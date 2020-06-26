Yazın Gözlerimizi Tehdit Eden 8 Hatalı Alışkanlık

Kaliteyi değil, trend olanı tercih etmek Güneşin zararlı ışınlarının tam bloke olması için güneş gözlüğünün kalite olması çok önemli. Kalitesiz gözlükler ışığı kesip göz bebeğinin büyümesine, bunun sonucunda gözlerin ultraviyole ışınlarına normalden daha fazla maruz kalmalarına yol açıyor. Dolayısıyla kalitesiz güneş gözlükleri fayda sağlamadıkları gibi, gözlerde katarakt oluşumunun hızlanması, kornea yanığı, konjonktiva hasarı ve makula enfeksiyonu gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla güneş gözlüğü seçerken dikkat etmeniz gereken şey bu yaz trend olup olmadığı değil, kalitesidir. Göz sağlığınız için sertifikası olmayan gözlüğü asla kullanmayın.