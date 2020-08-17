Yaz Temalı Filmler Listesi!

Yaz mevsimi denince akla gelen, sıcak ayların, deniz esintisinin ruhunu en iyi yansıtan filmleri sıralıyoruz.
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1
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Stealing Beauty (Çalınmış Güzellik)
Ünlü yönetmen Bernando Bertolucci'nin 1996 yapımı filminde Liv Tyler ve eşsiz güzelliğini başrolde izliyoruz. Yazı İtalya'ta geçiren Lucy'nin gizemli hikayesini konu alan film, seyircisini hayatın gerçekleriyle karşılaşılan bir yolculuğa çıkarıyor.
2
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Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım)
Sıradan bir Amerikan ailesinin aslında hiç de o kadar sıradan olmadığını izlediğimiz yapım, aile olmanın ne demek olduğunu keşfetmemize yardım ediyor. İzlerken içinizi sıcacık yapacak Küçük Gün Işığım, Oscar'a En İyi Film dahil olmak üzere 4 dalda aday olmuş, en İyi Özgün senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.
3
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Call Me by Your Name (Beni Adınla Çağır)
2017 yapımı film, vizyona girdiği yıl Oscar'ları silip süpürmüştü. Yönetmen koltuğunda Luca Guadagnino'nun oturduğu film 1980'lerde İtalya'da geçen bir aşk hikayesini konu alıyor. İki gencin aşkını izlerken Akdeniz'in enfes atmosferi sizi alıp götürecek.
4
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500 Days of Summer (Aşkın 500 Günü)
Romantizm denince akla gelen ilk yapımlardan biri olan Aşkın 500 Günü, aslında sadece bir yaz filmi değil. Tüm aylarda izlenebilecek en iyi filmlerden olan 500 Days of Summer'ı her zaman izlenecek filmler listenize ekleyin!
5
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La Piscine
1969 yapımı film, Fransız sinemasının en kült yaz filmlerinden biri olarak anılıyor. Alain Delon, Romy Schneider ve Jane Birkin'i başrolde izlediğimiz film, St-Tropez'de lüks bir villada geçiyor ve karmaşık bir aşk hikayesini anlatıyor. Havuz sahneleriyle hafızalara kazınan film, karakterlerin yaz stilleriyle de ilham oluyor.
6
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Vicky Cristina Barcelona
Dünyaca ünlü usta yönetmen Woody Allen filmi Vicky Cristina Barcelona, Penelope Cruz, Javier Bardem, Scarlett Johansson ve Rebecca Hall'u bir araya getiriyor. İspanya'nın eşsiz görüntüleri eşliğinde çekilen filmde aşk üçgeni, tutku, kıskançlık, sanat ve yaz ruhundan fazlasıyla var!
7
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Mine Vaganti (Serseri Mayınlar)
Bir Ferzan Özpetek filmi olan Serseri Mayınlar'ı izlerken Roma sokaklarında kaybolacak, deli gibi makarna yemek isteyecek ve kendinizi İtalya biletlerine bakarken bulacaksınız. Filmin sürpriz müzikleri de bonusu!
8
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Im Juli (Temmuz'da)
Fatih Akın imzalı Im Juli, en iyi yol filmlerinden biri. Melek isimli bir Türk kızına aşık olan Daniel'in, sevdiği kızın peşine takılıp bir ucu Türkiye'ye varan yolculuğunda sürprizler ise hiç eksik olmayacak.
9
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A Good Year (İyi Bir Yıl)
Peter Mayle’in kitabından uyarlanan 2006 yapımı film, güçlü oyuncu kadrosu ile karşımıza çıkıyor. Russell Crowe, Abbie Cornish, Marion Cotillard ve 2019'da kaybettiğimiz Albert Finney'i başrolde izlediğimiz film, yüzde bir tebessüm bırakıyor.