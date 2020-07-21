Yeni Ayın Etkisiyle Burçlar Yeni Başlangıçlara Hazır mı?

Yükselen Yengeçler En çok vurgunun sizde olduğunuz söyleyebiliriz. Güneşin odaklanma enerjisi sizin burcunuzda oluyor. 22 Temmuzdan sonra Güneş artık Aslan burcuna geçecek. Yani sizin 2.evinize para evinize geçecek. Para alanlarınıza odaklanacaksınız. Parasal kaynaklarınızı genişletmek ve daha iyisi için neler yapabileceğinize odaklanacaksınız. Yaklaşık 10-15 gün kendinize zaman verin alışverişlerinizi bekletin. Yengeç Oğlak aksınızda Jüpiter, Plüton ve Satürn karşıtlıkları yaşayacağız. Sizler daha çok etkileneceksiniz. Kendinizden ödün mü veriyorsunuz?



İlişki anlayışınız bir kişi olsun tek olsun düşüncesindesinizdir. Sevgilisine, eşine kızan bir yengeç burcu akşam yemek saatinde kızmış dahi olsa birliğin bozulmasını istemezler. Tek olsun benim olsun düşüncesiyle hep aldatılırsınız ve bu konuyla ilgili de sınanırsınız. Bu süre zarfında yapamadığınız ama yapmanız gereken her ne varsa artık yapmalısınız. Sınır mı koyacaksınız, bitirecek misiniz, başlatacak mısınız? Artık bunları da yapmanız için uğraşıyor olacak Temmuz ayı. İlişkiler anlamında Venüs Yengeç burcuna geçtiğinde ki bu eylüle kadarki süreçte kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.