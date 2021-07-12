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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Yaz Aylarında Ayak Bakımı Nasıl Yapılır? Ayak Bakımı İçin Evde Doğal ve Bitkisel Öneriler
Kişisel Bakım
Fotoğraflar: iStock

Yaz Aylarında Ayak Bakımı Nasıl Yapılır? Ayak Bakımı İçin Evde Doğal ve Bitkisel Öneriler

Yaz aylarında açık ayakkabı giyebilmek için öncelikle ayak sağlığının ve bakımının yapılması oldukça önemlidir. Bunun yanında kapalı ayakkabı giymek zorunda olduğumuz zamanlarda ayaklarımız normalden çok daha fazla terler ve sıcak havalarda bu ter pek çok sorunu beraberinde getirebilir. Peki, yaz aylarında ayak bakımı nasıl yapılır? İşte, ayak bakımı için evde doğal ve bitkisel öneriler.

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İyiden iyiye yükselen sıcaklıklar belki de en çok ayak sağlığımızı etkilemektedir. Ayakların terlemesi, istenmeyen kokuların yanı sıra mantar, egzama gibi cilt hastalıklarına yol açabilir. Bunun için yaz aylarında ayak bakımının düzenli ve doğru şekilde yapılması büyük önem taşır. Peki yaz ayak bakımı nasıl olmalıdır, yaz aylarında ayak bakımı için evde doğal çözüm önerilerini paylaşıyoruz.

2Ayaklarınızı sirkeli suda bekletin

Ayaklarınızı sirkeli suda bekletin

Ayaklarınızın kokmasını önlemenin bir yolu, ayaklarınızı sirkeli suda bekletmektir. Büyük bir kapta iki ölçü suya bir ölçü sirke ekleyerek bir karışım hazırlayın ve ayaklarınızı yarım saat bu suda bekletin. Ayaklarınızı bu solüsyona batırarak bakterileri önlemiş olursunuz.

3Pamuk ve terletmeyen çoraplar giyin

Pamuk ve terletmeyen çoraplar giyin

Yaz aylarında çorap giymek kulağa ilk başta pek hoş gelmese de kapalı ayakkabı giyiyorsanız mutlaka tercih etmeniz gerekir. Bunun yerine terletmeyen ince, pamuk çorapları tercih etmeniz hem ayaklarınızın terlemesini önler hem de ayaklarınızı istenmeyen kokulardan korumaya yardımcı olur.

4Ayak kokusunu gidermek için ayakkabılarınızda karbonat kullanın

Ayak kokusunu gidermek için ayakkabılarınızda karbonat kullanın

Karbonat, kokuları emme özelliği ile bilinir. Yine de karbonatı ayakkabınıza doğrudan dökmek yerine. Bir çift çorabın içine serpiştirin ve giymediğiniz zamanlarda ayakkabınızın içine ayrıca koyun.

5Oda spreyi ve bebek pudrası karışımı hazırlayın

Oda spreyi ve bebek pudrası karışımı hazırlayın

Giysiler için özel üretilmiş hoş ve hafif kokulu spreyler, ayakkabılarınızdaki kötü kokuyu engellemek için iyi bir kurtarıcıdır. Bunun için; öncelikle spreyi ayakkabılarınıza püskürtün ve bebe pudrası serpiştirerek kalıcı olmasını sağlayın.

6Antibakteriyel mendil kullanın

Antibakteriyel mendil kullanın

Koku oluşumunu önlemek için ayaklarınızı antibakteriyel mendillerle silmekten daha kolay ne olabilir? Kokuya neden olabilecek bakterileri yok etmek için bu mendilleri ayakkabınızın içini temizlemek için de kullanabilirsiniz.

7Nane yağı kullanın

Nane yağı kullanın

Ayak spreyleri istenen sonuçları vermediğinde nane esansiyel yağı sizin için mükemmel bir çözüm olabilir. Birkaç damla nane esansiyel yağı işinizi görecektir. Ayakkabılarınızı giymeden önce ayaklarınıza nane yağı sürmeniz yeterli olacaktır.

8Doğru ayakkabıyı seçin

Doğru ayakkabıyı seçin

Elbette kokunun oluşumunda ayakkabının malzemesi de önemli bir etkendir. Bunun için genellikle orijinal deri olan ayakkabıları seçmeniz önerilir. Ya da kokuyu ve teri emen ekstra tabanlar almayı düşünebilirsiniz.

9Her gün aynı ayakkabıyı giymeyin

Her gün aynı ayakkabıyı giymeyin

Ayak kokusundan kurtulmanın en basit yollarından biri ayakkabılarınızı dinlendirmektir. İki gün üst üste aynı ayakkabıyı giymeyin. O gün giyilenleri bir dolaba koymak yerine açıkta bırakın, böylece hafta içinde tekrar giymeden önce tazelenmeleri için ayakkabılarınıza zaman vermiş olursunuz.

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