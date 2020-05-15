Yaşlanmayı Geciktirmenin 6 Yolu

Sigara cildinizi kırıştırır Sigara cildin elastikiyet kaybına neden olur, ciddi anlamda cilt düşmanıdır. Sigara içmek cildin kırışmasına ve sarkmasına yol açar. Hem sağlığınız hem de cildiniz için sigarayı bırakmayı deneyebilirsiniz. Sigaranın miktarı cilde zararı konusunda önemli değil, ne kadar çok sigara içiyorsanız o kadar zararlıdır ama gün içerisinde içilen tek bir sigara bile cildi yaşlandırmak için yeterlidir.