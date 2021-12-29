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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Yılbaşı Makyajı Nasıl Yapılır? Gösterişli, Sıradışı ve Sade 2022 Yılbaşı Makyajı Önerileri
Makyaj
Fotoğraflar: iStock

Yılbaşı Makyajı Nasıl Yapılır? Gösterişli, Sıradışı ve Sade 2022 Yılbaşı Makyajı Önerileri

Yılbaşı hazırlıkları herkes için geçerli olsa da kadınların bu gecede ekstra özen göstereceği bir konu daha var: Yılbaşı makyajı! Yılbaşı gecesi görüntüsüne ayrıca önem verenler için yılbaşı makyajı detay gerektirir. Peki yılbaşı makyajı nasıl yapılır? İşte görkemli, etkileyici ve sade yılbaşı makyajı 2022!

Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
cgelgec@hurriyet.com.tr
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Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
cgelgec@hurriyet.com.tr
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Yılbaşı yemekleri, hediyeler ve tatilin yanında kadınlar için yılbaşı makyajı araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yılbaşında evde de olsanız dışarıda da geçirecek olsanız yılbaşı makyajı hemen her kadın için zaan ayırılması gereken bir yerdedir. İşte Yılbaşı gecesine görünümüyle iz bırakmak isteyenlere etkileyici, göz alıcı ya da sade yılbaşı makyajı 2022 trendleri...
2Kırmızı dudaklar ön planda

Kırmızı dudaklar ön planda

Yılbaşı rengi kırmızının en vurgulayıcı ifadesi elbette dudaklarda saklıdır. Kırmızı rujlar bu gecenin asalatini ve etkisini tek bir hamleyle gösterebilecek kadar zahmetsizdir. Pek çok tonunu tercih edebileceğiniz kırmızı ruj seçenekleri sizi sade makyaj tercih etseniz bile dikkat çekici kılar.
3Zümrüt gözler

Zümrüt gözler

Kış, zümrüt, safir ve ametist gibi daha zengin tonları seçmek için mükemmel bir zamandır. Gözlerinizi gerçekten patlatmak için makyajınızda diğer her şeyi nötr tutmaya gayret edin.
4Parıltılı kanatlar

Parıltılı kanatlar

Bu gece göz alıcı olmak isteyenlere parıltılı, simli far paletlerini ortaya çıkarmalarını öneriyoruz. Göz makyajınızda parıltılı kanatlar elde ederek çarpıcı bir görünüme imza atabilirsiniz. Bunun için; bir parça bant kullanarak parıltılı bir yapıştırıcı veya krem ​​gölge ile tabanınızı oluşturun . Taban hala yapışkan durumdayken, parmağınızla gevşek bir parıltıya hafifçe vurun . Ardından bandı çıkarın ve gözlerinizin etrafındaki herhangi bir dağınık parıltıyı almak için kullanın. Dudak parlatıcısı ekleyin ve hazırsınız.
5Altın ihtişamı

Altın ihtişamı

Göz kapağınızın her tarafında ışıltı çok yoğunsa, iç köşelerinize odaklanın. Göz pınarınızın köşesine altın rengi farlardan sürebilir, böylelikle bakışlarınızı daha aydınlık hale getirebilirsiniz.
6Bronz- pembe allık

Bronz- pembe allık

Bu gece yüzünüze kontur uygulamak yerine ifadenizi yumuşatacak bronz-pembe tonlarında allıklar tercih edin. Böylelikle daha doğal bir görünüm elde edeceksiniz.
7Kar küresi gözler

Kar küresi gözler

Sıradışı bir makyaja hazırsanız, göz makyajı aksesuarlarından faydalanmanın tam zamanı! Kar küresi, damlacık, yıldızlı gümüş ya da altın parıltılı taşlarla farkınızı belli edebilirsiniz.
8Bebek mavisi göz kalemi

Bebek mavisi göz kalemi

Kirpiklerinizin iç bölgesine bebek mavisi bir göz kalemi ile astar çekerek gözlerinizi daha büyük gözterebilirsiniz. Bunu günlük makyajda da kullanmaktan çekinmeyin.
9Şeker kamışı bakışları

Şeker kamışı bakışları

Sıradışı olmak için yeni bir fikir arıyorsanız, kırmızı ve beyaz göz lameleriyle göz kapağınızın üstüne dikey şeritler çekerek yılbaşını simgeleyen şeker kamışı görünümü elde edebilirsiniz.
10Mavinin tonları

Mavinin tonları

Mavi göz farı göz korkutucu olabilir, ancak derin lacivert ve turkuazın farklı tonlarını harmanlayarak 80'lerin klişesini atlayın.
11Buğulu leylak

Buğulu leylak

Ressamsı leylak tonlarıyla geleneksel buğulu gözlere geçiş yapın. Dilerseniz bunu klasik gri farlarla da elde edebilirsiniz.
12Sıcak nötrler

Sıcak nötrler

Her şeyin aynı renk ailesinde olduğu boğucu, yumuşak bir cazibe, hem bir randevu gecesi hem de samimi bir aile toplantısı için mükemmeldir.
Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
cgelgec@hurriyet.com.tr
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