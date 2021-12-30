Yılbaşı Gecesi Hangi Filmler İzlenir? Yılbaşı Film Önerileri 2022

EVDE TEK BAŞINA

Her ne kadar eski bir yapım olsa da Evde Tek Başına yılbaşı gecelerinin artık klasikleşmiş filmlerinin başında gelir. Evde çocuklarla izleyebileceğiniz ve anıları tazeleyebileceğiniz film, yılbaşı gecesinde kahkaha dolu eğlenceli dakikalar yaşamanızı sağlayacak.



Konusu: Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulur. Yalnız kaldığını farkettiği anda, evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar.



Harry ve Marv’ın niyeti, Kevin’in mahallesindeki tüm evleri soymaktır. Kevin’in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğreneceklerdir.