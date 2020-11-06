Yemeklere Lezzet, Sofralara Renk Katıyor: Sumağın Pek Bilinmeyen Faydaları

Buna ek olarak, çok bilinmemekle birlikte bitki çayı olarak da hazırlanabilir. Bir bardak kaynamış suya bir tatlı kaşığı toz veya tomurcuk sumak ekleyip yaklaşık 10 dakika dinlendirdiğinizde lezzetli ve şifalı bitki çayı elde edebilirsiniz.