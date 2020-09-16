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GeriStil Önerileri Yelek modelleri - Örgü, tığ işi ve iki şişle olan bebek, erkek ve kadın için yelek modelleri (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Yelek modelleri - Örgü, tığ işi ve iki şişle olan bebek, erkek ve kadın için yelek modelleri (2020)
Stil Önerileri
Fotoğraflar: iStock

Yelek modelleri - Örgü, tığ işi ve iki şişle olan bebek, erkek ve kadın için yelek modelleri (2020)

Örgü meraklıları için yelekler kışın ev giysilerinin tamamlayıcısı olarak yer alıyor. Özellikle bebeklerin vazgeçilmezi olan yelek modelleri, içerisinde müthiş bir yetenek barındırıyor. El emeği göz nuru bu giysiler, tığ işi ve şişle birlikte kullanılan organik iplerin sayesinde gardroplarınızın şüphesiz en nadide parçası. Son zamanların trendi patchwork tarzı yelekler ise kadınlarda etnik bir stil yaratıyor. Aynı zamanda iyi bir meditasyon aracı olan, annelerimizin mirası örgü yelek modellerini modern ve nostaljik esintilerle buluşturuyoruz.

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1Günlük giysilerinize bir yenisini ekleyin
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Günlük giysilerinize bir yenisini ekleyin

Örgü yelekler sayesinde sıcacık bir kış geçirmeye ne dersiniz? Bunun için uygun olan ip ve şişlere karar vermeniz yeterli. Örgü işlerinde şiş ve iplerin uyumu oldukça önemlidir. Aksi halde istediğiniz görünümü elde etmekte zorlanabilirsiniz. Bu uyumu sağladığınızda ise son derece modern örneklerle örülmüş şık yelekleri hazır giyimden ayırt etmesi neredeyse imkansız.

2Bebek bohçalarında yarım kol detaylı yelekler
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Bebek bohçalarında yarım kol detaylı yelekler

Oldukça farklı modellerin yer aldığı bebek yeleklerini zevkinize göre şekillendirmeniz mümkün. Dilerseniz ayrıca bir kol detayı ekleyip daha sıcak bir görünüm elde edebilirsiniz.

3Tığ işi yeleklerle etnik tarzı yakalayın
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Tığ işi yeleklerle etnik tarzı yakalayın

Yelek ve örgü hırkalar vakit alan parçalar olduğundan, genellikle şiş örgüleri tercih edilir. Ancak yeni bir tarz arayışındaysanız, tekli motifler halinde tamamlanan yelekleri mutlaka deneyin. Renkli bol pantolonlarla kombinlediğiniz etnik desenli yeleğinizle harika görüneceksiniz

4Erkek yelek modelleri
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Erkek yelek modelleri

Erkekler için de hazır giyimden farklı olmayan örgü modelleri bu yıl çok sık tercih ediliyor. Bebekler ve yetişkinlere uygun ebatlarda örülebilen bu modeller, takım elbiselerin bir parçası haline geliyor.

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