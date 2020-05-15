Yaşlanmayı Geciktirmenin 6 Yolu

Hepimiz şüphesiz ki canlı, parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olup her daim genç kalmak istiyoruz. Genç kalmak için kremler kullanıyor, bakımlar yaptırıyor, gerektiğinde estetik ameliyatlara bile başvuruyoruz. Peki, içtiğimiz sigaranın, uygun olmayan kozmetik ürünlerinin cildimize ne kadar zarar verdiğini biliyor musunuz?
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1
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Yaşam koşullarımızda yapacağımız bazı değişiklikler ile yaşlanmayı geciktirebiliriz. İşte bunun 6 yolu...
2
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Gelişigüzel krem kullanmayın
Nemlendirici, anti-aging, gözaltı kremleri gibi bir kozmetik ürün kullanacaksınız mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmalısınız. Annenizin, kardeşinizin ya da arkadaşınızın kremini kullanmayın, kozmetik mağazalarından gelişigüzel krem almayın.
3
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Eğer cildiniz kuruysa ve yağlı ciltler için bir krem kullanıyorsanız cildiniz daha da kuruyup erken yaşlanabilir. Aksi durumda yağlı bir cildiniz var ve yağlı bir krem kullanıyorsanız cildiniz daha da yağlanır. Bu nedenle mutlaka bir dermatologa danışmalısınız.
4
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Sigara cildinizi kırıştırır
Sigara cildin elastikiyet kaybına neden olur, ciddi anlamda cilt düşmanıdır. Sigara içmek cildin kırışmasına ve sarkmasına yol açar. Hem sağlığınız hem de cildiniz için sigarayı bırakmayı deneyebilirsiniz. Sigaranın miktarı cilde zararı konusunda önemli değil, ne kadar çok sigara içiyorsanız o kadar zararlıdır ama gün içerisinde içilen tek bir sigara bile cildi yaşlandırmak için yeterlidir.
5
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Uykunuzu düzene sokun
Düzenli uyku, sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olmanın olmazsa olmazıdır. Düzenli uyuyan, uykusunu almış dinlenmiş kişilerde cilt daha sağlıklı görünür ve yaşlanma daha geç olur.
6
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Cilt bakımlarınıza dikkat edin
Alalade bir yerde cilt bakımı yaptırmayın. Cilt bakımı, peeling ve kimyasal işlemlerin mutlaka doktor kontrolü altında yapılması gerekir. Dermotologunuza danışarak aksatmadan doğru yerlerde cilt bakımınızı yaptırabilirsiniz.
7
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Yanlış diyetler cildi yaşlandırıyor
Sağlıklı, canlı bir cilt için doğru ve dengeli beslenmek çok önemli bir faktördür. Yapılan diyetler, cilt, saç ve tırnak sağlığı açısından önemlidir. Çünkü bu yanlış diyet dönemlerinde aşırı zayıflama, yetersiz ve dengesiz beslenme, cildin soluk ve donuk görünmesine yol açabilir, erken yaşlanmaya neden olabilir.
8
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Diyetinizi mutlaka diyetisyen gözetiminde yapmalısınız. Aşırı şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalısınız. Şekerli ve yağlı yiyecekler hormonal dengeleri bozarak, cildin yaşlanmasını yol açabilir.
9
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Güneş koruyucu kullanın
Cildin yaşlanmasına neden olan en büyük dış faktör güneştir. Güneş hasarı cildi en çok yaşlandıran sebep olarak bilinir. Özellikle 25 yaşa kadar alınan yoğun güneş, 40’lı yaşlardan sonra hem kırışıklık hem de lekelenme olarak bize geri döner. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için sadece yazın değil, kışın da güneş koruyucu kremler kullanmalısınız.