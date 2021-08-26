Yatakta Cesur Olmanızı Sağlayacak Cinsellik Tüyoları

Cinsellik her insanın hayatındaki temel öğelerden biridir. Eğlenceli olmasının yanında aynı zamanda kaslarınızı da çalıştırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Peki yatakta kimi zaman utangaç tavırlar sergilemekten kurtulamıyor, seksi hayatın bir gerçeği olarak kabul edemiyor musunuz? Birazdan paylaşacağımız cinsellik tüyoları, yatakta iyi ve cesur olmanıza yardımcı olabilir. Hazırsanız, başlıyoruz.
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1
Seks her ne kadar eğlenceli ve ihtiyaç gibi görünse de cinsel yaşamda da belli bir psikolojiye ve isteğe sahip olmak önemlidir. Bunun için de partnerinizi baştan çıkaracak bazı cinsellik tüyoları işinize yarayabilir. İşte onlardan bazıları…
2
TIRNAKLARINIZI KULLANIN
Eğer pozisyon olarak alttaysanız, tırnaklarınızı kullanmaktan çekinmeyin. Örneğin, tırnaklarınızı sırtına sürtebilir ve teninde sert bir şekilde gezdirebilirsiniz. Partneriniz bundan zevk alacaktır.
3
HAREKET EDİN
Altta olsanız bile, yine de size büyük iş düşüyor. Kalçalarınızı hareket ettirirken aynı anda kalçalarınızı yukarı ve aşağı hareket ettirin. İşe yarayacaktır.
4
TAMAMEN SOYUNMAYIN
Cinsel yaşamda üst pozisyonda olmak yorucu olabilir. Sorun değil, çünkü bir şeyi hayal gücüne bırakmak iyidir. Tamamen çıplak olana kadar soyunmak zorunda değilsin. Giysilerinizin bir kısmını çıkarmak çekiciliğinizi artıracaktır.
5
DUDAKLARINI BASTIRARAK ÖPÜN
Dudaklarınızı partnerinizin dudaklarına bastırarak öpüşmeyi unutmayın. Bunun için ellerinizden yardım alabilirsiniz. Seksi ve çok daha özel hissettirecek.
6
ONUN BAŞLATMASINA İZİN VERİN
Eğer sekse siz başlarsanız, muhtemelen partnerinizin üstünde olursunuz. Bu yüzden üşengeç günlerinizde onun seksi başlatmasına izin verin.
7
MİSYONERLİK SEKS POZİSYONUNU DENEYİN
Çok fazla efor sarf etmenizi gerektirmeyen pek çok farklı seks pozisyonu var ama misyonerlik en iyisidir. Ayrıca klasikleşmiş pozisyonlardandır.
8
GÖZLERİNE BAKIN
Seksi daha anlamlı hissettirmek için gözlerinin içine bakın. Mucizevi şekilde işe yarar.
9
HER YERİNİ ÖPÜN
Sadece dudaklarını öpmekle kalmayın. Boynunu ve göğsünü de öpmeyi ihmal etmeyin.
10
BACAKLARINIZI ARKASINDAN SARIN
Bacaklarını onun etrafına sarabiliyorsanız, mutlaka deneyin. Ayak bileklerinizi ya arkasından ya da başının etrafından kilitleyin.
11
KENDİNİZE DOKUNUN
Buna bir taşla iki kuş vurmak diyoruz. Kendinize dokunduğunuzda hem kendiniz iyi hissedersiniz hem de partneriniz bu durumdan tahrik olur.
12
KONUŞUN
Cinsellik tüyoları denince es geçilmeyecek bir konu varsa o da konuşmaktır. Seks esnasında birbirinize kışkırtıcı sözler söyleyin. Daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz.
13
ELLERİNİZİ SAÇLARINA DOLAYIN
Saçlarına dokunulmasından hoşlanan sadece kadınlar değil. Bu yüzden parmaklarınızı erkek arkadaşınızın saçında gezdirmelisiniz.
14
İNLEYİN
Erkekler kadınların ses çıkardığını duymaktan hoşlanır. Bu yüzden cinselliği yoluna koymak için harekete geçmek istiyorsanız kesinlikle inilti sesleri çıkarın.