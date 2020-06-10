MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriDiyet Rehberi Yaz Aylarında Yapılan 5 Beslenme Hatası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Yaz Aylarında Yapılan 5 Beslenme Hatası
Diyet Rehberi

Yaz Aylarında Yapılan 5 Beslenme Hatası

Sağlıklı ve doğru beslenmenin sağlıklı zihin ve beden için önemli olduğu kadar uzun yaz günlerinde enerji seviyesini korumak için de önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Duygu Yıldırım, yazın en sık yapılan beslenme hatalarını 5 maddede sıraladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İŞTE YAZ AYLARINDA YAPILAN 5 BESLENME HATASI...

2Güneşlendikten sonra aşırı soğuk su içmek:
Abone Olgoogle-news

Güneşlendikten sonra aşırı soğuk su içmek:

Yazın en sık gördüğümüz beslenme hatalarından biri güneşlendikten sonra buz gibi su içmektir. Bu durum boğaz ağrısı veya sindirim sorunlarına yol açabilmektedir.

3Kahvaltıyı atlamak:
Abone Olgoogle-news

Kahvaltıyı atlamak:

Gece yapılan atıştırmalar veya geç yenilen yemekler sonucu sabah uyandığınızda açlık hissetmeyebiliyor ve kahvaltı yapmak istemiyor olabilirsiniz. Fakat bu metabolizmanızı oldukça yavaşlatacaktır, kendinizi uzun süre aç bıraktığınız için vücudunuz kendini tasarrufa alarak minimum enerji harcayacaktır. Bu nedenle yoğurt+meyve+yulaf şeklinde veya sütlü kahve + meyve şeklinde de olsa aperatif bir kahvaltı yapmaya özen gösteriniz.

4İçilen çay- kahve miktarına dikkat etmemek:
Abone Olgoogle-news

İçilen çay- kahve miktarına dikkat etmemek:

Çay ve kahvenin içeriğindeki kafeinin idrar söktürücü özelliği vardır. Kafeinin fazla alımı vücudunuzu susuz bırakabilir.

5Serinlemek amacıyla şekerli içecekler veya hazır meyve suyu tüketmek:
Abone Olgoogle-news

Serinlemek amacıyla şekerli içecekler veya hazır meyve suyu tüketmek:

Bu içecekler geçici olarak enerjinizi artırabilir fakat birkaç gün sonra halsizlik hissettirebilir. Bunun yerine meyvelerin kendisini tüketmeyi deneyin.

6Fit vücuda kavuşmak için şok diyetler denemek:
Abone Olgoogle-news

Fit vücuda kavuşmak için şok diyetler denemek:

Birçok insan yaz ayları geldiğinde istediği kiloya ulaşmak için kaynağına bakmadan hızlı sonuç vaat eden diyetlere yöneliyor. Halbuki bu tür diyetler şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bağırsak floranızı bozarak ishale yol açabilir. Bunun yerine enerjik ve iyi hissetmek için doğru ve sağlıklı beslenmeyi deneyin.

Fotoğraflar: Alamy, iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi