Yaz Temalı Filmler Listesi!

Call Me by Your Name (Beni Adınla Çağır) 2017 yapımı film, vizyona girdiği yıl Oscar'ları silip süpürmüştü. Yönetmen koltuğunda Luca Guadagnino'nun oturduğu film 1980'lerde İtalya'da geçen bir aşk hikayesini konu alıyor. İki gencin aşkını izlerken Akdeniz'in enfes atmosferi sizi alıp götürecek.