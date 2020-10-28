Yalnızlığa Çözüm Nasıl Bulunur?

Yalnızlık hissi oluşumunda babanın rolü önemli Anne rahmi, doğum, anne ile olan ilişki kadar tüm bu süreçte babanın varlığı, cenin rahimdeyken babanın anne ile ilişkisinin tamamlayıcı olup olmaması, anneye nasıl davrandığı, yerini ve rolünü doldurması güvenli bağlanmanın oluşması için çok önemlidir. Babanın doğumda bekleyen olup olmaması, cinsiyet beklentileri, yeni doğanı kucaklaması ya da sırtını dönüp gitmesi, bebekle ilgilenmesi, ailenin geçimini sağlaması gibi birçok konu yine baba ile güvenli bağlanmanın oluşup oluşmamasını sağlayacaktır. Anne ve babayla kurulamayan güvenli bağlanma yaşamla da kurulamayabilir ve kişiler kendilerini yalnız, tek başına hissedebilirler.



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