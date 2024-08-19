Yaz aylarının en popüler güzellik uygulaması ama… Pedikürün çok ciddi riskleri var
Pedikür, özellikle kadınların yaz aylarında sandalet ve terlikleri daha fazla giymesi sebebiyle çok sık tercih ediliyor. Ancak uzmanlar tırnak etleri kesildiğinde enfeksiyonların meydana gelebileceğini, yaz aylarında plaj kumlarının pedikürden sonra kök salabilecek bakterilerle dolu olduğunu söylüyor.
David Murgueytio ilk pedikürünü yaklaşık iki yıl önce bir manikür salonunda yaptırdı. Bu aynı zamanda onun son pedikürüydü. Pedikürcü, tırnak etlerini keskin, küçük, kepçeli bir aletle geriye doğru itti. David’in işlem sırasında canı çok acıdı. Ertesi sabah sağ ayak başparmağı kızarmış ve şişmişti. İki hafta sonra doktora gittiğinde, ayak başparmağı endişe verici bir koyu yeşil tonuna dönüşmüştü, neredeyse siyahtı ve David zor yürüyebiliyordu.
40 yaşındaki Murgueytio, 14 günlük bir antibiyotik ardından iyileşti. Dersini aldığını, bundan sonra asla manikür yaptırmayacağını söyleyen David, “Artık ayak parmaklarımı kendim yapıyorum” dedi.
Kütikül, tırnak yatağı ile deri arasındaki kesişme noktasında bulunan ince bir ölü deri tabakasıdır. Kire, döküntülere, bakteri, maya veya mantar gibi bulaşıcı ajanlara karşı bir bariyer görevi görür.
TIRNAK ETİ KESMEK MİKROORGANİZMALARA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIR
Tırnak salonlarında yapılan pedikürlerde sıklıkla tırnak etleri kesilir, bu da cildi yırtarak tahriş edici maddelere ve tehlikeli mikroorganizmalara kolay erişim sağlar. Uzmanlara göre, paronişi olarak bilinen potansiyel enfeksiyon, manikürden sonra tırnaklarda da ortaya çıkabilir.
Yaz mevsiminde, özellikle havuzda veya plajda çıplak ayakla dolaşmak, günlük hayatta genellikle cazip gelir. Uzmanlar, tırnak etleri yakın zamanda kesilmiş veya düzeltilmişse, pedikürden sonra bunun riskli olabileceğini söylüyor.
KUM PARÇALARI İÇERİ GİRER
George Washington Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dermatoloji Profesörü olan Adam Friedman, “Ben olsam kumda çıplak ayakla yürümezdim” dedi ve ekledi:
“Küçük kum parçacıkları içeri girerek tahrişe ve iltihaplanmaya neden olabilir, bakteri ve diğer mikroorganizmaları ortaya çıkarabilir. Öte yandan bu sadece pedikürden değil, tüm açık kesikler veya yaralar için geçerlidir.”
Tırnak etlerinin kesildiği veya itildiği bir pedikür veya manikürden sonra Friedman, mikroplara karşı bir sızdırmazlık maddesi görevi görmesi için kıvrıma (tırnak dibindeki kütikülün altındaki alan) iyileştirici bir merhem sürülmesini öneriyor.
KALICI HASARLAR OLABİLİR
Dermatolog Olabola Awosika, bakteriyel paronişinin genellikle tırnağın deri kıvrımı çevresinde kızarıklık, şişlik ve ağrıya, bazen de irin benzeri drenaja neden olduğunu söylüyor. Bu tür enfeksiyonların oral antibiyotiklerle tedavi edildiğinden bahseden Olabola Awosika şunları söyledi:
“El veya ayak parmaklarının günde üç kez 10 ila 15 dakika boyunca su ve beyaz sirke solüsyonunda (bir ölçek sirke iki ölçek su) bekletilmesini öneriyorum. Bu solüsyon hem anti-enflamatuar hem de antimikrobiyaldir. Tekrarlayan enfeksiyonlar da topikal steroid gerektirebilir. Kronik nükslerde, kütikülün tamamen kaybı ve ilgili tırnakta renk değişikliği, tırnak plağının kalkması ve yatay çizgiler gibi potansiyel olarak kalıcı hasar olabilir” dedi.
Podiatrist Sheldon Laps, kütikülü geriye itmek isteyen ve sonunda cildi yırtan ‘aşırı hevesli’ tırnak teknisyenlerinden kaynaklanan birçok tırnak yaralanması gördüğünü söylüyor. O da bu tür yaralanmaları antibiyotiklerle ve beş ila yedi gün boyunca günde iki kez 10 dakika süreyle evde ıslatarak (ılık suda eritilmiş Epsom tuzlarını tercih ediyor) tedavi ediyor.
TIRNAK ÇIKARILMAK ZORUNDA KALINABİLİYOR
“Şiddetli vakalarda ayak tırnağını çıkarmak zorunda kalıyoruz” diyen Laps şu bilgileri de verdi:
-- Bu enfeksiyonlar, el ve ayaklara giden sinirler hasar gördüğünde ortaya çıkan periferik nöropatisi olan diyabet hastaları için özellikle tehlikeli olabilir.
-- Bu kişiler enfeksiyon nedeniyle ayaklarında ağrı hissetmediklerini söylüyor. Genellikle şiddetli olana kadar gelmiyorlar.
-- Eğer enfeksiyon osteomiyelit olarak bilinen ayak tırnağının altındaki kemiğe yayılmayı başarırsa, ameliyat gerekli olabilir.
-- Ayak tırnağının yumuşak dokusu doğrudan kemiğin üzerindedir. Bazen kemik enfekte olur ve kemiği temizlemek için ameliyat yaparız.
-- Bu işe yaramazsa, ayak parmağını kesmemiz gerekebilir. Nadirdir ama olur. Bu yüzden diyabetik hastalara pedikür yaptırmamalarını söylüyoruz.
PEDİKÜR VEYA MANİKÜRDEN KAYNAKLANAN ENFEKSİYONLARI NASIL ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) şunları öneriyor:
- Tırnakları kısa tutun ve sık sık düzeltin.
- Ellerinizi yıkarken tırnakların alt tarafını (tırnağın parmak ucundan dışarı çıkan en uç kısmını) sabun ve suyla veya tırnak fırçasıyla ovun.
- Tırnak bakım aletlerini kullanmadan önce temizleyin. Tırnak salonları gibi ticari ortamlarda, teknisyenlerin tırnak bakım aletlerini kullanmadan önce sterilize ettiklerinden emin olun.
- Enfeksiyonu önlemek için bariyer görevi gördüklerinden tırnak etlerini kesmekten ve itmekten kaçının.
- Asla bir tırnak etini koparmayın veya ısırmayın. Bunun yerine, çevresindeki deriye herhangi bir zarar vermeyecek temiz, dezenfekte edilmiş bir tırnak makasıyla kesin.
- Adam Friedman, ayak tırnaklarınız önemli ölçüde kalın veya çarpıksa, bu da kendi kendinize kesmenizi zorlaştırıyorsa, tırnak salonları yerine ayak hastalıkları uzmanına gitmenizi öneriyor.