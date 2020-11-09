Yatmadan Önce Atıştırmadan Duramıyorsanız Bu Yöntemleri Deneyin!

Yemek günlüğü tutun Bunu sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirmek için, öncelikle stresin altında yatan duyguların neden kaynaklandığını anlamak önemlidir. Ne yediğinizi ve nasıl hissettiğinizi not aldığınız bir yemek günlüğü tutarak, stresli hissettiğinizde, hatta sadece sıkıldığınızda, abur cubur yemenin dışında heyecan verici, ilginç şeyler bularak bunun üstesinden gelmeniz mümkün. Örneğin; öğünler arasında film izlemek, yürüyüşe çıkmak veya sohbet etmek için bir arkadaşı aramak gibi...