Yaşam Enerjisini Her Daim Canlı Tutuyor: Reiki Nedir?

Bu yaşam enerjimizi her daim canlı tutmak için her yerde var olan ve kullanmamızı bekleyen, Mu Kıtası yani günümüzden 14.000 yıl önce yaşamış ileri düzey uygarlıktan beri kullanılan, günümüz modern dünyasına Japon DrMikai Usui tarafından tekrar hatırlatılmış Reiki, en uygun yöntemdir.