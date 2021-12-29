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Yılbaşı Makyajı Nasıl Yapılır? Gösterişli, Sıradışı ve Sade 2022 Yılbaşı Makyajı Önerileri
Yılbaşı hazırlıkları herkes için geçerli olsa da kadınların bu gecede ekstra özen göstereceği bir konu daha var: Yılbaşı makyajı! Yılbaşı gecesi görüntüsüne ayrıca önem verenler için yılbaşı makyajı detay gerektirir. Peki yılbaşı makyajı nasıl yapılır? İşte görkemli, etkileyici ve sade yılbaşı makyajı 2022!
Yılbaşı yemekleri, hediyeler ve tatilin yanında kadınlar için yılbaşı makyajı araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yılbaşında evde de olsanız dışarıda da geçirecek olsanız yılbaşı makyajı hemen her kadın için zaan ayırılması gereken bir yerdedir. İşte Yılbaşı gecesine görünümüyle iz bırakmak isteyenlere etkileyici, göz alıcı ya da sade yılbaşı makyajı 2022 trendleri...
Kırmızı dudaklar ön planda
Yılbaşı rengi kırmızının en vurgulayıcı ifadesi elbette dudaklarda saklıdır. Kırmızı rujlar bu gecenin asalatini ve etkisini tek bir hamleyle gösterebilecek kadar zahmetsizdir. Pek çok tonunu tercih edebileceğiniz kırmızı ruj seçenekleri sizi sade makyaj tercih etseniz bile dikkat çekici kılar.
Zümrüt gözler
Kış, zümrüt, safir ve ametist gibi daha zengin tonları seçmek için mükemmel bir zamandır. Gözlerinizi gerçekten patlatmak için makyajınızda diğer her şeyi nötr tutmaya gayret edin.
Parıltılı kanatlar
Bu gece göz alıcı olmak isteyenlere parıltılı, simli far paletlerini ortaya çıkarmalarını öneriyoruz. Göz makyajınızda parıltılı kanatlar elde ederek çarpıcı bir görünüme imza atabilirsiniz. Bunun için; bir parça bant kullanarak parıltılı bir yapıştırıcı veya krem gölge ile tabanınızı oluşturun . Taban hala yapışkan durumdayken, parmağınızla gevşek bir parıltıya hafifçe vurun . Ardından bandı çıkarın ve gözlerinizin etrafındaki herhangi bir dağınık parıltıyı almak için kullanın. Dudak parlatıcısı ekleyin ve hazırsınız.
Altın ihtişamı
Göz kapağınızın her tarafında ışıltı çok yoğunsa, iç köşelerinize odaklanın. Göz pınarınızın köşesine altın rengi farlardan sürebilir, böylelikle bakışlarınızı daha aydınlık hale getirebilirsiniz.
Kar küresi gözler
Sıradışı bir makyaja hazırsanız, göz makyajı aksesuarlarından faydalanmanın tam zamanı! Kar küresi, damlacık, yıldızlı gümüş ya da altın parıltılı taşlarla farkınızı belli edebilirsiniz.
Şeker kamışı bakışları
Sıradışı olmak için yeni bir fikir arıyorsanız, kırmızı ve beyaz göz lameleriyle göz kapağınızın üstüne dikey şeritler çekerek yılbaşını simgeleyen şeker kamışı görünümü elde edebilirsiniz.