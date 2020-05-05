Yaşlanma Sürecini Yavaşlatmanın Yolları

Hareketsiz kalmak en büyük düşman Sadece yaşlanmayı geciktirmek için değil, sağlıklı bir yaşamın da temeli hareket etmekle başlıyor. Koronavirüs sürecinde bu durum zor olsa da özellikle 40 yaş ve üzerindeki herkesin kendi yapılarına ve güçlerine göre evde kısa süreli güçlendirici egzersizler yapmaları oldukça önemli. Hareketsiz kalmak bedenimiz için en büyük düşman. Evde bulunduğunuz süre içinde kendi ağırlığınızı kullanacağınız kısa ama tempolu güç egzersizleri yapabilirsiniz. Üstelik evde bulunan malzemelerle! Evde bulunan bir sandalye, bir top ve iki ufak su dolu şişe ile farklı hareketler yapabilirsiniz.