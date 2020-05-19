Yazın Karşılaşılan Sağlık Sorunları ve Beslenme Önerileri

Kuru ve hasarlı bir cilt için: Yazın daha fazla terleriz. Cilt daha az esnektir, deniz tuzu ve klorun da kurutucu bir etkisi vardır. Güneş yanıkları ve böcek ısırıkları da sağlıklı bir deriyi engellemektedir. Antioksidan ve C vitamini bakımından zengin olan ahududu, yaban mersini, çilek gibi besinler yıpranmış cildi iyileştirir. Yağsız etler, kurubaklagiller, kabuklu yemişler içerdikleri protein ile önemli rol oynarlar. Bol miktarda su için. Terle kalsiyum da kaybolduğundan az yağlı süt ürünleri ile ihtiyaç karşılanmalıdır.