Yılbaşında Neden Ağaç Süslenir? Ülkelere Göre Yılbaşı Ağacı (Noel Ağacı) Süsleme Geleneği Anlamı

Hristiyanlıktan gelen bir gelenek olan yılbaşı ağacı süsleme, pek çok ülkede renkli görüntülere sahne oluyor. Yeni yılın heyecanını hissetmek için görkemli ve eğlenceli bir araç olan yılbaşı ağacı nereden gelir hiç merak ettiniz mi? İşte yılbaşı ağacı anlamı ve geleneği ile ilgili bilgiler...