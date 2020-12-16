Yılın En Büyük Tutulması Başladı! 2021’in İlk Yarısında Bizi Neler Bekliyor?

Başak Burcu ve Yükselen Başaklar Tutulmanın etkilerini aile ve yuva hanenizde yaşayacaksınız. Kendi mahrem alanlarınızı değiştirmek ve şekillendirmek hususunda önemli başlangıçlar yaşamanıza vesile olabilir. Tutulmanın etkilerini önümüzdeki 6 ay boyunca hissedeceksiniz. Kendi hayatınızda, mahrem alanlarınızda ne kadar özgürsünüz ve kendi hayatınızı ne kadar güçlendiriyorsunuz bu konularla ilgili yeni bir döngüye girmenize olanak tanıyacak.



Ani tepkiler verebilir ve ani kararlar alabilirsiniz. Kontrol alamadığınız her konu ve kişi için iki katı performans ve mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz. Taşınmalar söz konusu olabilir. Aile bireyleriyle aranıza mesafe ve sınırlar koymak durumunda kalabilirsiniz. Evliyseniz eşinizin ailesine mesafe koymak durumunda kalabilirsiniz. Kendi mahrem alanlarınıza sınırlar belirlemek durumunda kalabilirsiniz. İşinizi evinize taşıyabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler hususunda sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. Özellikle hissiyata çekilecek ve “gerçekten seviliyor ve değer görüyor muyum?”, “isteklerim karşılanıyor mu?” gibi bu süreçleri de deneyimlemenize olanak tanıyabilir.