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GeriKültür Sanat Yılbaşında Neden Ağaç Süslenir? Ülkelere Göre Yılbaşı Ağacı (Noel Ağacı) Süsleme Geleneği Anlamı
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Yılbaşında Neden Ağaç Süslenir? Ülkelere Göre Yılbaşı Ağacı (Noel Ağacı) Süsleme Geleneği Anlamı
Kültür Sanat
Fotoğraflar: iStock

Yılbaşında Neden Ağaç Süslenir? Ülkelere Göre Yılbaşı Ağacı (Noel Ağacı) Süsleme Geleneği Anlamı

Noel ağacı ya da Christmas ağacı olarak da bilinen yılbaşı ağacı yeni yılın sembollerinden biridir. Işıltısı ve farklı yılbaşı ağacı süsleriyle çam ağacı bambaşka bir görünüme ulaşır. Peki yılbaşı ağacı ne anlama gelir, neden süslenir? İşte yılbaşı ağacı gelenegi anlamı ve merak edilenler...

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Hristiyanlıktan gelen bir gelenek olan yılbaşı ağacı süsleme, pek çok ülkede renkli görüntülere sahne oluyor. Yeni yılın heyecanını hissetmek için görkemli ve eğlenceli bir araç olan yılbaşı ağacı nereden gelir hiç merak ettiniz mi? İşte yılbaşı ağacı anlamı ve geleneği ile ilgili bilgiler...
2Yılbaşı ağacı süsleme geleneği nereden gelir

Yılbaşı ağacı süsleme geleneği nereden gelir?

Hristiyanlıkta Noel ağacı, İsa Mesih'in doğumu ve dirilişinin simgesidir. Ağacın dalları ve çalıları ölümsüzlüğün bir amblemi olarak görülür ve İsa'nın çarmıhta giydiği dikenli tacı simgelediği söylenir.
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Ayrıca Noel ağacını süslemek için kullanılan her süslemenin özel bir anlamı olduğuna inanılıyor. Yine de, insanlar kendi tercihlerine göre süslemek için süsleri seçerler.
4Yıldız yılbaşı süslerinin anlamı

Yıldız yılbaşı süslerinin anlamı

Genellikle insanlar Noel ağacı tepesinde parlayan bir yıldız kullanırlar. İnsanlar, yıldızın bilge adamlara Beytüllahim'deki İsa Çocuğuna rehberlik ettiği görüşünde. Melek, İsa'nın doğumunu haber veren melek olduğu söylendiği için ağaç tepesi olarak da kullanılır.
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Ağaç dallarının kenarlarında asılı duran çanlar, bu günün neşesini ve mutluluğunu temsil ediyor.
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Baston şeker, adaleti temsil eder.

Çelenk, gerçek aşkın bir özetidir.
7Yılbaşı ağacı (çam ağacı) hangi ülkede ne anlama geliyor

Yılbaşı ağacı (çam ağacı) hangi ülkede ne anlama geliyor?

Yılbaşı ağacı (Noel ağacı) farklı insanlar ve kültürler için farklı anlamlar taşır.
8Yunanlılar

Yunanlılar

İğne yapraklı çam, bitki örtüsü dünyası olan Yunan tanrısı Attis için kutsaldır. Yunan geleneğinde, çam gümüş süslemelerle döşenmiştir ve adak olarak ağacın altına çanlar ve dilekler yerleştirilmiştir.
9Romalılar

Romalılar

Her daim yeşil ağaçlar Roma kültüründe güneş sembolizmi olarak kabul edilir. Ağaçlar Romalılar için ışığın bir ifadesidir. Bu nedenle, Roma halkı evlerini ve tapınaklarını yaprak dökmeyen dallarla süslerler.
10Japonya ve Çin

Japonya ve Çin

Çam ve servi ağaçları bu iki kültürde kutsaldır ve ölümsüzlük, uzun ömür anlamları ile ilişkilendirilir. Bu ağaçlardan elde edilen odun, kutsal yapılar, sunaklar, tapınaklar, Shinto Kami yapıları inşa etmek için kullanılır. Ayrıca bu geleneklerde, inşa edilen bu kutsal yapılarda hissedilen yaşam gücüne çam ve servi ağacının sahip olduğu varsayılır.
11Almanlar

Almanlar

Almanya, bildiğimiz gibi, iç mekanları Noel ağaçlarıyla süsleme geleneğini başlatmış sayılır. Ve Martin Luther'in önce ağaca yanan mumları eklediği yaygın bir inançtır.
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