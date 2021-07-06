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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Yaz Mevsiminde Saç Bakımı Nasıl Olmalı? Yazın Saç ve Saç Rengini Korumanın Yolları
Saç

Yaz Mevsiminde Saç Bakımı Nasıl Olmalı? Yazın Saç ve Saç Rengini Korumanın Yolları

Yaz aylarında saçlar, havuz kloru, zararlı güneş ışınları, nem ve deniz tuzundan dolayı yıpranarak canlılığını yitirebiliyor. Özellikle de boyalı saçlar mat bir hale gelebiliyor. Peki yaz mevsiminde saç bakımı nasıl olmalı? İşte yazın saç ve saç rengini korumanın yolları...

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Aşırı güneş, saçların zayıflayıp kurumasına neden olabiliyor. Bir de bunun üzerine havuz veya deniz suyu ile temas eden saçlar daha yıpranıyor. Hatta vitaminsiz bile kalabiliyor. Bu nedenle yaz mevsiminde de saç bakımına dikkat etmek gerekiyor. Peki yaz aylarında saç sağlığı nasıl korunabilir? İşte detaylar...

2Yaz mevsiminde saç bakımı nasıl olmalıSaçları çok sıcak su ile yıkamayın

Yaz mevsiminde saç bakımı nasıl olmalı?

Saçları çok sıcak su ile yıkamayın

Özellikle deniz veya havuz sonrası oluşan etkiyi ortadan kaldırmak için saç tipine uygun şampuan tercih edilmeli. Saçlar, çok sıcak su ile değil ılık su ile yıkanmalı. Çünkü sıcak su, saçların daha da yıpranmasına neden olabilir.

3Isı koruyucu

Isı koruyucu

Saçlarınızı fön makinesine ya da düzleştiriciye, maşaya maruz bırakmadan önce ısı koruyucu bakım kremlerinden kullanın. Bunlar yüksek ısının saça zarar vermesini önlerler.

4Islak saça fön kullanmayın

Islak saça fön kullanmayın

Saçlarınız çok ıslaksa ısıya direkt maruz bırakmayın, kırılır ve yıpranırlar. Havlu ile nemini aldıktan sonra kurumaya yakın fön ya da düzleştirici uygulayın.

5Sağlıklı beslenin

Sağlıklı beslenin

Demir açısından zengin gıdalar saçları güçlendirir, dokusunu geliştirir ve büyümesini uyarır. Bol bol yağsız et, balık, az yağlı peynirler, yumurta akı, ıspanak ve soya tüketin. Meyve, fındık, sebze ve tahıl da beslenme düzeninizde mutlaka olsun.

6Uygun saç maskeleri tercih edilebilir

Uygun saç maskeleri tercih edilebilir

Eğer saçlar boyalıysa, rengi koruyan saç maskesi tercih edilebilir. Böylece saçların rengini korumanın yanı sıra saç telleri de güçlenebilir.

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