MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Yeterli Su İçmediğinizin 10 Önemli İşareti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Yeterli Su İçmediğinizin 10 Önemli İşareti
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock

Yeterli Su İçmediğinizin 10 Önemli İşareti

Dünya üzerinde koca bir bardak sudan daha ferahlatıcı çok az şey vardır. Buna rağmen gün içinde yeterince su içmiyoruz. Kendinizi dünyanın en doğal ve faydalı içeceğinden mahrum bırakarak vücudumuza zarar veriyoruz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Aşağıdaki işaretlerden birini kendinizde fark ederseniz hemen gidip su içmenizi öneriyoruz!

2Ağız kuruluğu
Abone Olgoogle-news

Ağız kuruluğu

Ağzınızda o yapışkan, kuru hissi her hissettiğinizde bir sıvıya başvurursunuz. Ancak şekerli içecekler, daha büyük bir soruna yalnızca geçici bir çözümdür. Su içmek, ağzınızdaki ve boğazınızdaki mukus zarlarını yağlar, bu da ilk yudumdan sonra ağzınızı tükürük ile nemli tutmaya devam eder. Özetle; ağzınız kuruduğunda bolca su için. Zaten su içmediğiniz için kuruluk sorunu yaşarsınız.

3Cilt kuruluğu
Abone Olgoogle-news

Cilt kuruluğu

Cildiniz vücudumuzun giysisidir. Sağlığımızı korumanın en başında ise cildimize iyi bakmak gelir. Eğer cildiniz kuruyorsa, susuz kalmış demektir. Su eksikliği, cildin gün boyunca biriken fazla kir ve yağı temizleyememesine yol açan ter eksikliği anlamına gelir.

4Göz kuruluğu
Abone Olgoogle-news

Göz kuruluğu

Şimdiye kadar, susuz kalmanın ağız ve cilt kuruluğuna neden olduğundan bahsettik. Peki ya bir de göz kuruluğuna sebebiyet verdiğini söylesek ne dersiniz? Su alımının olmaması kuru, kanlı gözlere yol açar. Vücutta su yoksa gözyaşı kanallarınız kurur. 

5Eklem ağrısı yaşarsınız
Abone Olgoogle-news

Eklem ağrısı yaşarsınız

Kıkırdak ve omurga disklerimizin yaklaşık % 80'i sudan oluşur. Bu, attığımız her adımda kemiklerimizin birbirine sürtünmemesi için mutlak bir zorunluluktur. Vücudunuzu sulu tutarak, eklemlerinizin koşma, zıplama veya garip bir şekilde düşme gibi ani hareketlerin şokunu atlatmasını sağlarsınız.

6Kas kütleniz azalır
Abone Olgoogle-news

Kas kütleniz azalır

Kaslarınız da çoğunlukla sudan oluşur. Vücutta daha az su daha az kas kütlesi demektir. Antrenmandan önce, antrenman sırasında ve sonrasında su içmek sizi sadece hidratlı tutmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun doğru yerlerine su ileti. Egzersiz sırasında ve sonrasında iltihaplanma, ağrı gelişme olasılığını azaltır.

7Daha uzun süre hasta kalırsınız
Abone Olgoogle-news

Daha uzun süre hasta kalırsınız

Su içmek vücudunuzun sürekli olarak toksinleri atmasını sağlar. Organlarınız bir makine gibi bazı atık ürünlerimizi filtrelemek için çalışır. Ancak makineye su ile yakıt vermezseniz, düzgün çalışamaz. Susuz kalmış bir vücutta olan şey, organların kanınız gibi depolanan alanlardan suyu çekmeye başlamasıdır ve bu da yepyeni bir dizi soruna yol açar.

8Yorgun ve uykulu hissedersiniz
Abone Olgoogle-news

Yorgun ve uykulu hissedersiniz

Vücudunuz susuz kaldığında kanınızdan su 'ödünç alır'. Düzgün hidratlanmış kan eksikliği, vücutta oksijen eksikliğine neden olur. Oksijen eksikliği de yorgunluğa ve uyku isteğine yol açar. 

9Açlık nöbetleri geçirebilirsiniz
Abone Olgoogle-news

Açlık nöbetleri geçirebilirsiniz

Susuz kaldığınızda, vücudunuz yemeğe ihtiyacı olduğunu düşünmeye başlayabilir. Bu, gün boyunca ve hatta geceleri daha fazla yeme isteği olduğu anlamına gelir. Gün içinde yeterince su içmek sizi tok tutacağı gibi ani açlık krizlerinin de önüne geçer.

10Sindirim sorunları yaşarsınız
Abone Olgoogle-news

Sindirim sorunları yaşarsınız

Uygun hidrasyon olmazsa, midede mukus miktarı ve gücü azalır, mide asidinin iç kısımlarınıza büyük zarar verir. Bu, genellikle mide ekşimesi ve hazımsızlık dediğimiz şeye yol açar.

11Erken yaşlanma yaşarsınız
Abone Olgoogle-news

Erken yaşlanma yaşarsınız

Vücudumuzun tuttuğu su miktarı biz yaşlandıkça doğal olarak azalır. Bunun anlamı; yaşımız ilerledikçe su alımımızı bilinçli olarak artırmamız gerektiğidir. Erken yaşlanma dışarıdan daha belirgin olsa da, içimize verdiği zarar nihayetinde zamanla hissedilecektir. Erken yaşlanmanın önüne geçmek ve sağlıkla yaş alabilmek için yaşamınız boyunca düzenli su içmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi