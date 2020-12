Yılın En Büyük Tutulması Başladı! 2021’in İlk Yarısında Bizi Neler Bekliyor?

"Aşkımı doyasıya yaşıyorum. Sevildiğimi biliyor, her daim hissediyorum. Edindiğim bilgiler önümü aydınlatıyor. İşimde her zaman takdir ediliyorum. İlişkilerimde çok seviliyorum." gibi örnekcümleleri çizdiğimiz şemsiyenin altına kazabiliriz.



Bu kâğıtları Haziran Ayı’ndaki tutulmaya kadar koruyacağız. Önümüzde bir yerde olması önemli. Her daim görebileceğiniz bir yerde bulundurmalısınız.