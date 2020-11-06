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Yemeklere Lezzet, Sofralara Renk Katıyor: Sumağın Pek Bilinmeyen Faydaları
Sumak, Türk mutfağının en sevilen baharatlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yemeklere ve salatalara verdiği ekşi tatla çok sevilen sumağın sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. İşte o faydalar...
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1
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Sumak nedir?
Hepimizin bildiği ekşi bir aroması olan sumak, kırmızı/bordo arası rengiyle yemeklere farklı bir görünüm katarken, lezzetiyle de sofralardan eksik olmayan bir baharat. Çalı görünümlü sumak ağacından toplandıktan sonra kurutulan tomurcukları, genellikle öğütülerek kullanılıyor.
2
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Nerede yetişir?
Dünyanın birçok yerinde bulunan sumak ağacı, ülkemizde ise daha çok Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde yetişiyor. Yabani sumak ağaçlarının zehirleyici türlerinin de olabileceğinden, güvenilirliğinden emin olunmayan bölgelerden toplanmaması öneriliyor.
3
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Sumağın faydaları nelerdir?
Sumak, güçlü bir antioksidan olması sebebiyle, bağışıklık sistemini güçlü tutarak özellikle kış aylarında hastalıklara karşı direnci artırmada etkili bir bitki.
4
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Bununla birlikte C vitamini ve mineral açısından zengin bir içeriğe sahip. Bu sayede de vücudu dinç tutarak, halsizlik ve yorgunluk hissini en aza indirgiyor.
5
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Yapılan araştırmalar, düzenli sumak kullanımının regl dönemindeki sancılarını azaltıldığı gösteriyor.
İdrar söktürücü etkisi sayesinde idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir.
6
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Yüksek tansiyonun dengelenmesini sağlar ve vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
Kalp ve damar hastalıklarını önleyici etkisi bulunur. Düzenli sumak tüketimi, şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür.
7
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Yapılan araştırmalarda, anne sütünü artırdığı da gözlemlenmiştir. Ancak hamilelerde düşük tehlikesine sebep olabileceği için, doktor kontrolünde kullanılması önerilir.
8
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Sumak nasıl tüketilir?
Sumak, özellikle Doğu bölgelerinde yemeklerde sıklıkla kullanılır. Ayrıca ekşimsi tadıyla özellikle soğanın bolca olduğu salata ve mezelerde etkin bir şekilde yer alır.
9
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Buna ek olarak, çok bilinmemekle birlikte bitki çayı olarak da hazırlanabilir. Bir bardak kaynamış suya bir tatlı kaşığı toz veya tomurcuk sumak ekleyip yaklaşık 10 dakika dinlendirdiğinizde lezzetli ve şifalı bitki çayı elde edebilirsiniz.