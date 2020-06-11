Yeni Normalde Yapılan 8 Hatalı Alışkanlık

Hata: 8 metre kuralına uymamak Doğrusu: Eğer kişiler açık havada tek başına ve kimseyle konuşmadan yürüyüş veya spor yapıyorlarsa, çevrede de kimse yoksa maske takmayabilirler. Dururken kişiler arasındaki mesafe maskeli olarak 1.5-2 metre olabilir. Ancak yürürken veya koşarken hava hareketi ve rüzgar oluşacağı için bu mesafe daha da artırılmalı. Çünkü bu rüzgar hapşırma ve öksürme sırasında saçılan partiküllerdeki virüsün arkamızda 8 metreye kadar yayılmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla sosyal mesafeye dikkat etmek ve maske kullanmak yaşamsal önem taşıyor.