Yaz Aylarında Yapılan 5 Beslenme Hatası

Kahvaltıyı atlamak: Gece yapılan atıştırmalar veya geç yenilen yemekler sonucu sabah uyandığınızda açlık hissetmeyebiliyor ve kahvaltı yapmak istemiyor olabilirsiniz. Fakat bu metabolizmanızı oldukça yavaşlatacaktır, kendinizi uzun süre aç bıraktığınız için vücudunuz kendini tasarrufa alarak minimum enerji harcayacaktır. Bu nedenle yoğurt+meyve+yulaf şeklinde veya sütlü kahve + meyve şeklinde de olsa aperatif bir kahvaltı yapmaya özen gösteriniz.