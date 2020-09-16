Yelek modelleri - Örgü, tığ işi ve iki şişle olan bebek, erkek ve kadın için yelek modelleri (2020)

Günlük giysilerinize bir yenisini ekleyin Örgü yelekler sayesinde sıcacık bir kış geçirmeye ne dersiniz? Bunun için uygun olan ip ve şişlere karar vermeniz yeterli. Örgü işlerinde şiş ve iplerin uyumu oldukça önemlidir. Aksi halde istediğiniz görünümü elde etmekte zorlanabilirsiniz. Bu uyumu sağladığınızda ise son derece modern örneklerle örülmüş şık yelekleri hazır giyimden ayırt etmesi neredeyse imkansız.