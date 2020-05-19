Yazın Karşılaşılan Sağlık Sorunları ve Beslenme Önerileri
Yaz aylarının sıcaklığı bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Peki nedir yazın karşılaşılan sağlık sorunları? Bu sorunlarla nasıl baş edilir?Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım konu hakkında bilgilendirdi.
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1
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Güneş ışığına maruziyet beraberinde kuru bir cilt, saçlar ve göz hasarı gibi rahatsızlıkları getiriyor. Yaz ayı çok lezzetli ve besleyici besinleri de beraberinde getiriyor. Antioksidanlarla dolu berrieler, domates, iyi bir C vitamini kaynağı dolmalık biber ve protein deposu ızgara balıklar. Doğru besinleri günlük diyetinize doğru miktarlarda eklediğinizde yaz sıcaklarının getirdiği hasarı en aza indirmek mümkün.
2
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Kuru ve hasarlı bir cilt için:
Yazın daha fazla terleriz. Cilt daha az esnektir, deniz tuzu ve klorun da kurutucu bir etkisi vardır. Güneş yanıkları ve böcek ısırıkları da sağlıklı bir deriyi engellemektedir. Antioksidan ve C vitamini bakımından zengin olan ahududu, yaban mersini, çilek gibi besinler yıpranmış cildi iyileştirir. Yağsız etler, kurubaklagiller, kabuklu yemişler içerdikleri protein ile önemli rol oynarlar. Bol miktarda su için. Terle kalsiyum da kaybolduğundan az yağlı süt ürünleri ile ihtiyaç karşılanmalıdır.
3
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Mantar enfeksiyonları:
Islak mayo ile uzun süre oturmanın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Oluşumlarını engellemek için şekerli besinlerin kesilmesi gerekmektedir.
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Yıpranmış saçlar:
Nedeni: Güneş, tuzlu su ve klordur. Izgara karides, hamburger köfte, kurubaklagilli salatalar vb. proteinden zengin besinler alınmalıdır çünkü saçlar keratin denilen protein liflerinden oluşur.
Vitamin B5 (pantotenik asit); yoğurt, avokado, Vitamin B8 (biotin); pişmiş yumurta, folik asit; zenginleştirilmiş gevrekler, kurubaklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, kalsiyum; süt/yoğurt ve çinkodan zengin bir beslenme saç kaybını önler ve saçlara daha parlak bir görünüm kazandırır. Bu besinler aynı zamanda sağlıklı bir cilt içinde gereklidir.
5
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Kas krampları:
Çok fazla efor sarf edilen egzersiz ve dehidratasyon (vücudun susuz kalması) sonucu oluşur. Yeterince sıvı alınmadıysa elektrolit dengesizlikleri olur ve kas krampları ile sonuçlanır. Sodyum, potasyum ve kalsiyum terle kaybolan en önemli elektrolitlerdir. Bol bol su için. Sporcu içeceği veya Hindistan cevizi suyu da tüketilebilir. Potasyumdan zengin besinleri muz, üzüm, patates, ıspanak olarak sıralayabiliriz.
6
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Göz hasarı:
Yaşa bağlı makula dejenerasyonu retinanın ana merkezi hasarlandığından 55 yaş üstünde görme kaybı ile sonuçlanmaktadır. Retina A vitamininden oluşur. Beta karoten, C vitamini, E vitamini ve çinko göz için önemlidir. İyi kaynakları koyu yeşil yapraklı sebzeler; lahana, pazı, hardal yeşillikleri, biber, havuç , yaban mersinidir. Yumurta yüksek dozda lutein içerir, göz hasarını önlemeye yardımcıdır.
7
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Sağlıklı ve formda bir yaz geçirmek için;
1- Tatlandırıcı eklenmiş çaylar yerine yeşil çay için. Çayınızı kendiniz demleyin.
2- Deniz ürünlerine ağırlık verin. Izgara somon, ton balığı, haşlanmış veya buharda pişirilmiş ıstakoz, istiridye, kalamar vb. düşük kalorili ve protein dolu öğle veya akşam yemekleri tercih edilebilir. Zeytinyağlı veya buharda pişmiş sebzelerde yazın favorileri arasında yer almalıdır.
8
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3- Kahvaltıyı atlamayın. Protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlarla dolu bir kahvaltı yaparak güne zinde ve enerjik başlayın.
4- Yaz sebze ve meyvelerinin keyfini çıkarın. Rengarenk alternatifleri değerlendirin ve çeşitlilik sağlayın.
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5- Ara öğünleri kaçırmayın. Gün boyu enerjik kalmanızı sağlamanın yanı sıra fazla yemenizi de engelleyeceklerdir.
6- 45 dakikadan daha fazla süren egzersizlerde her 15-20 dakikada bir enerjiyi sağlamak, dayanıklığı arttırmak ve hidrate olmak için sporcu içeceği alınabilir.
7-Susuzluğunuzu giderin. Güne 2 bardak su içerek başlayın ve gün içinde de yemek öncesi, sonrası, sırası gibi 1-2 bardak dağıtın.
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8- Kumsalda da sağlıklı beslenin. Dondurma ve yüksek kalorili barbeküler yerine mini bir buzluk ile soğuk su, taze meyve, yoğurt, tam tahıllı sandviçler, salatalık, havuç, tahıllı krakerler, kabuklu yemişler vb. bulundurulabilir.
9- Yiyeceğiniz öğünleri önceden planlayın bu sayede fazla tüketimin önüne geçin. Tabak boyutunu küçültün.