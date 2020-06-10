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GeriAlışveriş Yeni Normalin İlk Babalar Günü! İşte Hediye Önerileri...
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>Yeni Normalin İlk Babalar Günü! İşte Hediye Önerileri...
Alışveriş
MAHMURE ÖZEL

Yeni Normalin İlk Babalar Günü! İşte Hediye Önerileri...

'Yeni normal' dediğimiz hayat düzenine geçtik. Koronavirüs hala devam ediyor ve önlemleri elden bırakmamak gerekiyor. Bu yıl Babalar Günü'nde babalarımızı görmeye gidebileceğiz ancak sarılmamaya, mesafeyi korumaya ve onları riske atmamaya özen göstermeliyiz. Babasına hediye almak isteyenler için de yeni normale uygun harika önerilerimiz var!

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İşte Babalar Günü'ne özel birbirinden güzel hediye önerileri...

2Kamp malzemeleri
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Kamp malzemeleri

Bu sene birçok insan otel yerini doğa tatilini tercih edeceğini söylüyor. Eğer babanız da onlardan biriyse ona kamp malzemeleri hediye edebilirsiniz. Çadır, uyku tulumu, termos gibi kamp malzemeleri ile babanıza harika bir doğa tatili hediye etmiş olursunuz.

3Spor ekipmanları
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Spor ekipmanları

Uzun bir süre evden çıkamadık. Haliyle dilediğimiz gibi spor yapamadık, belki birçoğumuz da kilo aldı. Babanız spora meraklı ise ona evde olduğu zamanlarda rahatlıkla spor yapabileceği malzemeler hediye edebilirsiniz. Mat, dambıl, marfik çubuğu ilk aklımıza gelenlerden...

4Eski model arabalar
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Eski model arabalar

Araba dediğimize bakmayın, oyuncak olanlardan bahsediyoruz. Eğer otomobil tutkunu bir babanız varsa ona eski model arabaların minik versiyonlarını hediye edebilirsiniz. Mini otomobiller hem çok sevimli hem de göz alıcı derecede güzeller!

5Kahve seti
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Kahve seti

Evde olduğumuz günlerde, sürekli dışarıdan içmeye alıştığımız kahvelerimizi de kendimiz demlemeyi, en güzel kahveyi yapmayı öğrendik. Babanız bir kahve tutkunuysa, kahve içmeyi, yeni kahve aromaları denemeyi seviyorsa ona bir kahve seti hediye edebilirsiniz.

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Birkaç çeşit farklı aromalı kahve, kahve fincanı ve moka pot ya da french press gibi evde kolay kahve demleme araçlarından oluşan bir paket, kahve tutkunu babanızın gönlünü fethedecektir.

7Keyif düşkünlerine
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Keyif düşkünlerine

Hangimiz babamız ile karışıklı tavla ya da satranç oynamayı sevmiyoruz ki? Babanız da bu tarz aktivitelerden hoşlanıyorsa ona tavla, satranç gibi hem stratejik hem de eğlenceli oyunlar  hediye edebilirsiniz. Hatta hediyenizi biraz daha özelleştirebilir, alacağınız oyunu babanızın ismine özel hazırlatabilirsiniz.

8Moda meraklısına
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Moda meraklısına

Koronavirüs ile mücadele günlerinde eminiz ki babanız kendine hiç yeni kıyafet, ayakkabı almadı. Giyim kuşamına düşkün bir babanız varsa ona birkaç yeni kıyafet alabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

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