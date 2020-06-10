Yaz Aylarında Yapılan 5 Beslenme Hatası

Sağlıklı ve doğru beslenmenin sağlıklı zihin ve beden için önemli olduğu kadar uzun yaz günlerinde enerji seviyesini korumak için de önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Duygu Yıldırım, yazın en sık yapılan beslenme hatalarını 5 maddede sıraladı...
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1
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İŞTE YAZ AYLARINDA YAPILAN 5 BESLENME HATASI...
2
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Güneşlendikten sonra aşırı soğuk su içmek:
Yazın en sık gördüğümüz beslenme hatalarından biri güneşlendikten sonra buz gibi su içmektir. Bu durum boğaz ağrısı veya sindirim sorunlarına yol açabilmektedir.
3
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Kahvaltıyı atlamak:
Gece yapılan atıştırmalar veya geç yenilen yemekler sonucu sabah uyandığınızda açlık hissetmeyebiliyor ve kahvaltı yapmak istemiyor olabilirsiniz. Fakat bu metabolizmanızı oldukça yavaşlatacaktır, kendinizi uzun süre aç bıraktığınız için vücudunuz kendini tasarrufa alarak minimum enerji harcayacaktır. Bu nedenle yoğurt+meyve+yulaf şeklinde veya sütlü kahve + meyve şeklinde de olsa aperatif bir kahvaltı yapmaya özen gösteriniz.
4
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İçilen çay- kahve miktarına dikkat etmemek:
Çay ve kahvenin içeriğindeki kafeinin idrar söktürücü özelliği vardır. Kafeinin fazla alımı vücudunuzu susuz bırakabilir.
5
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Serinlemek amacıyla şekerli içecekler veya hazır meyve suyu tüketmek:
Bu içecekler geçici olarak enerjinizi artırabilir fakat birkaç gün sonra halsizlik hissettirebilir. Bunun yerine meyvelerin kendisini tüketmeyi deneyin.
6
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Fit vücuda kavuşmak için şok diyetler denemek:
Birçok insan yaz ayları geldiğinde istediği kiloya ulaşmak için kaynağına bakmadan hızlı sonuç vaat eden diyetlere yöneliyor. Halbuki bu tür diyetler şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bağırsak floranızı bozarak ishale yol açabilir. Bunun yerine enerjik ve iyi hissetmek için doğru ve sağlıklı beslenmeyi deneyin.