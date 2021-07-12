Yaz Aylarında Ayak Bakımı Nasıl Yapılır? Ayak Bakımı İçin Evde Doğal ve Bitkisel Öneriler
Yaz aylarında açık ayakkabı giyebilmek için öncelikle ayak sağlığının ve bakımının yapılması oldukça önemlidir. Bunun yanında kapalı ayakkabı giymek zorunda olduğumuz zamanlarda ayaklarımız normalden çok daha fazla terler ve sıcak havalarda bu ter pek çok sorunu beraberinde getirebilir. Peki, yaz aylarında ayak bakımı nasıl yapılır? İşte, ayak bakımı için evde doğal ve bitkisel öneriler.
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1
İyiden iyiye yükselen sıcaklıklar belki de en çok ayak sağlığımızı etkilemektedir. Ayakların terlemesi, istenmeyen kokuların yanı sıra mantar, egzama gibi cilt hastalıklarına yol açabilir. Bunun için yaz aylarında ayak bakımının düzenli ve doğru şekilde yapılması büyük önem taşır. Peki yaz ayak bakımı nasıl olmalıdır, yaz aylarında ayak bakımı için evde doğal çözüm önerilerini paylaşıyoruz.
2
Ayaklarınızı sirkeli suda bekletin
Ayaklarınızın kokmasını önlemenin bir yolu, ayaklarınızı sirkeli suda bekletmektir. Büyük bir kapta iki ölçü suya bir ölçü sirke ekleyerek bir karışım hazırlayın ve ayaklarınızı yarım saat bu suda bekletin. Ayaklarınızı bu solüsyona batırarak bakterileri önlemiş olursunuz.
3
Pamuk ve terletmeyen çoraplar giyin
Yaz aylarında çorap giymek kulağa ilk başta pek hoş gelmese de kapalı ayakkabı giyiyorsanız mutlaka tercih etmeniz gerekir. Bunun yerine terletmeyen ince, pamuk çorapları tercih etmeniz hem ayaklarınızın terlemesini önler hem de ayaklarınızı istenmeyen kokulardan korumaya yardımcı olur.
4
Ayak kokusunu gidermek için ayakkabılarınızda karbonat kullanın
Karbonat, kokuları emme özelliği ile bilinir. Yine de karbonatı ayakkabınıza doğrudan dökmek yerine. Bir çift çorabın içine serpiştirin ve giymediğiniz zamanlarda ayakkabınızın içine ayrıca koyun.
5
Oda spreyi ve bebek pudrası karışımı hazırlayın
Giysiler için özel üretilmiş hoş ve hafif kokulu spreyler, ayakkabılarınızdaki kötü kokuyu engellemek için iyi bir kurtarıcıdır. Bunun için; öncelikle spreyi ayakkabılarınıza püskürtün ve bebe pudrası serpiştirerek kalıcı olmasını sağlayın.
6
Antibakteriyel mendil kullanın
Koku oluşumunu önlemek için ayaklarınızı antibakteriyel mendillerle silmekten daha kolay ne olabilir? Kokuya neden olabilecek bakterileri yok etmek için bu mendilleri ayakkabınızın içini temizlemek için de kullanabilirsiniz.
7
Nane yağı kullanın
Ayak spreyleri istenen sonuçları vermediğinde nane esansiyel yağı sizin için mükemmel bir çözüm olabilir. Birkaç damla nane esansiyel yağı işinizi görecektir. Ayakkabılarınızı giymeden önce ayaklarınıza nane yağı sürmeniz yeterli olacaktır.
8
Doğru ayakkabıyı seçin
Elbette kokunun oluşumunda ayakkabının malzemesi de önemli bir etkendir. Bunun için genellikle orijinal deri olan ayakkabıları seçmeniz önerilir. Ya da kokuyu ve teri emen ekstra tabanlar almayı düşünebilirsiniz.
9
Her gün aynı ayakkabıyı giymeyin
Ayak kokusundan kurtulmanın en basit yollarından biri ayakkabılarınızı dinlendirmektir. İki gün üst üste aynı ayakkabıyı giymeyin. O gün giyilenleri bir dolaba koymak yerine açıkta bırakın, böylece hafta içinde tekrar giymeden önce tazelenmeleri için ayakkabılarınıza zaman vermiş olursunuz.