Yeni Normalin Günlük Yaşam Kuralları

Tatil mekanını iyi araştırın Yoğun stres ve endişe tatile olan özlemimizi daha da artırdı. Kalabalık ve yoğun otellerden uzak durmanızda yarar var. Açık büfe gibi uygulamaların bu yaz olacağını düşünmüyoruz. Ancak yine de çok fazla kişinin yemek yediği alanlar bulaşma riskinin arttığı yerler. Tatil yapacağınız otelin ya da tesisin her türlü hijyenik önlemi hakkında bilgi sahibi olun, yapılanları öğrenmek için yetkililerle konuşun. Havuz ve denizde sosyal mesafe kurallarına uymanız çok önemli. Bu yaz karavan ya da çadır kampını tercih edenlerin artacağına dair haberler var. Bu tatil türünde de ortak kullanılan tuvalet, banyo ve yemek alanlarında çok dikkatli olmak gerekiyor.



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