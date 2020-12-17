Yeni Yıl Ruhuna Girmenize Yardımcı Olacak En İyi Yılbaşı Filmleri
Pandemi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yeni yıl kutlamaları yasak. 2021'i hepimiz evlerimizde karşılayacağız. Panik, korku ve stres bu sene yeni yıl moduna girmemizin önüne geçti. Ancak moral bozmak yok! 2021'yi umutla bekliyoruz ve her şeyin geçeceğine inanıyoruz. Şimdi modumuzu yükseltme zamanı! Modunuzun yükselmesini, yeni yıl ruhunu hissetmenizi sağlamak için yılbaşı temalı filmlerden ilham alabilirsiniz.
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1
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İşte yeni yıl ruhuna girmenize yardımcı olacak harika filmler...
2
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Jingle All the Way (Babam Söz Verdi-1996)
90'lı yıllar ve yeni yıl filmleri denince ilk akla gelen yapımlardan biri kesinlikle Jingle All the Way! Başrolde Arnold Schwarzenegger'ı izlediğimiz filmin konusu ise kısaca şöyle; bir işkolik olan Howard Langston, oğlunun karate kursundaki kuşak merasimine katılacağına söz verir fakat işine dalıp töreni kaçırır. Oğlunun gönlünü almak için istediği oyuncağı bulmaya çalışan baba, kendisi gibi oyuncağın peşine düşen başka bir baba Myron ile kıyasıya bir mücadeleye girişecektir.
3
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How the Grinch Stole Christmas (Grinç-2000)
Altın Küre ödülü sahibi Kanadalı Jim Carrey'nin başrolü üstlendiği film, en sevilen yeni yıl filmlerinden biri. Whoville kasabasında yaklaşan Noel heyecanıyla hazırlıklar sürmektedir. Kasaba halkı birbirine en güzel hediyeleri almak için koşuştururken kasabaya tepeden bakan Crumpit Dağı’nda bir mağarada yaşayan Grinch, her Noel döneminde tekrarlanan bu çılgınca koşuşturmadan rahatsız bir biçimde aşağıdaki insanlara Noel’i nasıl zehir edebileceğinin planlarını yapmaktadır. Bu sırada kasabadan küçük bir kız Grinch’in kapısını çalar. İşte hikaye tam da burada başlar!
4
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Love Actually (Aşk Her Yerde-2003)
İster ünlü bir rockstar olun ister dünyayı yöneten bir başkan. Kim olursanız olun aşktan kaçamazsınız! Londra'da geçen bu harika aşk hikayesi, Noel'den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alıyor ve yeni yıl ruhunu iliklere kadar hissettiriyor!
5
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Home Alone (Evde Tek Başına-1990)
Evde Tek Başına filmi çekileli tam 30 yıl olmuş olabilir ancak başrolünde Macaulay Culkin'in yer aldığı bu film kesinlikle gelmiş geçmiş en iyi yılbaşı filmlerinden!
6
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When Harry Met Sally (Harry Sally ile Tanışınca-1989)
When Harry Met Sally, 90'lı yılların kült filmlerinin başında geliyor! Billy Crystal ve Meg Ryan'ı başrolde izlediğimiz film, üniversiteden mezun oldukları gün bir yolculukta tanışan Harry ve Sally'nin hikayesini anlatıyor.
Bridget Jones's Diary'i izlemeyen kaldı mı? Unutulmaz finali ile yeni yıl denince akla gelen ilk filmlerden olan Bridget Jones's Diary'de Oscar Ödüllü Renéé Zellweger'i Bridget rolüyle izliyoruz ve kendisine bayılıyoruz!
8
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The Holiday (Tatil-2006)
The Holiday'in konusu bir hayli ilgi çekici ve de romantik! Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet ve Jack Black'in başrolü paylaştığı film, farklı ülkelerde yaşayan ve karışık ilişkileri olan iki kadının Noel tatilinde İngiltere'nin küçük bir kasabasında ve Los Angeles'ta bulunan evlerini değiş tokuş yapmasıyla yaşananları konu alıyor.
9
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New Year's Eve (Yılbaşı Gecesi-2011)
Robert De Niro, Zac Efron, Michelle Pheiffer, Ashton Kutcher ve daha birçok ünlü ismi buluşturan New Year's Eve, yeni yıl ruhuna girmek için en harika film seçeneklerinden biri. Yılın son gecesinde New York'ta birçok farklı hikayeye odaklanan filmde, yeni yılın ilk dakikasını birlikte geçireceğin insanın neden bu kadar önemli olduğunu oldukça tatlı haliyle izliyoruz!
10
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Serendipity (Tesadüf-2001)
Dükkanda kalan son eldiveni almak isterken tanışan Sara ve Jonathan'ın tesadüflerle dolu romantik hikayesini izlerken kendinizi tebessüm ederken bulacaksınız.
11
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In Bruges (Brüj'da -2008)
Bu yapım kesinlikle 'kült filmler' listesinde olmayı hak ediyor. Ray ve Ken iki kiralık katildir ve zor bir işin ardından patronları tarafından Belçika’nın romantik şehri Brugge’a tatile yollanırlar. Bu şehirde onları bekleyen pek çok sürpriz vardır!