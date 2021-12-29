Yılbaşında Hangi Oyunlar Oynanır? İşte, Yeni Yılda Oynanabilecek Oyunlar

Sessiz sinema

Listemizin ikinci sırasında yine çok sevilenlerden sessiz sinema oyunu var. Sessiz sinemanın oynandığı ortamlarda gülme krizlerinin yaşandığına çoğu kez tanık olmuşsunuzdur. Konuşmanın yasak olduğu sadece beden dilini kullanarak ve mimiklerle abartılı ifadelerle filmleri anlatmaya çalışmak anlatıcı için biraz gayret gerektirse de izleyenler ve tahmin yürütenler için oldukça keyifli bir anıya dönüşecektir.