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GeriBeslenme Önerileri Yaz Meyvelerinin Bilinmeyen Faydaları
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Yaz Meyvelerinin Bilinmeyen Faydaları
Beslenme Önerileri

Yaz Meyvelerinin Bilinmeyen Faydaları

Yaz meyvelerinin her birinin vücuda ayrı bir faydası var. Farklı mineral ve vitaminleri alabilmek için her gün en az 3-4 porsiyon farklı meyve tüketmek gerekir. Tabii miktarını aşmamak şartıyla.

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1 porsiyon meyvenin pratik olarak avuca sığacak kadar olması gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel yaz meyvelerinin faydalarını anlattı.İşte yaz meyvelerinin bilinmeyen faydaları...

2KAYISI
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KAYISI

Sarı meyveler A vitamini ve beta-karotenden zengindir. Bunun dışında C vitamini, potasyum ve bol lif içerir. Göz ve kalp sağlığı için önemlidir, ayrıca boşaltım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

3KARPUZ
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KARPUZ

Yazın en gözde meyvesidir. Bol su içerir, likopen ve beta-karotenden zengindir. Kolesterol ve prostat kanseri için önleyicidir ve damarlarda kan akımını hızlandırır.

4ÇİLEK
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ÇİLEK

En önemli antioksidanlardan C vitamini içerir ve vücut hücrelerini hasara karşı korur. Dolayısıyla kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklara karşı koruyucudur, cildin yine yenilenmesinde C vitamini çok önemlidir.

5KİRAZ
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KİRAZ

“Kiraz yersen kiraz sapına dönersin” diye boşuna dememişler. Kiraz C vitamini ve bol potasyum içerir. Potasyumu yüksek olduğundan vücutta fazla biriken suyu atmaya yardımcıdır. İçinde buluna kuarsetin kalp hastalıklarına karşı koruyucudur, kolesterol düşürücüdür.

6TAZE ÜZÜM
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TAZE ÜZÜM

Yüzyıllar öncesinden beri en kıymetli meyvelerdendir. Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Bol lif, C vitamini ve potasyum içerir. Üzüm çekirdeği zaten bilinen bir antioksidandır. Üzüm kabuğundaki resveratrol ise C ve E vitamininden bile güçlü antioksidandır ve kansere karşı koruyucudur.

7BUNLARI UNUTMAYIN
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BUNLARI UNUTMAYIN

Yeşil çay ve beyaz çay günde en fazla 2-3 fincan yeterlidir. Bu çayların antioksidan oranı siyah çaya göre daha yüksektir ama kafein içerdikleri için de istediğimiz kadar tüketebiliriz anlamına gelmez. Aşırı tüketimi (günde 5-6 fincan) fayda sağlayacakken zararlı olabilir, çarpıntı yapar, sinir sistemini uyarır, vücuttan su atar vb.

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D vitamininin ana kaynağı güneştir, yüzde 80-90 güneş ışınlarından elde edilir. Besinlerden ise düşük miktarda alınır, süt, yoğurt, ekmek ve kahvaltılık tahıllar (D vitamini ile zenginleştirilmiş) başlıca kaynaklardır.

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Yağlı balık ve yumurta da doğal olarak D vitamini bulunur. Daha az miktarda et ve peynirde bulunur. Ancak yine de D vitamini için güneş ışınlarına ihtiyaç vardır. El ve yüz bölgesinin yaklaşık 15 dakika kadar güneşlendirilmesi gerekir.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Pexels, Pixabay

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