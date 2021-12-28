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Yılbaşında Neden Ağaç Süslenir? Ülkelere Göre Yılbaşı Ağacı (Noel Ağacı) Süsleme Geleneği Anlamı
Noel ağacı ya da Christmas ağacı olarak da bilinen yılbaşı ağacı yeni yılın sembollerinden biridir. Işıltısı ve farklı yılbaşı ağacı süsleriyle çam ağacı bambaşka bir görünüme ulaşır. Peki yılbaşı ağacı ne anlama gelir, neden süslenir? İşte yılbaşı ağacı gelenegi anlamı ve merak edilenler...
Hristiyanlıktan gelen bir gelenek olan yılbaşı ağacı süsleme, pek çok ülkede renkli görüntülere sahne oluyor. Yeni yılın heyecanını hissetmek için görkemli ve eğlenceli bir araç olan yılbaşı ağacı nereden gelir hiç merak ettiniz mi? İşte yılbaşı ağacı anlamı ve geleneği ile ilgili bilgiler...
Ayrıca Noel ağacını süslemek için kullanılan her süslemenin özel bir anlamı olduğuna inanılıyor. Yine de, insanlar kendi tercihlerine göre süslemek için süsleri seçerler.
Yılbaşı ağacı (çam ağacı) hangi ülkede ne anlama geliyor?
Yılbaşı ağacı (Noel ağacı) farklı insanlar ve kültürler için farklı anlamlar taşır.
Romalılar
Her daim yeşil ağaçlar Roma kültüründe güneş sembolizmi olarak kabul edilir. Ağaçlar Romalılar için ışığın bir ifadesidir. Bu nedenle, Roma halkı evlerini ve tapınaklarını yaprak dökmeyen dallarla süslerler.
Japonya ve Çin
Çam ve servi ağaçları bu iki kültürde kutsaldır ve ölümsüzlük, uzun ömür anlamları ile ilişkilendirilir. Bu ağaçlardan elde edilen odun, kutsal yapılar, sunaklar, tapınaklar, Shinto Kami yapıları inşa etmek için kullanılır. Ayrıca bu geleneklerde, inşa edilen bu kutsal yapılarda hissedilen yaşam gücüne çam ve servi ağacının sahip olduğu varsayılır.