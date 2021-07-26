Yeşim Taşı Nedir, Ne İşe Yarar? Yeşim Taşının Özellikleri ve Faydaları
Doğal taşların bazıları tarafından fiziksel ve duygusal iyileşmeye yardımcı olan güçlü enerjiler taşıdığına inanılır. Son zamanlarda popülerlik kazanan doğal taşlar arasında yer alan yeşim taşının cilde, vücuda ve hatta ilişkilere pek çok faydası bulunuyor. Aynı zamanda meditasyonda da kullanılan yeşim taşı, şans ve mutluluk taşı olarak da bilinir. Peki yeşim taşı nedir, ne işe yarar? İşte, yeşim taşının özellikleri ve faydaları…
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Farklı kristallerin ve taşların kendi enerjilerini kullandıklarına ve benzersiz faydalar sağladığına inanılıyor. Yeşim taşı da fiziksel ve duygusal olarak güçlü enerji yaydığına inanılan ve bu amaçla kullanılan doğal taşlar arasında yer alıyor. İşte, yeşim taşının daha birçok özelliği, faydaları ve hakkında bilinmeyenler…
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Yeşim taşı nedir?
Yeşim taşı, yüzyıllar boyunca mücevherat ve küçük heykel yapımında kullanılmış, en çok yeşil renkte bulunan sert ve kıymetli taştır. En kıymetlileri zümrüt yeşimi ve Burma yeşimidir. En çok yeşil ve tonları renge sahip olması yanında, mücevher olarak kullanıldığında siyah, gri, kırmızı, mavi renkleri yeşime özel adlar kazandırır.
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Yeşim taşı nerede bulunur ve kullanılırdı?
Yeşim taşının kullanımı çok eskilere dayanmaktadır ve kökleri eski Doğu uygarlıklarına dayanmaktadır. Çin, yeşim taşına gerçekten saygı duyulduğu ve kutlandığı yerdir. Her türlü mücevher ve heykele kazınmış olarak bulunabilir. Dünya çapındaki antik yerlerin kazılarında yeşim taşı aletlerin ve mutfak eşyalarının kalıntıları bulundu.
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Yeni Zelanda'daki kabileler maskelerini süslemek için yeşim taşı kullanırdı. Su ruhlarına bir adak sunmak istediklerinde yeşim taşının mistik güçlerine de yönelirlerdi. İspanyolların bile yeşim taşı kullandığı iddia ediliyor. İspanyollar yeşim taşına; “piedra de ijada” ya da bel taşı diyorlar.
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Yeşimin Asya kültüründe önemli bir yeri vardır. Asya kültüründe yeşim taşı takmanın iyi şans getireceğine inanılırdı. Ayrıca antik çağlarda yeşim taşının böbrek hastalıklarını iyileştirici gücü olduğuna inanılırdı. Bunun dışında bazı bölgelerde yeşim taşının diş çürüklerine ve ağrılarına iyi geldiğine de inanılmıştır.
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Yeşim taşının özellikleri nelerdir?
Yeşim taşı, enerjinizi yükseltmek, hayallerinize dokunmak ve size gelmek isteyen tüm harika şeyleri memnuniyetle karşılamak için ihtiyacınız olan tüm sevgiyi ve cesareti verir. Yeşim taşının; nefrit ve jade olmak üzere iki çeşidi vardır.
Bu taşları çıplak gözle ayırt etmek zordur. Genellikle uzmanlar tarafından ses frekansı veya farklı teknikler kullanılarak ayırt edilebilir. Ancak her iki taş da aynı iyileştirici özelliklere sahiptir.
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Yeşim taşı faydaları nelerdir?
Yeşim taşının, maddi duruma ve ilişkilere faydası olduğu bilinmeyen yönlerinden biridir.
Şans getirir: Yeşim taşı bazen şans taşı veya mutluluk taşı olarak anılır. Her iki yeşim taşı türü de uzun zamandır iyi şanslar çekmekle ilişkilendirilmiştir.
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İyileştirici özelliği vardır: Ayrıca yeşim taşının iyileştirici özelliklere sahip olduğuna inanılıyor. Yeşil olanları, zor durumlara huzur ve sakinlik getirmekle ilişkilidir.
Yeşim taşı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli organlara ve koşullara potansiyel olarak fayda sağlayabilir:
Dalak
Böbrek
Mesane
Doğurganlığı etkileyen hormon dengesizlikleri
Kemik hastalıkları
NOT: Herhangi bir durumun tedavisi için yeşim kullanımını destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Taşlar veya kristaller asla tıbbi bakım yerine kullanılmamalıdır.
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İlişkiler üzerindeki etkisi
Yeşim taşının ilişkilerde ve benlikle şifa sağlayabileceğini iddia ediliyor. Yeşim taşı ayrıca aşağıdaki bazı ruhsal durumların gelişimine katkıda bulunabiliyor.
Dürüstlük
Olgunluk
Yaşam gücü enerjisi
Kendini sevmek
Kendini olduğu gibi kabullenmek
Dürüstlüğü ve anlayışı teşvik eder ve bu durum ilişkileri ve sevgiyi çeker.
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Yeşim taşı nasıl kullanılır?
Yeşim taşının yaygın kullanımı arasında; odaya yerleştirmek, kolye veya takı olarak taşımak ya da meditasyon yapmak gibi alanlar yer alıyor.
Feng Shui felsefesine göre yeşim taşını odanın içerisine yerleştirmek, herkese iyi şans ve zenginlik getiriyor. Bunun için genellikle ev ya da iş yerinin güneydoğu cephesine yerleştirilmelidir.
Meditasyonda ise yeşim taşı, netliği ve odağı artırmak için faydalı olabilir. Buna göre; koyu yeşim taşı odaklanmayı sağlıyor, soluk yeşil zihni sakinleştiriyor ve lavanta yeşim taşı sezgi ve içgüdülere yardımcı oluyor.
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Yeşim taşını aksesuar olarak taşımanın da kalp çakrasını açtığına inanılıyor. Kalp çakramız kapalıysa; başkalarıyla ve çevremizle olan ilişkilerimizde kendimizi kısıtlanmış hissederiz. Kendimizi başkalarına karşı aşırı eleştirel bulabilir ve onları kontrol etmeye çalıştığımızı veya kontrol edildiğimizi hissettiğimizi görebiliriz.
Yeşil yeşim taşının kalp çakrasının titreşim seviyesiyle uyumlu olduğu ve kalp sıkışırsa yardımcı olabileceği iddia ediliyor.
Jade, tıkanıklıkları değiştirebilen ve kalp merkezinden sağlıklı bir enerji akışını teşvik etmek için temizlik sağlayan bir titreşime sahiptir.