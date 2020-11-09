Yatmadan Önce Atıştırmadan Duramıyorsanız Bu Yöntemleri Deneyin!
Hepimizin evde daha fazla zaman geçirdiği bu dönemde, gece geç saatlere kadar sosyal medyada dolaşırken, haber sitelerine göz gezdirirken ya da televizyon izlerken sürekli bir şeyler atıştırıyoruz.
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1
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Sık sık yemek yeme, atıştırma isteği kısmen de olsa ‘kortizol’ gibi stres hormonlarının vücut üzerindeki etkilerinden kaynaklıdır.
2
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Bununlar birlikte, içgüdüsel olarak yemek yeme dürtüsüne karşılık vermek, uzun vadede ters etki yaratarak, daha fazla kilo alımına ve uykusuzluk sorunlarına yol açabilir. Bu da iştahı ve stresi artırır, dolayısıyla sizi kısır bir döngünün içine alır. Geceleri yemek yemeden, abur cubura yumulmadan duramıyorsanız sizin için bazı önerilerimiz var.
3
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Strese bağlı yeme alışkanlığının üstesinden nasıl gelinir?
Gece atıştırmalıklarını azaltmanın en basit yolu, yakınınızda sizi cezbeden yiyecekleri ortadan kaldırmaktır. Rutininiz haline gelen cipsler, kurabiyeler veya tatlıları evde bulundurmadığınızda, bir zaman sonra zihiniz onların yokluğunu kabullenecektir.
4
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Yemek günlüğü tutun
Bunu sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirmek için, öncelikle stresin altında yatan duyguların neden kaynaklandığını anlamak önemlidir. Ne yediğinizi ve nasıl hissettiğinizi not aldığınız bir yemek günlüğü tutarak, stresli hissettiğinizde, hatta sadece sıkıldığınızda, abur cubur yemenin dışında heyecan verici, ilginç şeyler bularak bunun üstesinden gelmeniz mümkün. Örneğin; öğünler arasında film izlemek, yürüyüşe çıkmak veya sohbet etmek için bir arkadaşı aramak gibi...
5
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Bu akıllıca çözüm aynı zamanda, açken kulağa hoş gelen atıştırmalıkları azaltmak için yiyeceklerinizi önceden planlamanıza yardımcı olabilir.
6
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Buna ek olarak, önceden planlanmış öğünlerin bol miktarda protein ve sebze içerdiğinden emin olun, çünkü bunlar açlık hormonlarınızı gün boyunca daha stabil tutacaktır.
7
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Gün içinde ruhsal sağlığınıza zaman ayırın
Bu sağlıklı öğünleri planlarken, egzersiz, meditasyon, sıcak banyo, esneme hareketleri, okuma, hatta bir fincan çay gibi gevşemenizi sağlayacak aktivitelere gün içinde mutlaka zaman ayırın. Bu tür kişisel bakımlar, günün sonunda duygusal olarak yemek yeme isteğini azaltmaya yardımcı olur ve size de güzel bir uykunun tadını çıkarmak kalır.