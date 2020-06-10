Yaz Aylarında Tüketilmemesi Gereken 14 Besin

10- Patates cipsi: Tuz ve yağdan zengin olduklarını bildiğimiz halde yine de gider daha zararlı hamburger veya sosislilerin yanına ekleriz. Bunun yerine ev yapımı salsa ya da guacamole sos ile tam tahıllı tortilla (lavaş) cipslerini ya da humus ile tam tahıllı pita (pide) cipslerini deneyin.