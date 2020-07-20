Yağdan Kilo Vermenin 3 Büyük Sırrı

Bu yüzden, tükettiğiniz karbonhidratları, komplex karbonhidratlar olarak adlandırdığımız karbonhidratlardan (yulaf, kinoa, mercimek, kepekli bulgur) yana tercih ederseniz, şeker seviyesini daha yavaş yükselteceğinden, insülin salınımının daha dengeli bir şekilde olmasını sağlayacaktır. Bu durum hem daha uzun süre tok kalmanızı, hem de vücudun yağlanmasını azaltacaktır.