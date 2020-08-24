Yaşlanmaya Savaş Açın: Daha İyi Görünmenize Yardımcı Olacak 10 Alışkanlık

Makyaj kırışıklığa, kurumuş cilde ve tıkanmış, tahriş olmuş gözeneklere neden olabilir. Daha az makyaj yaparak tüm bunların önüne geçebilirsiniz.Hangi yaşta olursanız olun, cildinizin korunmaya ihtiyacı var. Haftada en az 4 gün güneş koruyucu kullanmak yaşlanma belirtilerini büyük oranda azaltmaya yardımcı olur.Uykusuzluk en büyük yaşlanma sebeplerinden biridir. Düzenli bir uyku alışkanlığı edinmek ve gece 8 saat uyumak sivilcesiz ve parlak bir cilt anlamına gelir.Hiç nemlendirici kullanmamak ile yanlış nemlendiriciyi kullanmak aynı şeydir. İkisi de cildinize zarar verir. Bu yüzden cildinize uygun nemlendirici bulmak çok önemlidir.Yüzünüze nemlendirici sürerken masaj yapın ve haftada iki üç kere yüz kaslarınızı çalıştırmak için egzersiz yapın.Asit ve şeker deposu olan bu içecekler vücuda olduğu kadar cilde de çok zararlı. Cilt kalitesini bozan bu içecekler aynı zamanda diş sağlığını da olumsuz etkiler.Fazla tuz tükettiğiniz zaman yüzünüzde özellikle de göz altlarınızda şişkinlik oluşur. Bu şişlikler sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir.Yaşınız ilerlediğinde de saçlarınızın gür ve parlak olmasını istiyorsanız, saçlarınızı ıslakken değil hafif nemliyken tarayın.Şeker tüketimi erken yaşlanmaya sebep olur. Tatlı ihtiyacınızı meyveler ile karşılamaya çalışın. Tabii ki hayatınızda tatlıyı çıkarın demiyoruz ama en aza indirebilirsiniz, değil mi? Mutlu ve aktif bir cinsel hayat, genç görünmenin temel unsurlarından biri. Araştırmalara göre düzenli seks yapan insanlar, yapmayan yaşıtlarına oranla 7 yaş daha genç görünüyor.