Yeni Normalin İlk Babalar Günü! İşte Hediye Önerileri...

Keyif düşkünlerine Hangimiz babamız ile karışıklı tavla ya da satranç oynamayı sevmiyoruz ki? Babanız da bu tarz aktivitelerden hoşlanıyorsa ona tavla, satranç gibi hem stratejik hem de eğlenceli oyunlar hediye edebilirsiniz. Hatta hediyenizi biraz daha özelleştirebilir, alacağınız oyunu babanızın ismine özel hazırlatabilirsiniz.