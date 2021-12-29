Yılbaşında Hangi Oyunlar Oynanır? İşte, Yeni Yılda Oynanabilecek Oyunlar
Yılbaşı gecesine sayılı zaman kala yeni yılda oynanabilecek oyunlar araştırılmaya başlandı. Aileyle, arkadaşlarla, sevgiliyle ve çocuklarla oynanabilecek pek çok kutu oyunu ve online oyunlar bulunuyor. Peki yılbaşında hangi oyunlar oynanır? İşte en eğlenceli yılbaşı gecesi oyunları...
Yılbaşını evde geçirecek olanlar şimdiden yılbaşında hangi oyunlar oynanır sorusunun yanıtlarını araştırmaya başladı. Sevdiklerinizle yışbaşı gecesinde eğlenceli vakit geçirebileceğiniz tombaladan online oyunlara pek çok yılbaşı oyununu sizler için derledik. İşte yeni yılda oynanabilecek oyunlar...
Tombala
Tombala yılbaşı gecesinin klasikleşmiş oyunlarından biri olarak elbette yeni yılda oynanabilecek oyunlar listesinde ilk sırada yer alıyor. Evdeki herkesi bir araya toplayan tombalada istediğiniz renk kartı seçerek oyuna başlamış oluyorsunuz. Torbadan çıkan numaraları takip ederek çıkan rakamları topladığınızda gelsin çinkolar ve işte tombala! Kalabalık oyun anlayışı, rakamları uzatarak okumanın heyecanlı bekleyişi ve de nostaljiyi de içinde barındırması sebebi ile yılbaşının vazgeçilmezi tombalaya ilk sırayı veriyoruz.
Sessiz sinema
Listemizin ikinci sırasında yine çok sevilenlerden sessiz sinema oyunu var. Sessiz sinemanın oynandığı ortamlarda gülme krizlerinin yaşandığına çoğu kez tanık olmuşsunuzdur. Konuşmanın yasak olduğu sadece beden dilini kullanarak ve mimiklerle abartılı ifadelerle filmleri anlatmaya çalışmak anlatıcı için biraz gayret gerektirse de izleyenler ve tahmin yürütenler için oldukça keyifli bir anıya dönüşecektir.
Tabu
Eğlenceli kutu oyunlarından akla gelen ilk isimlerden biri olan Tabu'da yılbaşı için tercih edilecek oyunlardan. Oyunda adından da anlaşılacağı üzere tabu konulan kelimeleri kesinlikle kullanmadan, anlatılması gerekeni karşı tarafa ustaca ulaştırmanız gerekecek. XL versiyonu ile kelimeleri içinden çıkan kukla aracılığıyla ya da kelimeleri çizerek anlatabiliyorsunuz.
Pictionary Air
Yeni nesil sessiz sinema olarak adlandırabileceğimiz bu oyun online oyunlar arasında çocuklar ve yetişkinler için bu yıl popüler oyunlar arasında yerini aldı. Anlatmak istediğiniz kelimeyi dijital bir kalem sayesinde çizerek ifade etmeye çalıştığınız oyun, yeni yılda oynanabilecek oyunlardan biri olabilir.
Cranium
Ödüllü kutu oyunu Cranium, sizi sıra dışı bir eğlenceye davet ediyor! Bu oyunda bazen sahnenin yıldızı, bazen kelimelerin efendisi bazen de şaheserler yaratan bir sanatçı olacaksınız. İster çiziktirin, ister sahnede rol yapın, ister bilgi hazinenizi ortaya saçın!
Upwords
3 boyutlu kelime oyunu ile eğlencenin boyutunu değiştirin! Harfleri sadece yan yana değil, üst üste de dizip yeni kelimeler üretebilirsiniz! Dikka! Kelimeler yükseldikçe heyecan da yükseliyor.