Yılbaşı Makyajı Nasıl Yapılır? Gösterişli, Sıradışı ve Sade 2022 Yılbaşı Makyajı Önerileri

Parıltılı kanatlar

Bu gece göz alıcı olmak isteyenlere parıltılı, simli far paletlerini ortaya çıkarmalarını öneriyoruz. Göz makyajınızda parıltılı kanatlar elde ederek çarpıcı bir görünüme imza atabilirsiniz. Bunun için; bir parça bant kullanarak parıltılı bir yapıştırıcı veya krem ​​gölge ile tabanınızı oluşturun . Taban hala yapışkan durumdayken, parmağınızla gevşek bir parıltıya hafifçe vurun . Ardından bandı çıkarın ve gözlerinizin etrafındaki herhangi bir dağınık parıltıyı almak için kullanın. Dudak parlatıcısı ekleyin ve hazırsınız.