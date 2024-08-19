Yaz aylarının en popüler güzellik uygulaması ama… Pedikürün çok ciddi riskleri var

Tırnak salonlarında yapılan pedikürlerde sıklıkla tırnak etleri kesilir, bu da cildi yırtarak tahriş edici maddelere ve tehlikeli mikroorganizmalara kolay erişim sağlar. Uzmanlara göre, paronişi olarak bilinen potansiyel enfeksiyon, manikürden sonra tırnaklarda da ortaya çıkabilir.

Yaz mevsiminde, özellikle havuzda veya plajda çıplak ayakla dolaşmak, günlük hayatta genellikle cazip gelir. Uzmanlar, tırnak etleri yakın zamanda kesilmiş veya düzeltilmişse, pedikürden sonra bunun riskli olabileceğini söylüyor.