Yaz Aylarında Ayak Bakımı Nasıl Yapılır? Ayak Bakımı İçin Evde Doğal ve Bitkisel Öneriler

İyiden iyiye yükselen sıcaklıklar belki de en çok ayak sağlığımızı etkilemektedir. Ayakların terlemesi, istenmeyen kokuların yanı sıra mantar, egzama gibi cilt hastalıklarına yol açabilir. Bunun için yaz aylarında ayak bakımının düzenli ve doğru şekilde yapılması büyük önem taşır. Peki yaz ayak bakımı nasıl olmalıdır, yaz aylarında ayak bakımı için evde doğal çözüm önerilerini paylaşıyoruz.