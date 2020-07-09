MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKadın Sağlığı Yaz Aylarında En Sık Karşılaşılan Kadın Hastalıkları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Yaz Aylarında En Sık Karşılaşılan Kadın Hastalıkları
Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Yaz Aylarında En Sık Karşılaşılan Kadın Hastalıkları

Yaz aylarında deniz, havuz, fazla sıcak, havasız kalma gibi sebeplerden kaynaklanan pek çok kadın hastalığı baş gösterebiliyor. Nedir bu yaz aylarında yaşanan kadın hastalıkları? Gelin beraber bakalım.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yaz aylarında başta hamileler olmak üzere, tüm kadınlar hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. Bu dönemde özellikle güneş, havuz ve denizin etkisiyle bazı hastalıklarda artış görülüyor. Yaz aylarında en sık görülen kadın hastalıklarının başında vajina iltihabı geliyor. Vajinada kaşıntı, yanma, akıntı ile kendini gösteren rahatsızlık genellikle hijyene yeteri kadar önem verilmediği için oluşuyor. Vajinada meydana gelen bu enfeksiyon genellikle parazit ya da bakterilerden, mantarlardan dolayı meydana geliyor.

2
Abone Olgoogle-news

Yaz mevsiminde  havuz ve denizden kaynaklanan vajinal enfeksiyonlar da çok sık yaşanıyor. Bunun sebebi ise ıslak mayo ile durmak, hijyene dikkat etmemek olarak belirtiliyor. Eğer havuza girecekseniz klorlanmış ve temiz olanları tercih etmelisiniz. Kalabalık ve su sirkülasyonu olmayan havuzlardan uzak durmalısınız.

3
Abone Olgoogle-news

Yazın sıcaklıkların artması nedeniyle serinlemek amacıyla havuz ve denizden kaynaklanan vajinal enfeksiyonlar daha fazla olmaktadır. Bunun sebebi kadınların ıslak mayoyla durması, hijyene dikkat etmemesi gibi etkenlerdir. Bu nedenle serinlemek için havuza giriliyorsa, klorlanmış ve temiz olanlar tercih edilmelidir. Kalabalık olan ve su sirkülasyonu olmayan havuzlara girilmemelidir.

4Yaz aylarında yaşanan kadın hastalıklarından korunmak için nelere dikkat edilmeli
Abone Olgoogle-news

Yaz aylarında yaşanan kadın hastalıklarından korunmak için nelere dikkat edilmeli?

Deniz ve havuza girdikten sonra ıslak mayoyla durmamaya dikkat edin. Bu, kadınlarda enfeksiyon oluşumunu arttıran bir etkendir. Islak mayo sebebi ile mantar enfeksiyonları ve bakteriyel enfeksiyonlar gelişebiliyor.

Havuz ya da denize girmeden önce ve çıktıktan sonra duş alın. Bu sayede enfeksiyonlardan korunabilirsiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Temizlik konusu sadece havuz değil deniz için de geçerli. Temiz olmayan denize girmeyin.

Duş alırken pH değeri nötral olan duş jeli ve sabunları tercih edin.

6
Abone Olgoogle-news

İç çamaşırı seçerken pamuklu olmasına özen gösterin, sentetik olanlardan kesinlikle kaçın. Öte yandan özellikle yaz aylarında iç çamaşırınızı her gün değiştirmeye dikkat edin.

Vücudunuzu sıkan pantolonlardan uzak durun.

7
Abone Olgoogle-news

Vajinal duş işleminden kaçının.

Sürekli günlük ped kullanmak havasızlığa neden olur. Bu konuya da dikkat edin.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi