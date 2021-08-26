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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Yatakta Cesur Olmanızı Sağlayacak Cinsellik Tüyoları
Cinsellik
Fotoğraflar: iStock

Yatakta Cesur Olmanızı Sağlayacak Cinsellik Tüyoları

Cinsellik her insanın hayatındaki temel öğelerden biridir. Eğlenceli olmasının yanında aynı zamanda kaslarınızı da çalıştırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Peki yatakta kimi zaman utangaç tavırlar sergilemekten kurtulamıyor, seksi hayatın bir gerçeği olarak kabul edemiyor musunuz? Birazdan paylaşacağımız cinsellik tüyoları, yatakta iyi ve cesur olmanıza yardımcı olabilir. Hazırsanız, başlıyoruz.

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1

Seks her ne kadar eğlenceli ve ihtiyaç gibi görünse de cinsel yaşamda da belli bir psikolojiye ve isteğe sahip olmak önemlidir. Bunun için de partnerinizi baştan çıkaracak bazı cinsellik tüyoları işinize yarayabilir. İşte onlardan bazıları…

2TIRNAKLARINIZI KULLANIN

TIRNAKLARINIZI KULLANIN

Eğer pozisyon olarak alttaysanız, tırnaklarınızı kullanmaktan çekinmeyin. Örneğin, tırnaklarınızı sırtına sürtebilir ve teninde sert bir şekilde gezdirebilirsiniz. Partneriniz bundan zevk alacaktır.

3HAREKET EDİN

HAREKET EDİN

Altta olsanız bile, yine de size büyük iş düşüyor. Kalçalarınızı hareket ettirirken aynı anda kalçalarınızı yukarı ve aşağı hareket ettirin. İşe yarayacaktır.

4TAMAMEN SOYUNMAYIN

TAMAMEN SOYUNMAYIN

Cinsel yaşamda üst pozisyonda olmak yorucu olabilir. Sorun değil, çünkü bir şeyi hayal gücüne bırakmak iyidir. Tamamen çıplak olana kadar soyunmak zorunda değilsin. Giysilerinizin bir kısmını çıkarmak çekiciliğinizi artıracaktır.

5DUDAKLARINI BASTIRARAK ÖPÜN

DUDAKLARINI BASTIRARAK ÖPÜN

Dudaklarınızı partnerinizin dudaklarına bastırarak öpüşmeyi unutmayın. Bunun için ellerinizden yardım alabilirsiniz. Seksi ve çok daha özel hissettirecek.

6ONUN BAŞLATMASINA İZİN VERİN

ONUN BAŞLATMASINA İZİN VERİN

Eğer sekse siz başlarsanız, muhtemelen partnerinizin üstünde olursunuz. Bu yüzden üşengeç günlerinizde onun seksi başlatmasına izin verin.

7MİSYONERLİK SEKS POZİSYONUNU DENEYİN

MİSYONERLİK SEKS POZİSYONUNU DENEYİN

Çok fazla efor sarf etmenizi gerektirmeyen pek çok farklı seks pozisyonu var ama misyonerlik en iyisidir. Ayrıca klasikleşmiş pozisyonlardandır.

8GÖZLERİNE BAKIN

GÖZLERİNE BAKIN

Seksi daha anlamlı hissettirmek için gözlerinin içine bakın. Mucizevi şekilde işe yarar.

9HER YERİNİ ÖPÜN

HER YERİNİ ÖPÜN

Sadece dudaklarını öpmekle kalmayın. Boynunu ve göğsünü de öpmeyi ihmal etmeyin.

10BACAKLARINIZI ARKASINDAN SARIN

BACAKLARINIZI ARKASINDAN SARIN

Bacaklarını onun etrafına sarabiliyorsanız, mutlaka deneyin. Ayak bileklerinizi ya arkasından ya da başının etrafından kilitleyin.

11KENDİNİZE DOKUNUN

KENDİNİZE DOKUNUN

Buna bir taşla iki kuş vurmak diyoruz. Kendinize dokunduğunuzda hem kendiniz iyi hissedersiniz hem de partneriniz bu durumdan tahrik olur.

12KONUŞUN

KONUŞUN

Cinsellik tüyoları denince es geçilmeyecek bir konu varsa o da konuşmaktır. Seks esnasında birbirinize kışkırtıcı sözler söyleyin. Daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz.

13ELLERİNİZİ SAÇLARINA DOLAYIN

ELLERİNİZİ SAÇLARINA DOLAYIN

Saçlarına dokunulmasından hoşlanan sadece kadınlar değil. Bu yüzden parmaklarınızı erkek arkadaşınızın saçında gezdirmelisiniz.

14İNLEYİN

İNLEYİN

Erkekler kadınların ses çıkardığını duymaktan hoşlanır. Bu yüzden cinselliği yoluna koymak için harekete geçmek istiyorsanız kesinlikle inilti sesleri çıkarın.

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