Yaz Temalı Filmler Listesi!

Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım) Sıradan bir Amerikan ailesinin aslında hiç de o kadar sıradan olmadığını izlediğimiz yapım, aile olmanın ne demek olduğunu keşfetmemize yardım ediyor. İzlerken içinizi sıcacık yapacak Küçük Gün Işığım, Oscar'a En İyi Film dahil olmak üzere 4 dalda aday olmuş, en İyi Özgün senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.