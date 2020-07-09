Yaz Aylarında En Sık Karşılaşılan Kadın Hastalıkları

Yaz aylarında başta hamileler olmak üzere, tüm kadınlar hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. Bu dönemde özellikle güneş, havuz ve denizin etkisiyle bazı hastalıklarda artış görülüyor. Yaz aylarında en sık görülen kadın hastalıklarının başında vajina iltihabı geliyor. Vajinada kaşıntı, yanma, akıntı ile kendini gösteren rahatsızlık genellikle hijyene yeteri kadar önem verilmediği için oluşuyor. Vajinada meydana gelen bu enfeksiyon genellikle parazit ya da bakterilerden, mantarlardan dolayı meydana geliyor.