Yeterli Su İçmediğinizin 10 Önemli İşareti

Daha uzun süre hasta kalırsınız Su içmek vücudunuzun sürekli olarak toksinleri atmasını sağlar. Organlarınız bir makine gibi bazı atık ürünlerimizi filtrelemek için çalışır. Ancak makineye su ile yakıt vermezseniz, düzgün çalışamaz. Susuz kalmış bir vücutta olan şey, organların kanınız gibi depolanan alanlardan suyu çekmeye başlamasıdır ve bu da yepyeni bir dizi soruna yol açar.