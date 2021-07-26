Yeşim Taşı Nedir, Ne İşe Yarar? Yeşim Taşının Özellikleri ve Faydaları

Yeşim taşı nasıl kullanılır? Yeşim taşının yaygın kullanımı arasında; odaya yerleştirmek, kolye veya takı olarak taşımak ya da meditasyon yapmak gibi alanlar yer alıyor.



Feng Shui felsefesine göre yeşim taşını odanın içerisine yerleştirmek, herkese iyi şans ve zenginlik getiriyor. Bunun için genellikle ev ya da iş yerinin güneydoğu cephesine yerleştirilmelidir.



Meditasyonda ise yeşim taşı, netliği ve odağı artırmak için faydalı olabilir. Buna göre; koyu yeşim taşı odaklanmayı sağlıyor, soluk yeşil zihni sakinleştiriyor ve lavanta yeşim taşı sezgi ve içgüdülere yardımcı oluyor.