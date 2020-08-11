Yemek Yedikten Sonra Yapılan 7 Büyük Yanlış

Meyve yemek Vücut, ara öğün olarak tüketilen meyveyi hızlıca sindirebilir. Ancak yemekten hemen sonra yenilen meyve midede uzun süre kalır ve çürümeye neden olur. Bu da mide hastalıklarına davetiye çıkarır. Yemekten hemen sonra meyve yemek aynı zamanda selülit oluşumunu teşvik edebilen gaz ve toksinler salgılar. Bu nedenle mideniz boşken veya yemekten iki saat önce veya sonra meyve yiyin.