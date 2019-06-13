Yaz Meyvelerinin Bilinmeyen Faydaları

Yağlı balık ve yumurta da doğal olarak D vitamini bulunur. Daha az miktarda et ve peynirde bulunur. Ancak yine de D vitamini için güneş ışınlarına ihtiyaç vardır. El ve yüz bölgesinin yaklaşık 15 dakika kadar güneşlendirilmesi gerekir.



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