Yeni Yıl Ruhuna Girmenize Yardımcı Olacak En İyi Yılbaşı Filmleri

Jingle All the Way (Babam Söz Verdi-1996) 90'lı yıllar ve yeni yıl filmleri denince ilk akla gelen yapımlardan biri kesinlikle Jingle All the Way! Başrolde Arnold Schwarzenegger'ı izlediğimiz filmin konusu ise kısaca şöyle; bir işkolik olan Howard Langston, oğlunun karate kursundaki kuşak merasimine katılacağına söz verir fakat işine dalıp töreni kaçırır. Oğlunun gönlünü almak için istediği oyuncağı bulmaya çalışan baba, kendisi gibi oyuncağın peşine düşen başka bir baba Myron ile kıyasıya bir mücadeleye girişecektir.