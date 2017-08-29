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GeriAşk İlişkiler Yatakta Bu Cümleleri Sakın Kurmayın!
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler>Yatakta Bu Cümleleri Sakın Kurmayın!
Aşk İlişkiler

Yatakta Bu Cümleleri Sakın Kurmayın!

Her çift yatakta uyumu sağlayamaz. Bazen söylenen bir kelime yatağın tüm büyüsünü bozabilir. İşte yatakta uyumu bozmamak için söylenmemesi gereken 7 cümle..

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1YATAKTA PARTNERİNİZE BU CÜMLELERİ KURMAYIN

YATAKTA PARTNERİNİZE BU CÜMLELERİ KURMAYIN!

21-Beni bu saatte bunun için mi uyandırdın

1-Beni bu saatte bunun için mi uyandırdın?

Yatakta eşinize yönelteceğiniz bu soru, eşinizi sizden uzaklaştırır. Partneriniz önemsenmediğini düşünür. Daha kibar bir şekilde saatin uygun olmadığını dile getirin.

32-Işıkları kapatır mısın

2-Işıkları kapatır mısın?

Işıkların kapanmasını istemeniz sizin öz güveninizin yeterli olmadığını gösterir. Kendinizi yeterince beğenmediğinizi, yeterli bulmadığınızı gösterir. Bir erkek ya da kadın öz güven eksikliği yaşayan biriyle beraber olmak istemez.

43-Bu günah değil mi

3-Bu günah değil mi?

Bir ilişki aşamasına gelen herkes, önceden her şeyi değerlendirmiştir ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bildiğini düşünür. Yatakta böyle bir soru sormanız onu sinir krizlerine sokabilir.

54-Ailemle ne zaman tanışacaksın

4-Ailemle ne zaman tanışacaksın?

Her şeyin yeri ve zamanı vardır, bir erkek bu sorunun yerinin kesinlikle yatak olmadığını düşünerek size olumsuz bir yönde tepki gösterebilir.

65-Aman makyajımı bozma

5-Aman makyajımı bozma!

Her erkek bakımlı ve makyajlı kadın sever. Fakat yatakta makyajlı olmak ve bunun için erkeğe uyarıda bulunmak bir erkeğin hoşuna gitmez.

76-Göbeğime ve selülitlerime bakma lütfen

6-Göbeğime ve selülitlerime bakma lütfen!

Yatakta kadını tanımak isteyen erkek göbek, selülit vs. bakmazken kadının bunlara takılması ve bunu dert etmesi yataktaki erkeği bir hayli kızdırır.

87-Bir bebek fikrine ne dersin

7-Bir bebek fikrine ne dersin?

Bebek düşüncesi uzun süre düşünüldükten sonra çiftlerin beraber vermeleri gereken bir karardır. Bir erkek bu fikre yatakta ve bir anda yakalanırsa ne cevap vereceğini bilemez, fazlasıyla sinirlenebilir.

Kaynak Fotoğraflar: IngimageKaynak: Hürriyet Aile

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