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Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>Yılbaşı Hediyesi Ne Alınır? Sevgiliye, Arkadaşa, Kadın ve Erkek En Uygun Fiyatlı Yılbaşı Hediye Fikirleri 2022
Alışveriş
Fotoğraflar: iStock

Yılbaşı Hediyesi Ne Alınır? Sevgiliye, Arkadaşa, Kadın ve Erkek En Uygun Fiyatlı Yılbaşı Hediye Fikirleri 2022

2021 yılının sonlarına doğru yaklaşırken, 2022 yılbaşı hediye fikirleri araştırmaları hız kazandı. Sevgiliye, arkadaşa, erkek ve kadın hediye almak isteyenler her yıl yılbaşı hediyesi ne alınır telaşına düşerler. İşte sizi bu dertten kurtaracak yılbaşı hediye fikirleri 2022!

Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
cgelgec@hurriyet.com.tr
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Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
cgelgec@hurriyet.com.tr
1
Yeni yıla girmeye sayılı zaman kala sevdiklerini yeni yılda mutlu etmek isteyenler, yılbaşı hediye fikirlerine mutlaka göz atarlar. İşte herkesin bütçesine uygun bir şeyler bulabileceği, sevgiliye, arkadaşa, kadın ve erkek yılbaşı hediye fikirleri...
2KADINLAR İÇİN YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ

KADINLAR İÇİN YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ

Kırmızı iç çamaşırları: Kadınlar için bu yıl da her yıl olduğu gibi en iyi hediye seçeneklerinde birinci sırada kırmızı renkli çamaşırlar yer alıyor. Yılbaşının vazgeçilmezi kırmızı iç çamaşırlar, herkese ve her bütçeye uygun nitelikte. İsterseniz şık bir gecelik takımı, isterseniz küçük kırmızı iç çamaşırı ile sevgilinizi ya da arkadaşlarınızı sevindirebilirsiniz.
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Şık ve anlamlı takılar: Sevgili ya da arkadaşınızın baş harfinden oluşan bileklik ya da kolye yaptırabilirsiniz. Kadınların takıya olan zaafını bilmeyen yoktur. Bu nedenle anlamlı ve en uygun fiyatlı hediye fikirlerinden takılar sizin bu yıl kurtarıcınız olabilir.
4
Atkı, bere, eldiven: Kış aylarının olmazsa olmazı atkı, bere ve eldivenlerden yılbaşı için özel üretilmiş kar taneli ve kırmızı olanlarını seçebilirsiniz. Böylelikle hem faydalı hem uygun bütçeli bir hediye almış olursunuz.
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Makyaj malzemeleri: Kadınların başka bir zaafı olan makyaj malzemelerinde hediye alternatifi oldukça fazladır. Ruj, krem, allık, pudra gibi sayısız markanın içerisinden bütçenize en uygun olanı seçmeyi deneyin.
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Vücut spreyleri: Parfüm fiyatları artık ateş pahası diyorsanız, bu yılın hediye fikirlerine vücut spreylerini dahil edebilirsiniz. Çoğu zaman parfüm yerine geçebilen vücut spreyleri uzun süreli kullanılabilir özelliğiyle çok sevilecektir.
7
Anahtarlıklar: Yılbaşı hediyesi deyince akla gelenlerden noel baba ve yılbaşı ağacı figürlerinin olduğu bir anahtarlık bu günü ve sizi özel kılmada etkili bir seçimdir.
8
Kurabiye: Yılbaşı için özel hazırlanmıi tarçınlı ve figürlü kurabiyeler bulunduğu özel hediye paketleriyle hem göze hem mideye hitap ediyor.
9ERKEKLER İÇİN YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ

ERKEKLER İÇİN YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ

Erkekler genellikle birinden hediye almaya pek alışık olmadıklarından, kadınlar tarafından en zor hediye verilecek kişilerdendir. Ancak yılbaşı hediyesi alırken erkeklerin teknolojiye olan zaaflarından yararlanmanız iyi bir fikir olabilir.

Bilgisayar oyunu: Erkeklerin pek çoğunda olan bilgisayar oyunları hayranlığı yılbaşı hediyesi alırken işinize yarayabilir. Tabii bu kişi eşiniz ve sevgilinizse kendinizi de düşünerek birlikte zevk alabileceğiniz bilgisayar oyunları CD'si tercih etmenizi öneriririz.
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Tesbih: Her ne kadar kulağa maço bir fikir gibi gelse de artık tesbihleri erkeklerin kolye olarak kullandığını düşündüğümüzde bu fikire biraz daha sıcak bakabilirsiniz. Birbirinden uygun fiyatlı tesbih ve kolye seçeneklerine mutlaka bir göz atın.
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Bileklik: Deri ve boncuklu bilekliklerin trend olduğu bu yıl erkeklere alınabilecek en güzel hediyelerden biri de bu diyebiliriz. Hediye alacağınız kişinin zevkine göre her bileklik alternatifi rahatlıkla değerlendirebileceğiniz en uygun bütçeli yışbaşı hediye fikiri olarak listenizde yer verebilirsiniz.
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Kupa bardak: Klasik gibi görünse de yılbaşı temalı ya da hediye alacağınız kişinin karikatür çiziminin yapıldığı bir kupa bardak bu gece sizi unutulmaz kılacaktır.
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Ajanda: Yılbaşı için üretilen ajandalar erkekler ve kadınlar için de en iyi yılbaşı hediyelerindendir. Renkli ya da klasik ajanda seçenekleri değerlendirmek size kolaylık sağlayacaktır.
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Akıllı saat: Son yılların gözdesi akıllı saatler artık her bütçeye uygun üretiliyor. Bu nedenle bir erkeğe alınabilecek en güzel yılbaşı hediyesi hem şık hem kullanışlı olan akıllı saatlerdir diyor ve mutlu yıllar diliyoruz.
Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
cgelgec@hurriyet.com.tr
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