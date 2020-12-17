Yeni Yıl Ruhuna Girmenize Yardımcı Olacak En İyi Yılbaşı Filmleri

How the Grinch Stole Christmas (Grinç-2000) Altın Küre ödülü sahibi Kanadalı Jim Carrey'nin başrolü üstlendiği film, en sevilen yeni yıl filmlerinden biri. Whoville kasabasında yaklaşan Noel heyecanıyla hazırlıklar sürmektedir. Kasaba halkı birbirine en güzel hediyeleri almak için koşuştururken kasabaya tepeden bakan Crumpit Dağı’nda bir mağarada yaşayan Grinch, her Noel döneminde tekrarlanan bu çılgınca koşuşturmadan rahatsız bir biçimde aşağıdaki insanlara Noel’i nasıl zehir edebileceğinin planlarını yapmaktadır. Bu sırada kasabadan küçük bir kız Grinch’in kapısını çalar. İşte hikaye tam da burada başlar!