyeniz de artış hissedebilirsiniz. Anlaşılmadığınızı düşünerek içe çekilme yaşayabilir, sevginizi dışarıya aktarmak yerine yalnızlığınızla baş başa kalmayı tercih edebilirsiniz.
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Hedefleriniz de sorunlarla karşılaşsanız bile bir çıkar yol arayarak çözüme odaklanmalı yaratıcılık becerilerinizi tam olarak kullanmaya çalışmalısınız.
Ekonomi cephesinde ani fiyat dalgalanmaları yaşanabilir. Yatırım kaynağınızdan eminseniz, sabırla hareket etmeyi elden bırakmamalısınız. Sabit kalmaya çalışın.
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Çalışma alanlarınızda, bireysel görüşme yaptığınız ikili ilişkileriniz de dostlarınızla olan diyaloglarınızda, toplum önündeki kitlesel yarar sağladığınız kuruluşlarda üzerinize gelmek isteyen kişiler durumlar oluşabilir. Sizleri manipüle ederek bireysel hataya zorlayabilirler. Asaletinizi bireysel öz benliğinizden aldığınızı hatırlayarak oyunlara gelmemelisiniz. Aslan burcu aynı zamanda sahne ve oyun demektir.
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Evren oynadığınız eli görüyor olabilir!
Tadını çıkarın ve sakin kalın.
Şimdi dolunayın burçlara etkilerine bakalım...
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Koç:
Aslan dolunayında yaratıcılığınızı dış dünyaya sunarken, kendinizi ifade ediş şekliniz de bazı değişiklikler yapabilir çağın gerekliliğinde yeni formatla hayata adım atabilirsiniz.
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Boğa:
Aslan dolunayında temellerini sağlam attığınızı düşündüğünüz her konuda bir sarsılma yaşayarak, derinlere uzanan köklerinizin verdiği bilgi ile yeni bir düzenlemeye gidebilirsiniz.
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İkizler:
Aslan dolunayında yakın ilişki kurduğunuz çevrenizle iletişim sisteminiz uyarı verirken yeni bir iletişim ağı kurmanın vaktinin geldiğini deneyimleyebilirsiniz.
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Yengeç:
Aslan dolunayında kendinizi özdeşleştirdiğiniz değerleriniz de gücün önemini fark ederek yeni bir kişisel oluşuma gidebilirsiniz.
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Aslan:
Aslan dolunayında bütün spot ışıklar üzerinizde patlarken gözlerinizin kamaştığı o anlarda yeni bir içsel keşfe doğru yelken açabilirsiniz. Alevlerin sıcaklığında yürürken her adımınızda yeni bir başlangıcın mimarı olacaksınız.
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Başak:
Aslan dolunayında tam anlamıyla sonlanma yaşayarak yeni bir başlangıca filizleneceksiniz.
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Terazi:
Aslan dolunayında amaçlarınız da kararsızlık yaşayarak yine kendinizi bitiren düşüncelere dalabilirsiniz. Kendinizi asla manipüle etmeyin. Şu an olanlarda bir suçunuz yok. Sadece güvenmek istemiştiniz. Yeniden deneyebilirsiniz.
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Akrep:
Aslan dolunayında kendinizi ön plana çıkarmak isteyerek liderlik ve güç basamaklarından ilkini adımlayabilirsiniz. İlişkilerinizde geldiğiniz son sizleri üzmesin. Bu aslında yeni bir başlangıç.
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Yay:
Aslan dolunayında arayışlarınızda değişikliğe giderek yeni bir felsefe edinebilirsiniz. İş hayatınızda büyük değişimlere hazırlıklı olun.
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Oğlak:
Aslan dolunayında tutunduğunuz dalı kendi elinizle kesmek isteyebilirsiniz. Yorulduğunuz konularda kendinizi dinlemek istiyor olabilirsiniz. Aşk hayatınızda büyük bir düzenlenme gelecek.
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Kova:
Aslan dolunayında özgürlüğünüzün kendi tutsaklığınız olduğunu fark ederek, ilişkilerinizde yeni serüvene doğru adım atabilirsiniz.
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Balık:
Aslan dolunayında hizmeti kendinize yapmaya karar vererek verimli bir çağın ilk oksijenini alacaksınız. Yeni bir başlangıcın başındasınız. Cesur olun.