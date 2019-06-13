Yaz meyvelerinin her birinin vücuda ayrı bir faydası var. Farklı mineral ve vitaminleri alabilmek için her gün en az 3-4 porsiyon farklı meyve tüketmek gerekir. Tabii miktarını aşmamak şartıyla.
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1
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1 porsiyon meyvenin pratik olarak avuca sığacak kadar olması gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel yaz meyvelerinin faydalarını anlattı.İşte yaz meyvelerinin bilinmeyen faydaları...
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KAYISI
Sarı meyveler A vitamini ve beta-karotenden zengindir. Bunun dışında C vitamini, potasyum ve bol lif içerir. Göz ve kalp sağlığı için önemlidir, ayrıca boşaltım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
3
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KARPUZ
Yazın en gözde meyvesidir. Bol su içerir, likopen ve beta-karotenden zengindir. Kolesterol ve prostat kanseri için önleyicidir ve damarlarda kan akımını hızlandırır.
4
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ÇİLEK
En önemli antioksidanlardan C vitamini içerir ve vücut hücrelerini hasara karşı korur. Dolayısıyla kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklara karşı koruyucudur, cildin yine yenilenmesinde C vitamini çok önemlidir.
5
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KİRAZ
“Kiraz yersen kiraz sapına dönersin” diye boşuna dememişler. Kiraz C vitamini ve bol potasyum içerir. Potasyumu yüksek olduğundan vücutta fazla biriken suyu atmaya yardımcıdır. İçinde buluna kuarsetin kalp hastalıklarına karşı koruyucudur, kolesterol düşürücüdür.
6
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TAZE ÜZÜM
Yüzyıllar öncesinden beri en kıymetli meyvelerdendir. Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Bol lif, C vitamini ve potasyum içerir. Üzüm çekirdeği zaten bilinen bir antioksidandır. Üzüm kabuğundaki resveratrol ise C ve E vitamininden bile güçlü antioksidandır ve kansere karşı koruyucudur.
7
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BUNLARI UNUTMAYIN
Yeşil çay ve beyaz çay günde en fazla 2-3 fincan yeterlidir. Bu çayların antioksidan oranı siyah çaya göre daha yüksektir ama kafein içerdikleri için de istediğimiz kadar tüketebiliriz anlamına gelmez. Aşırı tüketimi (günde 5-6 fincan) fayda sağlayacakken zararlı olabilir, çarpıntı yapar, sinir sistemini uyarır, vücuttan su atar vb.
8
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D vitamininin ana kaynağı güneştir, yüzde 80-90 güneş ışınlarından elde edilir. Besinlerden ise düşük miktarda alınır, süt, yoğurt, ekmek ve kahvaltılık tahıllar (D vitamini ile zenginleştirilmiş) başlıca kaynaklardır.
9
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Yağlı balık ve yumurta da doğal olarak D vitamini bulunur. Daha az miktarda et ve peynirde bulunur. Ancak yine de D vitamini için güneş ışınlarına ihtiyaç vardır. El ve yüz bölgesinin yaklaşık 15 dakika kadar güneşlendirilmesi gerekir.