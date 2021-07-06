Yaz Mevsiminde Saç Bakımı Nasıl Olmalı? Yazın Saç ve Saç Rengini Korumanın Yolları
Yaz aylarında saçlar, havuz kloru, zararlı güneş ışınları, nem ve deniz tuzundan dolayı yıpranarak canlılığını yitirebiliyor. Özellikle de boyalı saçlar mat bir hale gelebiliyor. Peki yaz mevsiminde saç bakımı nasıl olmalı? İşte yazın saç ve saç rengini korumanın yolları...
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1
Aşırı güneş, saçların zayıflayıp kurumasına neden olabiliyor. Bir de bunun üzerine havuz veya deniz suyu ile temas eden saçlar daha yıpranıyor. Hatta vitaminsiz bile kalabiliyor. Bu nedenle yaz mevsiminde de saç bakımına dikkat etmek gerekiyor. Peki yaz aylarında saç sağlığı nasıl korunabilir? İşte detaylar...
2
Yaz mevsiminde saç bakımı nasıl olmalı?
Saçları çok sıcak su ile yıkamayın
Özellikle deniz veya havuz sonrası oluşan etkiyi ortadan kaldırmak için saç tipine uygun şampuan tercih edilmeli. Saçlar, çok sıcak su ile değil ılık su ile yıkanmalı. Çünkü sıcak su, saçların daha da yıpranmasına neden olabilir.
3
Isı koruyucu
Saçlarınızı fön makinesine ya da düzleştiriciye, maşaya maruz bırakmadan önce ısı koruyucu bakım kremlerinden kullanın. Bunlar yüksek ısının saça zarar vermesini önlerler.
4
Islak saça fön kullanmayın
Saçlarınız çok ıslaksa ısıya direkt maruz bırakmayın, kırılır ve yıpranırlar. Havlu ile nemini aldıktan sonra kurumaya yakın fön ya da düzleştirici uygulayın.
5
Sağlıklı beslenin
Demir açısından zengin gıdalar saçları güçlendirir, dokusunu geliştirir ve büyümesini uyarır. Bol bol yağsız et, balık, az yağlı peynirler, yumurta akı, ıspanak ve soya tüketin. Meyve, fındık, sebze ve tahıl da beslenme düzeninizde mutlaka olsun.
6
Uygun saç maskeleri tercih edilebilir
Eğer saçlar boyalıysa, rengi koruyan saç maskesi tercih edilebilir. Böylece saçların rengini korumanın yanı sıra saç telleri de güçlenebilir.