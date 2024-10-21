Yaşam tarzından düzenli kontrole... Kadınların en sık düştüğü hatalar! İşte kadın sağlığında ihmale gelmez 6 önlem

Sağlıkta değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörleri olduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Faruk Abike, “Genetik yapımız değiştirilemese de yaşam tarzımızda yapacağımız bazı basit değişikliklerle kansere ya da herhangi bir hastalığa karşı etkili önlemler almak mümkündür.

Yapılan araştırmalar; örneğin kadınlarda en sık görülen meme kanserinin yüzde 95’inde aile öyküsü olmadığını, sadece yüzde 5’inde genetik etkenlerin etkili olduğunu gösteriyor. Yani yaşam tarzımızı mutlaka sağlıklı kılmalı, doğru kaynaklardan bilgilenmeli, tedavide bilimsellikten uzaklaşılmamalıdır” dedi ve kadın sağlığında ihmale gelmez 6 önlemi anlattı.