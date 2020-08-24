MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Reçeteleri Yaşlanmaya Savaş Açın: Daha İyi Görünmenize Yardımcı Olacak 10 Alışkanlık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Yaşlanmaya Savaş Açın: Daha İyi Görünmenize Yardımcı Olacak 10 Alışkanlık
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pexels, Pixabay

Yaşlanmaya Savaş Açın: Daha İyi Görünmenize Yardımcı Olacak 10 Alışkanlık

Yaş almanın önüne elbette geçemeyiz ama yaşlılık belirtilerini azaltmak, geciktirmek ve sağlıklı yaş almak bizim elimizde.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
11. Daha az makyaj yapın
Abone Olgoogle-news

1. Daha az makyaj yapın

Makyaj kırışıklığa, kurumuş cilde ve tıkanmış, tahriş olmuş gözeneklere neden olabilir. Daha az makyaj yaparak tüm bunların önüne geçebilirsiniz.

22. Güneş koruyucu kullanın
Abone Olgoogle-news

2. Güneş koruyucu kullanın

Hangi yaşta olursanız olun, cildinizin korunmaya ihtiyacı var. Haftada en az 4 gün güneş koruyucu kullanmak yaşlanma belirtilerini büyük oranda azaltmaya yardımcı olur.

33. 8 saat uyuyun
Abone Olgoogle-news

3. 8 saat uyuyun

Uykusuzluk en büyük yaşlanma sebeplerinden biridir. Düzenli bir uyku alışkanlığı edinmek ve gece 8 saat uyumak sivilcesiz ve parlak bir cilt anlamına gelir.

44. Doğru nemlendiriciyi kullanın
Abone Olgoogle-news

4. Doğru nemlendiriciyi kullanın

Hiç nemlendirici kullanmamak ile yanlış nemlendiriciyi kullanmak aynı şeydir. İkisi de cildinize zarar verir. Bu yüzden cildinize uygun nemlendirici bulmak çok önemlidir.

55. Kaslarınızı çalıştırın
Abone Olgoogle-news

5. Kaslarınızı çalıştırın

Yüzünüze nemlendirici sürerken masaj yapın ve haftada iki üç kere yüz kaslarınızı çalıştırmak için egzersiz yapın.

66. Asitli içeceklerden uzak durun
Abone Olgoogle-news

6. Asitli içeceklerden uzak durun

Asit ve şeker deposu olan bu içecekler vücuda olduğu kadar cilde de çok zararlı. Cilt kalitesini bozan bu içecekler aynı zamanda diş sağlığını da olumsuz etkiler.

77. Daha az tuz tüketin
Abone Olgoogle-news

7. Daha az tuz tüketin

Fazla tuz tükettiğiniz zaman yüzünüzde özellikle de göz altlarınızda şişkinlik oluşur. Bu şişlikler sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir.

88. Saçınızı ıslak fırçalamayın
Abone Olgoogle-news

8. Saçınızı ıslak fırçalamayın

Yaşınız ilerlediğinde de saçlarınızın gür ve parlak olmasını istiyorsanız, saçlarınızı ıslakken değil hafif nemliyken tarayın.

99. Dondurma yerine meyveleri tercih edin
Abone Olgoogle-news

9. Dondurma yerine meyveleri tercih edin

Şeker tüketimi erken yaşlanmaya sebep olur. Tatlı ihtiyacınızı meyveler ile karşılamaya çalışın. Tabii ki hayatınızda tatlıyı çıkarın demiyoruz ama en aza indirebilirsiniz, değil mi?

1010. Daha fazla seks yapın
Abone Olgoogle-news

10. Daha fazla seks yapın

 Mutlu ve aktif bir cinsel hayat, genç görünmenin temel unsurlarından biri. Araştırmalara göre düzenli seks yapan insanlar, yapmayan yaşıtlarına oranla 7 yaş daha genç görünüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi