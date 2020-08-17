Yeterince Seks Yapıyor musunuz? İşte Cevabı...

4. Hiç orgazm olmadınız mı? Ya hiç orgazm olmadıysanız? Bu önemli bir soru ve bir kadın olarak yalnız olmadığınızı bilmekten memnun olabilirsiniz. Bazı kadınlar hayatları boyunca hiç orgazm yaşamamış olabilirler. Seksin medyada tasvir edilme biçimi sizi oldukça rahatsız edebilir ya da yetersiz hissetmenize neden olabilir. Ancak orgazm eksikliği, yeterli seks anlamına gelmez. Hiç orgazm olmadıysanız, duygularınız hafifleyene kadar sekse devam edebilir ve mastürbasyon yapabilirsiniz. Altı aydan fazla süredir mastürbasyon veya seks yapmadıysanız, profesyonel tavsiye almanız gerekebilir.