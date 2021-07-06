Yaz Mevsiminde Saç Bakımı Nasıl Olmalı? Yazın Saç ve Saç Rengini Korumanın Yolları

Aşırı güneş, saçların zayıflayıp kurumasına neden olabiliyor. Bir de bunun üzerine havuz veya deniz suyu ile temas eden saçlar daha yıpranıyor. Hatta vitaminsiz bile kalabiliyor. Bu nedenle yaz mevsiminde de saç bakımına dikkat etmek gerekiyor. Peki yaz aylarında saç sağlığı nasıl korunabilir? İşte detaylar...