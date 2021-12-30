Yılbaşı Gecesi Hangi Filmler İzlenir? Yılbaşı Film Önerileri 2022
Yılbaşı gecesini evde geçirecek olanlar için gecenin bir bölümünde film izlemek bir ritüeldir. Eskiden kalma bir alışkanlık olan yılbaşı gecesinde eski, yeni pek çok film ile hep birlikte koskoca bir yılı geride bırakmanın sevinci ve hüznü o senenin filmleriyle kutlanır. Peki yılbaşında ne izlenir? İşte karlı, animasyon, romantik komedi, yeni ve eski, noel yılbaşı filmleri 2022!
Yılbaşını evde kutlamak isteyenlerin yılbaşı gecesi oyunlarının ardından tercih ettiği bir alışkanlık olan filmler yeniden gündeme geldi. Dijital platformlar sayesinde artık pek çok filme kolayca ulaşabilen filmseverler yılbaşı filmleri araştırmalarına şimdiden başladı. Peki, yılbaşında hangi film izlenir? İşte romantik, komedi, animasyon, yerli ve yabancı (Noel) yılbaşı film önerileri 2022...
EVDE TEK BAŞINA
Her ne kadar eski bir yapım olsa da Evde Tek Başına yılbaşı gecelerinin artık klasikleşmiş filmlerinin başında gelir. Evde çocuklarla izleyebileceğiniz ve anıları tazeleyebileceğiniz film, yılbaşı gecesinde kahkaha dolu eğlenceli dakikalar yaşamanızı sağlayacak.
Konusu: Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulur. Yalnız kaldığını farkettiği anda, evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar.
Harry ve Marv’ın niyeti, Kevin’in mahallesindeki tüm evleri soymaktır. Kevin’in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğreneceklerdir.
Konusu: Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulur. Yalnız kaldığını farkettiği anda, evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar.
Harry ve Marv’ın niyeti, Kevin’in mahallesindeki tüm evleri soymaktır. Kevin’in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğreneceklerdir.
YENİ YIL- NOEL
Klasikleşmiş filmlerden biri de Yeni Yıl- Noel'dir. 2004 yapımı dram komedi türündeki film, New York’ta Noel arifesinde yalnız ve dul bir yayıncı olan Rose Collins'in, annesinin Alzheimer hastalığının iyiye gitmesi için bir mucizeye ihtiyaç duymasının ardından yaşadığı aşk hikayesini konu almaktadır.
MAGNOLİA'DA YILBAŞI PARTİSİ
Netflix'te yayınlanan film, harika bir yılbaşı gecesi filmi olabilir. Romantik komedi filmi olan Magnolia'da Yılbaşı Partisi'nde, eski arkadaşlar ve yerel radyo sunucuları Maggie ve Jack, programlarının ülke çapında yayınlanması umuduyla, ailelerine ve dinleyicilerine sevgili rolü yaparlar.
NOEL'DE EVDE OLACAĞIM (HOME FOR CHRİSTMAS)
Netflix'ten izyelebileceğiniz Noel'de Evde Olacağım filmi romantik komedi türündeki dizilerden biri. 2. sezonuyla yayında olan Home for Christmas'ta İlişki durumu hakkındaki bitmek bilmeyen yorumlardan bıkan müzmin bekâr Johanne, Noel'de eve götürecek bir erkek arkadaş bulmak için 24 günlük bir ava çıkar.
NOEL GECESİ KABUSU
Fantastik animasyon türündeki 'The Nightmare Before Christmas' ailecek izleyebileceğiniz bir animasyon filmidir. 6 yaş üzeri çocuklar için uygun olan film, Tüm dünyanın en büyük film-noir fenomenlerinden; deli-dahi Tim Burton'ın artık efsaneleşmiş sayılagelen yapımlarından biridir.
YILBAŞI HİKAYESİ- A CHRISTMAS STORY
1983 yapımı komedi filmi Yılbaşı Hikayesi, unutulmaz filmler arasında yer alıyor. Bir Noel Hikayesi , Bob Clark tarafından yönetilenve Jean Shepherd'ın 1966 tarihli In God We Trust: All Others Pay Cash adlı kitabında yer alan yarı kurgusal anekdotlaradayananve 1971 tarihli Wanda Hickey's Night of Cash'den bazı unsurlarla birlikte1983 Amerikan Noel komedi filmidir. Genellikle en iyi Noel filmlerinden biri olarak sıralanır.
ATA DEMİRER GAZİNOSU
Blutv'de yayınlanan Ata Demirer Gazinosu'nda DEmirer hem stand-up yapıyor hem de izleyicilere müzik ziyafeti çekiyor. Yılbaşı gecesi müzik dinleyerek gülmek isteyenler için Ata Demirer Gazinosu iyi bir alternatif olabilir.
NOEL'DEN KAÇIŞ YOK
Noel'den tam anlamıyla nefret eden bir mali denetçinin hikayesinin anlatıldığı film, konusu ve oyuncularıyla yılbaşı gecesi izlenebilecek harika filmler listemizde yer almaya hak kazanıyor.