Yeterince Seks Yapıyor musunuz? İşte Cevabı...

Yeterince seks nedir? Bir ölçümü var mıdır? Aslına bakarsanız, yeterli seks bireysel bir ihtiyaç ve tercihtir. İsteklerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kişisel olanlar dışında, doğru sayı, ne sıklıkla olduğuna dair hiçbir kural yoktur. Bununla birlikte, yeterli sıklıkta seks yapmamanın kişiye kendisini nasıl hissettirdiği ve kendini tanıtma biçimidir. Peki yeterince seks yapıyor musunuz? İşte düşünmeniz için bazı seçenekler...
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1. Partnerinizle kavga etmek hoşunuza mı gidiyor?
İnsanlar yüzlerce nedenden ötürü eşleriyle kavga edebilirler. Esas sorun sorun bu değil. Kendinizi içe dönük olarak incelemeli ve kendinize son kavgayı sizin başlatıp başlatmadığınızı başlayıp sormalısınız. Çünkü bir yanınız bundan zevk alıyor olabilir. Dürüst bir şekilde değerlendirdiğinizde, bunu kendinize itiraf edebilirsiniz. Bunun sebebi yeterince seks yapmamanız olabilir. Partnerinizle tartışmaya başlamak çok kişisel, yoğun, duygusal ve biraz heyecan verici mi? Bazı kadınlar iyi seksi iyi argümanlarla değiştirir.
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2. Çok çabuk öfkeleniyor musunuz?
Hızlı öfkeleniyorsanız, bunun nedeni yeterince seks yapmamanız olabilir ve en kötüsü de… suçlu erkeklerdir! En azından birincil hormon olan testosteronun suçu olabilir. Kadınlarda da testosteron hormonu salgılar. Bu hormon, kadın sistemindeki tüm östrojene karşı denge görevi görür. Kadınlar erkeğe kıyasla çok az miktarda testosterona sahip olsa da, sizi çok güçlü bir şekilde sekse doğru yönlendirir. Bu seks eksikliği nasıl öfkeli bir kadına eşit olur?
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Cevabı, testosteronun aldatıcı bir hormon olmasıdır. Kavga etme ya da sevişme isteği uyandırır ve bazen tek başına ya da bir partnerle cinsel rahatlama olmazsa, normalden daha kolay sinirlenebilirsiniz. Sisteminizdeki testosteron, seks yapmak isteğinize neden olur ve bunu anlamadığınız zaman başka duygular tetiklenir.
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3. Cinsel dürtüleriniz çok mu yoğun?
Yeterince seks yapmıyorsanız, kendinizi normalden biraz daha azgın hissedebilirsiniz ve aldatma fikri aklınızdan geçebilir. Vahşi bir hayvan değilsiniz ve bu yüzden çok uyarılmış olsanız bile kendinizi dizginleyebilmelisiniz, ama eğer aklınızdan normalden daha fazla geçiyorsa, o zaman çok az seks yapıyor olabilirsiniz.
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4. Hiç orgazm olmadınız mı?
Ya hiç orgazm olmadıysanız? Bu önemli bir soru ve bir kadın olarak yalnız olmadığınızı bilmekten memnun olabilirsiniz. Bazı kadınlar hayatları boyunca hiç orgazm yaşamamış olabilirler. Seksin medyada tasvir edilme biçimi sizi oldukça rahatsız edebilir ya da yetersiz hissetmenize neden olabilir. Ancak orgazm eksikliği, yeterli seks anlamına gelmez. Hiç orgazm olmadıysanız, duygularınız hafifleyene kadar sekse devam edebilir ve mastürbasyon yapabilirsiniz. Altı aydan fazla süredir mastürbasyon veya seks yapmadıysanız, profesyonel tavsiye almanız gerekebilir.
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5. Sağlıklı bir cinsel ilgisizlik dönemi yaklaşık 6 aydır
Sekse hiç ilgi duymuyor musunuz? Artık mastürbasyon umurunuzda değil mi? Kendinizi fazla endişelendirmeyin. Pek çok insan sekse karşı ilgisiz dönemlerinden geçer ve yaklaşık altı ay sürebilir. Altı aydan uzun süredir sekse ilgi duymuyorsanız, çözülmesi gereken daha derin sorunlarınız olabilir.
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6. İlaç tedavisine başladıktan sonra cinsel dürtünüzü kaybettiniz mi?
İnsanlar farklı ilaçlara farklı şekillerde tepki verirler. Bazen bir kadın ilaç yüzünden cinsel dürtüsünü kaybedebilir ya da mastürbasyon konusunda hissizleşebilir. Bu, hap dahil birçok ilaçla olabilir ve nedeni de vücudunuzun buna bir çeşit tepki vermesidir. Bu durumun büyük bir sorun haline geldiğini düşünüyorsanız, ilaçlarınızı değiştirip değiştiremeyeceğinizi doktorunuza danışın.
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7. Kaygı, stres, depresyon veya korku mu hissediyorsunuz?
Bunlar birçok şeyin neden olabileceği duygulardır, ancak nedenlerinden biri seks eksikliği ya da mastürbasyon eksikli olabilir. Dürtüleriniz çok fazla bastırılmış ama yine de çok güçlü. Çok uzun süre bastırılırsa, bu durum diğer ilkel dürtülerin yüzeye çıkmasına neden olabilir.
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Kaygı, stres ve korku, çok az seksin neden olabileceği ilkel duygulardır. Depresyon, kendini korumaya yönelik temel içgüdülerinizin donuklaştığı ilkel duygularınıza karşı ortaya çıkar. Seks, mastürbasyon veya her ikisinin bir kombinasyonu sizi bu kaygı, stres, depresyon veya korku hissinden uzaklaştırmaya yardımcı olabilir.