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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Yılbaşı Gecesi Hangi Filmler İzlenir? Yılbaşı Film Önerileri 2022
Kültür Sanat

Yılbaşı Gecesi Hangi Filmler İzlenir? Yılbaşı Film Önerileri 2022

Yılbaşı gecesini evde geçirecek olanlar için gecenin bir bölümünde film izlemek bir ritüeldir. Eskiden kalma bir alışkanlık olan yılbaşı gecesinde eski, yeni pek çok film ile hep birlikte koskoca bir yılı geride bırakmanın sevinci ve hüznü o senenin filmleriyle kutlanır. Peki yılbaşında ne izlenir? İşte karlı, animasyon, romantik komedi, yeni ve eski, noel yılbaşı filmleri 2022!

Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
cgelgec@hurriyet.com.tr
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Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
cgelgec@hurriyet.com.tr
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Yılbaşını evde kutlamak isteyenlerin yılbaşı gecesi oyunlarının ardından tercih ettiği bir alışkanlık olan filmler yeniden gündeme geldi. Dijital platformlar sayesinde artık pek çok filme kolayca ulaşabilen filmseverler yılbaşı filmleri araştırmalarına şimdiden başladı. Peki, yılbaşında hangi film izlenir? İşte romantik, komedi, animasyon, yerli ve yabancı (Noel) yılbaşı film önerileri 2022...
2EVDE TEK BAŞINA

EVDE TEK BAŞINA

Her ne kadar eski bir yapım olsa da Evde Tek Başına yılbaşı gecelerinin artık klasikleşmiş filmlerinin başında gelir. Evde çocuklarla izleyebileceğiniz ve anıları tazeleyebileceğiniz film, yılbaşı gecesinde kahkaha dolu eğlenceli dakikalar yaşamanızı sağlayacak.

Konusu: Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulur. Yalnız kaldığını farkettiği anda, evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar.

Harry ve Marv’ın niyeti, Kevin’in mahallesindeki tüm evleri soymaktır. Kevin’in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğreneceklerdir.
3YENİ YIL- NOEL

YENİ YIL- NOEL

Klasikleşmiş filmlerden biri de Yeni Yıl- Noel'dir. 2004 yapımı dram komedi türündeki film, New York’ta Noel arifesinde yalnız ve dul bir yayıncı olan Rose Collins'in, annesinin Alzheimer hastalığının iyiye gitmesi için bir mucizeye ihtiyaç duymasının ardından yaşadığı aşk hikayesini konu almaktadır.
4MAGNOLİADA YILBAŞI PARTİSİ

MAGNOLİA'DA YILBAŞI PARTİSİ

Netflix'te yayınlanan film, harika bir yılbaşı gecesi filmi olabilir. Romantik komedi filmi olan Magnolia'da Yılbaşı Partisi'nde, eski arkadaşlar ve yerel radyo sunucuları Maggie ve Jack, programlarının ülke çapında yayınlanması umuduyla, ailelerine ve dinleyicilerine sevgili rolü yaparlar.
5NOELDE EVDE OLACAĞIM (HOME FOR CHRİSTMAS)

NOEL'DE EVDE OLACAĞIM (HOME FOR CHRİSTMAS)

Netflix'ten izyelebileceğiniz Noel'de Evde Olacağım filmi romantik komedi türündeki dizilerden biri. 2. sezonuyla yayında olan Home for Christmas'ta İlişki durumu hakkındaki bitmek bilmeyen yorumlardan bıkan müzmin bekâr Johanne, Noel'de eve götürecek bir erkek arkadaş bulmak için 24 günlük bir ava çıkar.
6NOEL GECESİ KABUSU

NOEL GECESİ KABUSU

Fantastik animasyon türündeki 'The Nightmare Before Christmas' ailecek izleyebileceğiniz bir animasyon filmidir. 6 yaş üzeri çocuklar için uygun olan film, Tüm dünyanın en büyük film-noir fenomenlerinden; deli-dahi Tim Burton'ın artık efsaneleşmiş sayılagelen yapımlarından biridir.
7YILBAŞI HİKAYESİ- A CHRISTMAS STORY

YILBAŞI HİKAYESİ- A CHRISTMAS STORY

1983 yapımı komedi filmi Yılbaşı Hikayesi, unutulmaz filmler arasında yer alıyor. Bir Noel Hikayesi , Bob Clark tarafından yönetilenve Jean Shepherd'ın 1966 tarihli In God We Trust: All Others Pay Cash adlı kitabında yer alan yarı kurgusal anekdotlaradayananve 1971 tarihli Wanda Hickey's Night of Cash'den bazı unsurlarla birlikte1983 Amerikan Noel komedi filmidir. Genellikle en iyi Noel filmlerinden biri olarak sıralanır.
8HARRY POTTER

HARRY POTTER

Büyücülük Dünyası’nın film kolunu başlatan “Harry Potter ve Felsefe Taşı” Kasım 2001’de vizyona girmişti. Klasikleşmiş fantastik film serisi dijital platform Blutv'de yeniden yayınlanarak yılbaşı gecesi Harry Potter hayranlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.
9ATA DEMİRER GAZİNOSU

ATA DEMİRER GAZİNOSU

Blutv'de yayınlanan Ata Demirer Gazinosu'nda DEmirer hem stand-up yapıyor hem de izleyicilere müzik ziyafeti çekiyor. Yılbaşı gecesi müzik dinleyerek gülmek isteyenler için Ata Demirer Gazinosu iyi bir alternatif olabilir.
10DONT LOOK UP

DON'T LOOK UP

Başarılı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği film, Türkiye'nin en çok izlenen film listesinde de bir numarada yer alıyor. Netflix'te izleyicisiyle buluşan Don't Look Up filminde, iki astronomun nefes kesen hikayesi konu alınıyor.
11NOELDEN KAÇIŞ YOK

NOEL'DEN KAÇIŞ YOK

Noel'den tam anlamıyla nefret eden bir mali denetçinin hikayesinin anlatıldığı film, konusu ve oyuncularıyla yılbaşı gecesi izlenebilecek harika filmler listemizde yer almaya hak kazanıyor.
12NOEL BABA EĞİTİMDE

NOEL BABA EĞİTİMDE

2019 yapımı komedi türündeki film, Kuzey Kutb^'ndan iki elfin hikayesini konu alıyor. Bir sonraki Noel Baba'yı eğitmek üzere göreve gönderilen bu elfler, seçilen adayın Noel'den nefret eden huysuz bir adam olmasıyla birlikte zor zamanlar yaşayacaktır.
Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
cgelgec@hurriyet.com.tr
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