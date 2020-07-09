Yaz Ortası Bedeninizi Rahatlatacak Detoks Önerileri

Detoks etkisi olan 3 yaz yiyeceği Karpuz: Karpuzun ağırlığının %94’ü sudur. Dolayısıyla bu sıcak havalar için en nemlendirici ve doyurucu gıdalardandır. Vücutta toksik madde birikimine engel olur, sindirim sistemine destektir ve cilt dostudur. Karpuzu tüm sağlıklı besinlerde olduğu gibi çok abartmadan smoothie şeklinde, buz ile birleştirerek froozen olarak, salatalara malzeme olarak veya peynir ve 1 dilim esmer ekmek ile birleştirip ikindi ara öğünü olarak kullanabilirsiniz.